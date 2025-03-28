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Какая погода ждёт крымчан в первые дни апреля
фото: pikist.com

Какая погода ждёт крымчан в первые дни апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 14:50 28.03.2025

В Крыму на предстоящих выходных средиземноморский циклон принесёт небольшие, умеренные дожди. Об этом сообщила начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая.

В субботу ожидается небольшой дождь и сильный северо-восточный со скоростью 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 8 до 13 градусов тепла, днем – от 16 до 21 градуса, — цитирует специалиста «Крымская газета»

В воскресенье преимущественно без осадков, ветер ослабеет до 7-12 метров в секунду. Ночью — от 5 до 10 градусов тепла, днём — 16-21 градусов выше нуля.

В понедельник, 31 марта, снова временами дожди, ветер восточный, умеренный – 6-11 метров в секунду, температура воздуха ночью от 5 до 10 тепла, днем – 14-19 выше нуля, — отмечает Татьяна Любецкая.

А в первые дни апреля ожидается существенно похолодание.

С 1 по 4 апреля температура воздуха понизится после прохождения холодного фронтального раздела. Осадки будут редки, но температура воздуха значительно понизится — до 12-17 градусов тепла днем и 4-9 градусов ночью, — предупредила начальник Гидрометцентра.

источник: «Крымская газета» 

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