Какие б/у запчасти нельзя использовать при ремонте автомобиля — экспертное мнение

На конференции «Claims&Pays 2024. Урегулирование убытков в страховании» одним из вопросов, который обсудили эксперты страхового рынка, стал дефицит автодеталей и увеличенные сроки их поставки, вызванные уходом ряда производителей с российского рынка из-за западных санкций. Виталий Комаров, первый заместитель гендиректора по научной работе «Научно-исследовательского института автомобильного транспорта» (ОАО «НИИАТ») рассказал, что в качестве одной из мер по поддержанию эффективного и безопасного функционирования рынка автомобильных перевозок может стать использование б/у автокомпонентов при ремонте по ОСАГО. Это позволит сократить простой в ремонте из отсутствия запасных частей на 80-90%.

В НИИАТ изучили мировую законодательную практику по этому вопросу. Выяснилось, что в мире последние годы наблюдается тренд на использование восстановленных и б/у запчастей, но не потому, что у них есть трудности с поставками новых, как в России, а в рамках перехода к «зеленой экономике», сокращения использования ресурсов и защиты окружающей среды. Например, во Франции был принят закон, который не просто разрешает, а обязывает автосервисы предлагать клиентам возможность использовать восстановленную или бывшую в употреблении деталь, эквивалентную новой оригинальной детали, при ремонте автомобилей после гарантии.

При этом восстановленные и б/у запчасти должны соответствовать тем же стандартам, которые предъявляются к новым деталям с точки зрения качества, безопасности и долговечности, – уточнил Комаров.

В США упор делается на восстановленные детали. Ещё в октябре 2015 года там вступил в силу федеральный закон, который регламентирует подобные вопросы. Если же говорить о страховых компаниях, то, например, в Великобритании из 20 рассмотренных страховщиков все используют запчасти вторичного рынка и почти все – переработанные детали.

Страховые компании исходят из того, что, если автомобиль не новый, то его компоненты являются бывшими в употреблении и их необязательно заменять новыми деталями. Это оформляется на законодательном уровне, – рассказал представитель НИИАТ.

Он также перечислил автомобильные бренды, поддержанные запчасти которых пользуются наибольшим спросом. В топ-5 входят: VW, Volvo. Toyota, Ford, Audi.

При этом анализ мировой нормативной практики выявил следующие автодетали, которые нельзя использовать повторно:

все подушки безопасности;

автоматические и неавтоматические ремни безопасности в сборке;

сиденья в тех случаях, если крепления ремней безопасности и/или подушки безопасности встроены в них;

устройства блокировки рулевого управления, воздействующие на рулевую колонку;

иммобилайзеры;

системы последующей обработки выбросов (например, каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры);

глушители.

Директор по защите активов Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов согласился, что проблемы с запчастями беспокоят практически всех страховщиков, которые занимаются ОСАГО:

Особенно эта проблема актуальна для Дальнего Востока. Например, в Приморском крае 85% автомобилей – праворульные, со средним сроком эксплуатации 20 лет, – сообщил Сергей Ефремов. – Эти автомобили, конечно же, никто не ремонтирует новыми запчастями. СТО и автовладельцы используют б/у запчасти, привезенные с так называемых «разборок» Японии и Кореи. Хотя страховщики при этом по Единой методике (прим.: определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства) делают расчет по новым запчастям, но их просто нет в наличии.

Таким образом, разрешение использовать б/у и восстановленные запчасти в рамках ОСАГО помогло бы поднять долю натурального возмещения, то есть ремонта, в том числе и по праворульным автомобилям, сняв тем самым с автовладельцев необходимость самостоятельно искать нужные запчасти и договариваться с автосервисом.

источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»