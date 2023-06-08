Какие именно общественные территории в Крыму благоустроят в следующем году

Подведены итоги III Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства. Голосование в Крыму проходило с 15 апреля по 31 мая в Армянске, Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Симферополе и Ялте. На обсуждение было вынесено 22 территории, победителями стали 7 территорий:

сквер «Малыш» (г. Армянск);

территория общего пользования, по адресу: г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, сквер напротив здания администрации города;

площадь Фестивальная (г. Евпатория);

казенный парк (г. Керчь);

общественная территория, расположенная по адресу: г. Красноперекопск ул. Калинина, включая часть парка «Культуры и отдыха» (2 участок);

прилегающая территория к кинотеатру «Симферополь» от Арки до Екатерининского сада (г. Симферополь);

общественная территория в районе дома №10-14 по ул. Сеченова (г. Ялта).

Как уточнили в Совмине РК, к благоустройству указанных территорий приступят в следующем году.

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