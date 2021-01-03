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 Как выглядит Симферополь из космоса

Как выглядит Симферополь из космоса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:48 03.01.2021

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который находится в составе экипажа МКС, снял из космоса Симферополь и опубликовал фото столицы Крыма в своем Instagram.

Сегодня мы пролетаем над югом России, и следующим новогодним российским городом становится Симферополь.  Его название с древнегреческого языка можно перевести как «город-собиратель». Здесь сухо степной климат, который характеризуется мягкой и тёплой зимой без заморозков и жарким летом, которое более продолжительно, чем в средней полосе России, — написал Сергей Кудь-Сверчков.

 Как выглядит Симферополь из космоса

Как выглядит Симферополь из космоса

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