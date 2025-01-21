Как выбрать межкомнатные двери для интерьера в современном стиле

Межкомнатные двери разделяют и структурируют пространство дома. Они обеспечивают приватность, одновременно придавая завершенность оформлению комнаты. Какие двери и дверная фурнитура подходят для современного интерьера, с чего начать поиск и как правильно сделать замер перед покупкой – читайте в нашей статье.

Особенности современного стиля в интерьере

Отличительные черты современных стилей в дизайне интерьера – простота и функциональность. Обычно в таком оформлении преобладают чистые линии, минимализм и нейтральные цвета. Лучше всего на их фоне смотрятся лаконичные двери с гладкой матовой или глянцевой поверхностью. Патина, резные элементы, витражные вставки и тому подобный декор в этом случае выглядят неуместно.

Дверная фурнитура также должна быть максимально простой, чтобы не выбиваться из общей концепции выбранного стиля. При этом её оттенок может быть абсолютно любым – здесь нет строгих правил.

Цвет и отделка дверей

Общее впечатление от интерьера комнаты во многом зависит от цвета дверного полотна. Нейтральные оттенки, например, серый или бежевый, сделают помещение светлым и спокойным, а яркие двери добавят интересный акцент.

Выбирайте модели, поверхность которых отделана эмалью, плёнкой ПВХ, CPL, HardFlex или экошпоном. Такое покрытие защищает материал основы от воздействия влаги, перепадов температуры, ультрафиолета. Если вы решили купить двери без отделки, обязательно покройте их краской или лаком, чтобы избежать трещин и деформации.

Материалы межкомнатных дверей

Дверные полотна изготавливают из разных материалов:

массива дерева – такие двери очень долговечные, экологичные, легко реставрируются;

МДФ – более доступные, чем деревянные, отличаются многообразием дизайна. Устойчивы к повышенной влажности за счёт защитного покрытия;

стекла – стеклянные двери визуально придают помещению некую воздушность, поскольку пропускают свет. Особенно эффектно они смотрятся в хай-тек интерьерах.

Материал, из которого изготовлены межкомнатные двери, напрямую влияет на их стоимость. При этом каждый из перечисленных вариантов имеет свои плюсы.

Конструкция дверей

Конструктивно дверные полотна также различаются и бывают:

каркасно-щитовыми. Основа таких моделей – деревянный или МДФ-каркас, обшитый декоративными панелями. Внутри двери обычно сотовый наполнитель. Они легкие и доступные по цене;

сплошными. Эти дверные полотна изготавливают из сращенного деревянного щита или плиты МДФ. Их отличает высокая прочность и хорошая звукоизоляция;

царговыми. Такие дверные конструкции собраны из горизонтальных царг, соединённых вертикальными стойками. Уровень шумоизоляции у этих дверей средний. Они стильно выглядят и хорошо вписываются в разные интерьеры.

В большинстве случаев для установки выбирают распашные модели. Но если комната маленькая, для экономии свободного пространства можно рассмотреть монтаж раздвижных систем – купе или гармошка.

Рекомендации по замеру проема перед покупкой дверей

Когда с материалом, конструкцией и дизайном межкомнатных дверей определились, нужно измерить дверной проем. Как правильно это сделать:

измерьте высоту от пола до верхней части проёма;

определите расстояние между стенами;

замеряйте толщину стены.

Это поможет избежать проблем при установке дверного блока. Если не уверены, что сможете измерить проем без ошибок, лучше вызовите специалиста – он сделает это быстро и точно.

Иногда «те самые» межкомнатные двери купить действительно сложно – поиск подходящей модели среди огромного ассортимента может занять какое-то время. Но, используя рекомендации из нашей статьи, вы точно найдете двери, которые наилучшим образом подчеркнут дизайнерский замысел вашего интерьера.

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