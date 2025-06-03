Как защитить свои персональные данные в сети — киберщит или основы цифровой гигиены

Эксперты Авито, провели опрос и выясняли: 8 из 10 россиян считают, что в интернете надо в первую очередь защищать свои персональные и платежные данные.
Сильнее всего люди боятся раскрывать в интернете свои платежные данные (79%). А более половины респондентов (56%) стараются не афишировать в онлайне ФИО и адрес проживания, а почти четверть россиян (22%) тщательно скрывают номер личного мобильного телефона. Специалисты Авито по защите пользователей подготовили гайд по безопасной работы в интернете.
Восемь правил безопасных покупок в интернете
Современные технологии обеспечивают высокий уровень безопасности данных. Крупные онлайн-платформы предоставляют инструменты, которые защищают пользователей на всех этапах онлайн-покупок. Важно выбирать известные проверенные сервисы, заходить только через официальное приложение или сайт, и не торопиться при выборе товара, — говорит Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.
- Покупайте товары на крупных торговых площадках. Чаще всего на них действует система безопасных сделок и защита платежей. Кроме того, в случае форс-мажора можно обратиться в клиентскую поддержку и службу безопасности.
- Перед покупкой убедитесь, что вы попали на официальный сайт или приложение, а не на их клоны, созданные мошенниками. Обратите внимание на правильность названия сайта в адресной строке. Если найдете ошибки или лишние буквы, то с вероятностью до 99% — это сайт-подделка. Также подтвердить подлинность ресурса может SSL-сертификат: если в поисковой строке перед именем сайта стоитhttps://, то сайт подлинный. Просто http:// — клон от злоумышленников.
- Не переходите по ссылкам, даже если вам их отправил знакомый, вводите адрес сервиса самостоятельно.
- При выборе продавца внимательно изучите его профиль: посмотрите историю сделок, почитайте отзывы других покупателей, обратите внимание на рейтинг.
- Задайте дополнительные вопросы продавцу об интересующем вас товаре. Например, можно уточнить параметры или попросить скинуть еще фото во внутреннем чате.
- Ориентируйтесь на среднюю рыночную стоимость выбранного товара или услуги. Если продавец предлагает цену сильно ниже рынка — это повод насторожиться и как минимум задать больше вопросов. Не переводите предоплату продавцу на карту, используйте оплату только через сайт сервиса. По возможности, выбирайте продавца, который готов получит оплату после доставки товара.
- Общение с продавцом следует вести только внутри защищенной платформы и не переходить в сторонние каналы коммуникации. Например, в чате на «Авито» алгоритмы блокируют фишинговые ссылки (вредоносные, которые маскируются под официальные) и предупреждают о небезопасных действиях (например, если у вас запросят предоплату).
- Пользуйтесь сервисами “безопасной сделки” и доставки, которые встроены в официальные платформы. Они защищают как покупателей, так и продавцов, если что-то пойдет не так. Например, при использовании «Авито доставки» деньги не переводятся напрямую продавцу, а сохраняются на специальном защищенном счете до момента получение товара или услуги.
Восемь базовых правил
- Регулярно обновляйте пароли, используя сложные комбинации символов, цифр и букв разного регистра. Избегайте повторений одного и того же пароля на разных ресурсах — это существенно снижает риск взлома аккаунта. Конечно, запомнить миллион паролей от разных сервисов невозможно. Часть самых нужных, например, от личного кабинета на портале Госуслуги, лучше все-таки выучить. А вот основную массу можно хранить на специальных сервисах. Лучше приобретать платные версии: стоят они недорого, но обеспечивают надежную защиту данных.
- Регулярно проверяйте наличие своих данных в общедоступных базах, которые чаще всего используют злоумышленники. Сделать это можно, например, через онлайн-приложение вашего банка: многие финансовые организации добавили опции в свои мобильные сервисы.
- Периодически проверяйте и актуализируйте данные в личных кабинетах любых сервисов сайтов и приложений, которыми пользуетесь на регулярной основе. Иногда пользователи теряют доступ к старому номеру телефона или электронной почте. Важно, чтобы профили были «привязаны» к тем контактам, к которым есть доступ.
- Установите двухфакторную аутентификацию везде, где возможно. Она добавляет дополнительный уровень защиты и требует подтверждения входа через SMS-код.
- Будьте особенно осторожны при использовании общедоступных сетей Wi-Fi — передаваемые там данные легко перехватываются хакерами.
- Проверяйте настройки приватности социальных сетей и приложений, ограничивая доступ посторонних лиц к личным данным. Убедитесь, что все ваши устройства защищены антивирусом и брандмауэром.
- Не сканируйте QR-коды, если вы точно не знаете, куда они вас приведут: все чаще злоумышленники используют как приманку рекламу коммунальных сервисов, службы доставки и пр.
- Не стоит передавать доступ к своему аккаунту другим людям, даже если они знакомые или родственники. Если система отметит резкую смену поведения внутри профиля — он может быть заблокирован за признаки взлома. А если человек, которому вы передали доступ, кого-то обманет или нарушит правила, даже неумышленно, отвечать за его действия придется вам.
Помните: однажды опубликованная информация остается доступной практически вечно, поэтому внимательно относитесь к распространению личных сведений и фото в сети. И обязательно обучите своих детей азам безопасного поведения в интернете.
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