Как выбрать оптимальный магнитный захват

Магнитные захваты становятся все более популярными. Производители представляют их в широком разнообразии разновидностей и вариаций исполнения. Поговорим о том, как подобрать оптимальные модели.
Магнитные захваты – популярная разновидность грузоподъемного оборудования. Уникальность устройств в том, что они не комплектуются тросами, стропами и всевозможными крепежами. Для фиксации грузов используется исключительно сила магнитного поля. Поэтому оборудование востребовано при подъеме и перемещении тяжелых металлических изделий.
Среди особенно востребованных разновидностей оборудования магнитный захват для листового металла и труб разного диаметра. Устройства различаются по источнику электромагнитного поля и форме. Мы поговорили с экспертами и узнали о ключевых факторах, которые стоит учитывать при выборе оборудования.
Виды и особенности магнитных захватов
Магнитные захваты получили широкое распространение, в том числе, благодаря простоте использования. Их применение позволяет сэкономить массу времени на фиксации груза. Магниты моментально «крепятся» к поверхности, после чего тяжелые металлические предметы могут перемещаться в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Различают следующие виды магнитных захватов:
- Постоянные – создающие постоянное магнитное поле, не требующие подключения к электросети.
- Электромагнитные – создающие магнитное поле при помощи электрического тока, требующие подключения к сети и отличающиеся большей мощностью.
- Гибридные – способные сочетать в себе функционал постоянных и электромагнитных захватов и, соответственно, решать широкий круг задач.
По форме различают кольцевые и прямоугольные магнитные захваты. Первые больше всего подходят для плит, болванок и металлической стружки. Прямоугольные захваты чаще используют для перемещения труб и других длинномерных грузов.
Как выбрать оптимальные магнитные захваты
Эксперты рекомендуют обратить внимание на основные параметры захватов и подобрать модель, соответствующую стоящим перед предприятием задачам.
На что следует обратить внимание в первую очередь:
- Тип груза, с которым вы планируете работать – некоторые захваты не могут работать со сплавами определенных видов.
- Грузоподъемность – желательно подбирать ее с запасом, так как при эксплуатации оборудования нельзя допускать его перегрузки.
- Форма перемещаемого груза – например, некоторые магнитные захваты могут быть предназначены только для листового проката, либо только для труб, балок и так далее.
Эксперты также рекомендуют учитывать особенности эксплуатации оборудования. Некоторые магнитные захваты могут не подходить для использования в условиях агрессивного климатического и химического воздействия, при повышенной влажности и других неблагоприятных факторах. В этом случае стоит подобрать альтернативные решения с усиленной защитой от влаги, пыли, коррозии металла и так далее.
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