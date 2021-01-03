 Как выглядит Симферополь из космоса

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который находится в составе экипажа МКС, снял из космоса Симферополь и опубликовал фото столицы Крыма в своем Instagram .

Сегодня мы пролетаем над югом России, и следующим новогодним российским городом становится Симферополь. Его название с древнегреческого языка можно перевести как «город-собиратель». Здесь сухо степной климат, который характеризуется мягкой и тёплой зимой без заморозков и жарким летом, которое более продолжительно, чем в средней полосе России, — написал Сергей Кудь-Сверчков.