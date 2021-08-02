Какие археологические находки пополнили собрание музея-заповедника «Калос Лимен» в Крыму

Фондовое собрание Историко-археологического музея-заповедника «Калос Лимен» (в пгт. Черноморское) по итогам полевого сезона 2020 года пополнилось более чем 60 предметами из раскопок античных поселений Кульчук и Беляус.

Около ста лет на городище Кульчук (Черноморский район, южнее с. Громово) ведутся полевые археологические работы. Экспедиции возглавляли ведущие археологи: 1929 г. – Л.А. Моисеев, 1933 г. – П.Н. Шульц, 1960-1975 гг. — А.Н. Щеглов, О.Д. Дашевская и А.С. Голенцов, 1984-1994 – А.С. Голенцов. С 2006 года возобновляется исследование памятника Донузлавской археологической экспедицией под руководством заместителя директора по научной работе и заведующего отделом античной археологии Института археологии Крыма РАН, кандидата исторических наук Сергея Ланцова, — сообщили в министерстве культуры РК.

Каждый полевой сезон приносит новые открытия в области изучения античных памятников Тарханкута.

Все артефакты, переданные музею по итогам прошедшего полевого сезона, представляют большой научный интерес. Предстоит кропотливая работа по изучению и исследованию предметов. Материалы уже изучаются специалистами, будут оцифрованы и войдут в научный оборот. Подробнее – на сайте музея.