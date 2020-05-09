Какая помощь государства положена ветеранам Великой Отечественной войны

9 мая наша страна празднует День Победы. В этот день особенные слова почтения и благодарности всегда звучат в адрес победителей – ветеранов Великой Отечественной войны. Мы рассказываем о том, какие меры поддержки и помощи действуют для них – и не только в год 75-летия Победы.

Статус закреплен законом.

Статус ветерана Великой Отечественной войны закреплен в Федеральном законе «О ветеранах».

Ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий; лица, проходившие военную службу или проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, — гласит статья 2 данного закона.

Также меры социальной поддержки положены и другим категориям — инвалидам войны, труженикам тыла, узникам, жителям блокадного Ленинграда, вдовам ветеранов и другим категориям.

Адресная помощь от Президента.

В 2020 году выплаты ветеранам будут осуществлены в повышенном размере. Владимир Путин заявил, что в связи с 75-летием Победы это будут выплаты в размере 75 тыс. рублей для ветеранов и приравненных к ним лиц и по 50 тыс. рублей труженикам тыла.

Право на выплату ко Дню Победы есть у всех ветеранов вне зависимости от места проживания. Никаких документов собирать не нужно – деньги переданы тем, кто имеет на них право, вместе с пенсией. По решению главы государства эти выплаты осуществлялись уже в апреле, чтобы люди могли получить их заранее.

Выплата будет не только федеральной, но и региональной – по решению властей субъектов. Так, в Москве ветераны Великой Отечественной войны получат ко Дню Победы дополнительно по 25 тыс. рублей, а труженики тыла — по 15 тыс. рублей.

При этом в законе четко прописаны льготы и меры соцподдержки, которые регулярно положены участникам Великой Отечественной войны.

Повышенные пенсии

Ветераны Великой Отечественной войны получают повышенное пенсионное обеспечение. Еще в минувшем году был принят закон, который позволил увеличить ежемесячные выплаты фронтовикам, получающим военные пенсии, в среднем на 9,5 тыс. рублей.

Обеспечение жильем.

Нуждающиеся в улучшении жилищных условий участники войны, могут получить его за счет средств федерального бюджета. Они имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз, при этом обеспечение жильем осуществляется независимо от их имущественного положения.

Компенсация за услуги ЖКХ.

Им положена компенсация 50% коммунальных платежей, взносов за капитальный ремонт, платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию и других выплат по ЖКХ.

Также ветераны могут получить возможность вне очереди установить в квартире телефон.

Первоочередная медицинская помощь.

Участникам Великой Отечественной войны в соответствии с законом предоставляется внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам регионов.

Также им гарантируется сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию.

Кроме того, им должно осуществляться обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, а если ветеран вынужден был приобрести протез за свой счет, то ему выплачивается компенсация.

Преимущество в оказании услуг.

Участникам войны положено преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания.

Также они имеют право на внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.

Имеют они право и на преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков.

В целом же виды и объем дополнительных льгот, мер социальной поддержки, предоставляемых ветеранам ВОВ, зависят от того, к какой категории они относятся: к участникам ВОВ; жителям блокадного Ленинграда; лицам, задействованным для нужд обороны или осуществлявшим деятельность на военных объектах; труженикам тыла.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.