Железнодорожный вокзал Симферополя – главный транспортный узел полуострова. Сюда приходят поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, а также пригородные крымские электрички. После пятилетней «спячки» он ожил и снова заполнился людьми. А это значит, что сейчас самое время рассказать о том, что здесь есть для прибывающих пассажиров. Специальный репортаж журналистов Туристического портала Крыма .

Запуск железнодорожного сообщения между материковой частью России и полуостровом оживил главные ворота Крыма. Ещё недавно дремавший вокзал вновь «бурлит» и радушно встречает гостей. Учитывая, что пока поезда дальнего следования прибывают в Симферополь по утрам, мы решили отправиться туда сегодня утром и лично изучить сервисы и услуги, которые могут понадобиться приезжающим туристам на вокзале.

В здании вокзала

Вход на железнодорожный вокзал Симферополя, как и другие транспортные узлы нашей страны, оборудован металлодетекторами, поэтому все входящие должны пройти досмотр. Это касается тех, кто только планирует путешествие на поезде или же встречает пассажиров. Внутри расположены залы ожидания, чтобы с комфортом дожидаться поезда. Тут же – информационное табло с расписанием.

Само здание вокзала – одна из главных архитектурных достопримечательностей Симферополя, построенная по проекту советского архитектора Алексея Душкина. Красивый дворик в итальянском стиле, залы с лепниной и высокими потолками, красивые колонны создают совершенно особую атмосферу. А за новогоднее настроение гостей транспортного узла отвечает новогодняя красавица-ёлка, мерцающая разноцветными огнями прямо в центре вокзала.

Для удобства пассажиров внутри расположены кассы, где можно купить билеты в самые разные города и регионы. Если до поезда времени много или же сразу по приезду вы хотите передохнуть, то сделать это можно в специальных комнатах отдыха.

Кроме того, симферопольский железнодорожный вокзал оборудован специальными комнатами отдыха для маломобильных граждан. Крым славится эффективным санаторно-курортным лечением и специальными оздоровительными программами, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Сюда ежегодно приезжают тысячи людей с ограничениями здоровья, поэтому условия доступной среды здесь соблюдены.

На территории

В здании есть несколько входов и выходов, однако сейчас вход осуществляется через одни двери – со стороны привокзального рынка, а выход из здания вокзала – со стороны внутреннего дворика с фонтаном. К поездам же ведут третьи двери — со стороны пригородных касс. Здесь, на перроне, расположены камера хранения, бесплатный санузел и уже упомянутые кассы пригородного сообщения. То есть если вы хотите продолжить своё крымское путешествие, например, в Евпатории, Саках, Севастополе или Джанкое, то вполне можно добраться в эти города на электричках. Кстати, билеты можно купить не только в кассах, но и на пригородном ж/д вокзале, который находится на противоположной стороне от основного здания. Оттуда же и отправляются электрички.

На перроны можно попасть как по обычному пешеходному переходу, так и по надземному. Для маломобильных граждан здесь оборудован лифт. От дождя и снега платформы закрывают специальные навесы, а о прибытии поезда оповещают по громкой связи.

Кстати, на территории также есть места для ожидания на свежем воздухе. Но зимой особым спросом они не пользуются, другое дело – весной и летом. Скоротать ожидание и приобрести с собой в дорогу всё необходимое помогают привокзальные магазины и кафе. Они расположены в непосредственной близости к зданию вокзала.

Как уехать с вокзала Симферополя

На железнодорожном вокзале крымской столицы всё просто и понятно, заблудиться здесь практически невозможно. Указатели и информационные таблички подсказывают нужные направления и расположенные поблизости объекты. Так, для удобства гостей полуострова и местных жителей — очень удобная транспортная развязка. С вокзала на городском транспорте – маршрутных автобусах, троллейбусах и такси — можно уехать в любой конец Симферополя. А если надо дальше, то к услугам пассажиров – автостанция и троллейбусные кассы.

Итак, троллейбусные кассы расположены в двухэтажном розовом здании, стоящем возле башни с часами. Отсюда можно уехать в сторону Южного берега Крыма: в Перевальное, Алушту, Ялту. Электротранспорт ходит с раннего утра и до позднего вечера, делая остановки в населённых пунктах по пути следования. Однако по состоянию на сегодняшний день из-за дорожных работ троллейбусы временно курсируют от (и до) площади Московской. Это в трёх остановках от вокзала, куда добраться, если без пробок, можно всего за 5-10 минут. Однако начальным и конечным пунктами движения «рогатых» эта площадь будет не всегда, а только до завершения дорожных работ на улице Гагарина. После этого все желающие смогут без проблем отправиться на троллейбусе прямо с вокзала в крымское путешествие.

А пока по соседству с вокзалом находится автостанция «Курортная». Отсюда можно уехать в самые разные города и посёлки полуострова на юге, востоке, севере и западе полуострова.

Для удобства пассажиров здесь, прямо рядом с кассами, оборудован небольшой зал ожидания. На его стенах висит расписание автобусов, а также схема и интервал движения до транспортных узлов полуострова – центрального автовокзала, международного аэропорта Симферополь, паромной переправы. Скоротать время с комфортом можно в расположенных рядом с автостанцией кафе. Здесь предлагают полакомиться разнообразным фаст-фудом, перекусить выпечкой или же более основательно пообедать горячим. А сувениры и другие товары вы найдёте в многочисленных магазинах, которые находятся тут же, в двух шагах от станции.

Так что, как видите, вокзал крымской столицы и привокзальная инфраструктура позволяют гостям полуострова путешествовать комфортно. Здесь всё просто, понятно и доступно. А вскоре сориентироваться в Крыму путешественникам станет ещё проще – республиканские власти планируют открыть на вокзале туристско-информационный центр. Это сервисная служба, которая предоставляет гостям полуострова и крымчанам актуальную информацию о местных туристических продуктах. В нём можно будет узнать всё об уникальных достопримечательностях полуострова, истории региона, экскурсионных маршрутах, отелях, транспорте и многом другом, — отмечает Турпортал Крыма.