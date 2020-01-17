Какая погода ждет крымчан на Крещение

Жителей Юга России на Крещение ждет умеренно теплая погода

Умеренно теплая погода ожидает жителей регионов Южного федерального округа на Крещение, синоптики прогнозируют кратковременные дожди лишь в Краснодарском крае. В Крыму, скорее, всего, обойдется без осадков.

Так, по данным крымского гидрометеоцентра, в ближайшие выходные, 18 и 19 января, на территории Крыма ожидается неустойчивый характер погоды, который будет связан с прохождением атмосферных фронтов.

Местами пройдут небольшие осадки — дождь, мокрый снег, в горах — снег. Северо-восточный умеренный ветер местами усилится до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°С, на южном побережье +2…+5°С, днем +1…+6°С. В отдельных районах полуострова туман, гололедно-изморозевые отложения. В горах на дорогах гололедица.

В Симферополе 18 января будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ожидается туман, гололедно-изморозевые отложения. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°С, днем +1…+3°С.

19 января, в праздник Крещения, в столице Крыма ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4°С, днем +2…+4°С.

Интересно, что, примерно, такая же погода на всем юге страны. Так, 19 января температура в дневные часы в Ростове-на-Дону прогнозируется в пределах плюс 3-5 градусов, в Краснодаре — до 7-8 градусов, в Сочи — до 8-10 градусов, в ночные часы похолодает до нуля — 3 градусов, в Астрахани — до 2 градусов.

Напомним, в Крыму службы пройдут в 53 храмах, здесь организуют 46 купелей. Большое число желающих окунуться ожидается в Ялте, где в воскресенье с 13:00 начнется Крестный ход. Участники пройдут от собора Александра Невского по улице Морская до часовни в честь Собора Новомучеников и Исповедников Российских.