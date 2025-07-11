Как выбрать оптимальный магнитный захват

Магнитные захваты становятся все более популярными. Производители представляют их в широком разнообразии разновидностей и вариаций исполнения. Поговорим о том, как подобрать оптимальные модели.

Магнитные захваты – популярная разновидность грузоподъемного оборудования. Уникальность устройств в том, что они не комплектуются тросами, стропами и всевозможными крепежами. Для фиксации грузов используется исключительно сила магнитного поля. Поэтому оборудование востребовано при подъеме и перемещении тяжелых металлических изделий.

Среди особенно востребованных разновидностей оборудования магнитный захват для листового металла и труб разного диаметра. Устройства различаются по источнику электромагнитного поля и форме. Мы поговорили с экспертами и узнали о ключевых факторах, которые стоит учитывать при выборе оборудования.

Виды и особенности магнитных захватов

Магнитные захваты получили широкое распространение, в том числе, благодаря простоте использования. Их применение позволяет сэкономить массу времени на фиксации груза. Магниты моментально «крепятся» к поверхности, после чего тяжелые металлические предметы могут перемещаться в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Различают следующие виды магнитных захватов:

Постоянные – создающие постоянное магнитное поле, не требующие подключения к электросети. Электромагнитные – создающие магнитное поле при помощи электрического тока, требующие подключения к сети и отличающиеся большей мощностью. Гибридные – способные сочетать в себе функционал постоянных и электромагнитных захватов и, соответственно, решать широкий круг задач.

По форме различают кольцевые и прямоугольные магнитные захваты. Первые больше всего подходят для плит, болванок и металлической стружки. Прямоугольные захваты чаще используют для перемещения труб и других длинномерных грузов.

Как выбрать оптимальные магнитные захваты

Эксперты рекомендуют обратить внимание на основные параметры захватов и подобрать модель, соответствующую стоящим перед предприятием задачам.

На что следует обратить внимание в первую очередь:

Тип груза, с которым вы планируете работать – некоторые захваты не могут работать со сплавами определенных видов. Грузоподъемность – желательно подбирать ее с запасом, так как при эксплуатации оборудования нельзя допускать его перегрузки. Форма перемещаемого груза – например, некоторые магнитные захваты могут быть предназначены только для листового проката, либо только для труб, балок и так далее.

Эксперты также рекомендуют учитывать особенности эксплуатации оборудования. Некоторые магнитные захваты могут не подходить для использования в условиях агрессивного климатического и химического воздействия, при повышенной влажности и других неблагоприятных факторах. В этом случае стоит подобрать альтернативные решения с усиленной защитой от влаги, пыли, коррозии металла и так далее.

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