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Какие именно общественные территории в Крыму благоустроят в следующем году
Фото: pikist.com

Какие именно общественные территории в Крыму благоустроят в следующем году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:12 08.06.2023

Подведены итоги III Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства. Голосование в Крыму проходило с 15 апреля по 31 мая в Армянске, Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Симферополе и Ялте. На обсуждение было вынесено 22 территории, победителями стали 7 территорий:

  • сквер «Малыш» (г. Армянск);
  • территория общего пользования, по адресу: г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, сквер напротив здания администрации города;
  • площадь Фестивальная (г. Евпатория);
  • казенный парк (г. Керчь);
  • общественная территория, расположенная по адресу: г. Красноперекопск ул. Калинина, включая часть парка «Культуры и отдыха» (2 участок);
  • прилегающая территория к кинотеатру «Симферополь» от Арки до Екатерининского сада (г. Симферополь);
  • общественная территория в районе дома №10-14 по ул. Сеченова (г. Ялта).
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Как уточнили в Совмине РК, к благоустройству указанных территорий приступят в следующем году.

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