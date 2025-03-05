Как выбрать лазертаг в Воронеже?

Когда приходится выбирать, чем бы заняться в выходные, куда в этот раз отправиться с друзьями, или чем порадовать детей, многие воронежцы выбирают активный или семейный отдых. Как правило, это поход в кинотеатр и кафе, прогулка по парку, аттракционы или батутный центр. В городе есть досуговые центры, разные варианты интеллектуальных, динамичных и спокойных развлечений, начиная от мастер-классов по живописи, заканчивая картингами и боулингами. Вот уже несколько лет в списке активных форм досуга присутствуют лазерные сражения, — уникальный формат военно-спортивных игр для всей семьи. Лазертаг в Воронеже организуют более десяти разных клубов, располагающих крытыми и открытыми площадками для игр, арсеналом самого современного оружия, аппаратуры и экипировки, так что выбор действительно большой. Какой же формат игры, площадку и сценарий выбрать, и что это вообще такое – лазертаг?

Лазертаг появился как формат военных учений, в которых использовался аналог настоящего оружия, винтовки и автоматы, стрелявшие инфракрасными лучами. Со временем он перешел в разряд «гражданских» игр семейного плана, оружие и оборудование стало более совершенным, безопасным и простым в управлении. Именно поэтому в лазерных боях сегодня могут участвовать даже шестилетние ребятишки, к тому же этот вид спорта абсолютно безопасен и не травматичен в силу своей «бесконтактной» особенности. Игроки стреляют лучами из «лазеров», «бластеров» или винтовок и пистолетов, имитирующих реальное оружие, стремясь попасть по светящимся датчикам, закрепленным на одежде, головных повязках или других деталях формы противника. Очки подсчитывает компьютер, так что жульничество в лазерных сражениях исключено, любая победа будет честной. Раунд игры длится около 15-30 минут, длительность зависит от сценария и его сложности. Таким образом, стандартный час игры в лазертаг включает от двух до нескольких раундов. Сценарии рассчитаны на разное количество игроков, их возраст, опыт, навыки ведения боя. Опытные инструкторы помогут выбрать подходящий вариант для маленькой компании из 6- 10 человек, целого класса или большого рабочего коллектива, для малышей и взрослых, смешанных команд и опытных бойцов.

Новичкам и детям обычно предлагают классические, базовые сценарии «команда против команды», «один против всех» или «все против всех». Более сложные игровые варианты предполагают наличие навыков стратегии и тактики, умения обращаться с оружием, работать в команде, планировать военные операции, анализировать ситуацию и быстро принимать решения. К услугам опытных воинов сценарии со взятием огневых точек и баз противника, обезвреживанием бомб. Как и квесты в Воронеже, лазерные бои доступны широкой публике и способны увлечь всех от мала до велика.

0 0 голоса Оцените материал

Просмотры: 7