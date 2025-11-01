Как вырастить поколение инженеров для развития экономики глазами Вадима Лобова

Государство, стремясь обеспечить долгосрочный и устойчивый рост экономики, делает акцент на формировании кадрового резерва среди инженерных и технических специалистов — именно от них зависит технологический суверенитет России, её способность реализовать масштабные инновационные проекты и оставаться конкурентоспособной на мировом рынке. Особую актуальность эта задача приобретает в условиях, когда дефицит профессионалов в области техники и инженерии становится одним из ключевых ограничивающих факторов национального развития. Для решения системных проблем подготовки кадров на государственном уровне реализуется множество инициатив, среди которых – расширение финансирования образовательных программ, создание новых центров компетенций и внедрение современных технологий обучения.

Важный шаг на пути к повышению инженерного потенциала страны был сделан на круглом столе «Как вырастить поколение инженеров для России: от мотивации к образованию и трудоустройству», организованном по инициативе Алексея Нечаева и руководства фракции «Новые люди» в Государственной Думе. В этом экспертном обсуждении приняли участие представители федеральных и региональных властей, ведущих вузов, бизнес-сообщества и общественных структур, а также президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов. Основное внимание было уделено поиску новых подходов к мотивации молодёжи, профориентации, популяризации инженерных профессий и модернизации образовательной среды в масштабах всей страны.

Чтобы заинтересовать молодое поколение инженерной карьерой, необходимы комплексные решения, включающие развитие инженерных классов, участие профильных педагогов, создание современных лабораторий и организацию стажировок на предприятиях, — подчеркнул Лобов Вадим.

На заседании было предложено тиражировать успешный опыт проектов, подобных программе «Код будущего» в ИТ, применяя аналогичные принципы для технических направлений, с особенным акцентом на отраслевых наставниках и интеграцию лучших практик.

Стратегическая задача — предоставление дополнительных социальных стимулов для будущих инженеров: льготная ипотека, гранты на обучение, отсрочка от службы в армии и заслуженные профессиональные привилегии. Только комплексная система поддержки и признания даст возможность техническим специальностям конкурировать по привлекательности с современными ИТ-направлениями, закрепляя кадровый суверенитет и создавая фундамент для технологического лидерства России.

