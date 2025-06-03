Какие фразы в вакансиях больше всего раздражают крымчан

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

44% жителей Крыма рассказали, какие фразы в предложениях трудоустройства вызывают у них раздражение. Многозадачность победила стрессоустойчивость. И это закономерно в условиях нехватки кадров, когда внутреннее совмещение стали практиковать чаще. 17% опрошенных признались, что, видя в вакансии слово «многозадачность», они сразу понимают — нагрузка будет нечеловеческой: «Считай, из вас хотят сделать человека-оркестр, с выполнением чужих служебных обязанностей»; «Тебе придётся всё делать самой, но зарплата будет расти у всех, кроме тебя». В топ-3 также «стрессоустойчивость» (10%, «Особенно на работах, где не предполагается нервного перенапряжения») и «дружный коллектив» (9%, «Как правило, в компаниях с таким упоминанием, все в точности до наоборот»).

Вызывает негатив фраза «конкурентоспособная зарплата» без указания конкретной суммы (7%). Набило оскомину словосочетание «амбициозная компания» (6%). 2% респондентов отвергают англицизмы (например, такие как тимбилдинг, митап, девелопер, дедлайн, коуч, нетворкинг, релиз, тренд, скилы, онбординг и проч.), еще столько же — различные аббревиатуры, как на русском, так и на английском (sku, cv, B2B, B2C, KPI, SEO и проч.).

Не только слова могут вызывать неприязнь. 5% участников опроса отметили, что их раздражает в содержании вакансий. Соискатели недовольны, когда указывают зарплату по договоренности (31%) или завышают, по их мнению, требования к опыту работы (24%). Также им не нравится слишком краткое описание обязанностей или деятельности компании (16%), обещание связаться при отсутствии контактов организации (8%) и указание зарплаты gross, т.е. до вычета налогов (7%).

Время проведения: 14 апреля — 25 мая 2025 года

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