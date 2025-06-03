Как защитить свои персональные данные в сети — киберщит или основы цифровой гигиены

Эксперты Авито, провели опрос и выясняли: 8 из 10 россиян считают, что в интернете надо в первую очередь защищать свои персональные и платежные данные.

Сильнее всего люди боятся раскрывать в интернете свои платежные данные (79%). А более половины респондентов (56%) стараются не афишировать в онлайне ФИО и адрес проживания, а почти четверть россиян (22%) тщательно скрывают номер личного мобильного телефона. Специалисты Авито по защите пользователей подготовили гайд по безопасной работы в интернете.

Восемь правил безопасных покупок в интернете

Современные технологии обеспечивают высокий уровень безопасности данных. Крупные онлайн-платформы предоставляют инструменты, которые защищают пользователей на всех этапах онлайн-покупок. Важно выбирать известные проверенные сервисы, заходить только через официальное приложение или сайт, и не торопиться при выборе товара, — говорит Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.

Покупайте товары на крупных торговых площадках. Чаще всего на них действует система безопасных сделок и защита платежей. Кроме того, в случае форс-мажора можно обратиться в клиентскую поддержку и службу безопасности. Перед покупкой убедитесь, что вы попали на официальный сайт или приложение, а не на их клоны, созданные мошенниками. Обратите внимание на правильность названия сайта в адресной строке. Если найдете ошибки или лишние буквы, то с вероятностью до 99% — это сайт-подделка. Также подтвердить подлинность ресурса может SSL-сертификат: если в поисковой строке перед именем сайта стоитhttps://, то сайт подлинный. Просто http:// — клон от злоумышленников. Не переходите по ссылкам, даже если вам их отправил знакомый, вводите адрес сервиса самостоятельно. При выборе продавца внимательно изучите его профиль: посмотрите историю сделок, почитайте отзывы других покупателей, обратите внимание на рейтинг. Задайте дополнительные вопросы продавцу об интересующем вас товаре. Например, можно уточнить параметры или попросить скинуть еще фото во внутреннем чате. Ориентируйтесь на среднюю рыночную стоимость выбранного товара или услуги. Если продавец предлагает цену сильно ниже рынка — это повод насторожиться и как минимум задать больше вопросов. Не переводите предоплату продавцу на карту, используйте оплату только через сайт сервиса. По возможности, выбирайте продавца, который готов получит оплату после доставки товара. Общение с продавцом следует вести только внутри защищенной платформы и не переходить в сторонние каналы коммуникации. Например, в чате на «Авито» алгоритмы блокируют фишинговые ссылки (вредоносные, которые маскируются под официальные) и предупреждают о небезопасных действиях (например, если у вас запросят предоплату). Пользуйтесь сервисами “безопасной сделки” и доставки, которые встроены в официальные платформы. Они защищают как покупателей, так и продавцов, если что-то пойдет не так. Например, при использовании «Авито доставки» деньги не переводятся напрямую продавцу, а сохраняются на специальном защищенном счете до момента получение товара или услуги.

Восемь базовых правил

Регулярно обновляйте пароли, используя сложные комбинации символов, цифр и букв разного регистра. Избегайте повторений одного и того же пароля на разных ресурсах — это существенно снижает риск взлома аккаунта. Конечно, запомнить миллион паролей от разных сервисов невозможно. Часть самых нужных, например, от личного кабинета на портале Госуслуги, лучше все-таки выучить. А вот основную массу можно хранить на специальных сервисах. Лучше приобретать платные версии: стоят они недорого, но обеспечивают надежную защиту данных. Регулярно проверяйте наличие своих данных в общедоступных базах, которые чаще всего используют злоумышленники. Сделать это можно, например, через онлайн-приложение вашего банка: многие финансовые организации добавили опции в свои мобильные сервисы. Периодически проверяйте и актуализируйте данные в личных кабинетах любых сервисов сайтов и приложений, которыми пользуетесь на регулярной основе. Иногда пользователи теряют доступ к старому номеру телефона или электронной почте. Важно, чтобы профили были «привязаны» к тем контактам, к которым есть доступ. Установите двухфакторную аутентификацию везде, где возможно. Она добавляет дополнительный уровень защиты и требует подтверждения входа через SMS-код. Будьте особенно осторожны при использовании общедоступных сетей Wi-Fi — передаваемые там данные легко перехватываются хакерами. Проверяйте настройки приватности социальных сетей и приложений, ограничивая доступ посторонних лиц к личным данным. Убедитесь, что все ваши устройства защищены антивирусом и брандмауэром. Не сканируйте QR-коды, если вы точно не знаете, куда они вас приведут: все чаще злоумышленники используют как приманку рекламу коммунальных сервисов, службы доставки и пр. Не стоит передавать доступ к своему аккаунту другим людям, даже если они знакомые или родственники. Если система отметит резкую смену поведения внутри профиля — он может быть заблокирован за признаки взлома. А если человек, которому вы передали доступ, кого-то обманет или нарушит правила, даже неумышленно, отвечать за его действия придется вам.

Помните: однажды опубликованная информация остается доступной практически вечно, поэтому внимательно относитесь к распространению личных сведений и фото в сети. И обязательно обучите своих детей азам безопасного поведения в интернете.

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