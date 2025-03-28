Какая погода ждёт крымчан в первые дни апреля

В субботу ожидается небольшой дождь и сильный северо-восточный со скоростью 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 8 до 13 градусов тепла, днем – от 16 до 21 градуса, — цитирует специалиста «Крымская газета».
В воскресенье преимущественно без осадков, ветер ослабеет до 7-12 метров в секунду. Ночью — от 5 до 10 градусов тепла, днём — 16-21 градусов выше нуля.
В понедельник, 31 марта, снова временами дожди, ветер восточный, умеренный – 6-11 метров в секунду, температура воздуха ночью от 5 до 10 тепла, днем – 14-19 выше нуля, — отмечает Татьяна Любецкая.
А в первые дни апреля ожидается существенно похолодание.
С 1 по 4 апреля температура воздуха понизится после прохождения холодного фронтального раздела. Осадки будут редки, но температура воздуха значительно понизится — до 12-17 градусов тепла днем и 4-9 градусов ночью, — предупредила начальник Гидрометцентра.
источник: «Крымская газета»
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