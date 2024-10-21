Какие изменения ждут ОСАГО в ближайшем будущем — форум Finopolis

С 16 по 18 октября в городе Сочи прошел форум Finopolis, на котором обсудили тенденции и возможности применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. В фокусе СМИ оказалась и сфера автострахования. Эксперты, в числе которых президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, генеральный директор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин, генеральный директор «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов и старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский поделились своими взглядами на нововведения в области страхования в целом и ОСАГО в частности и рассказали, что ждёт страховые полисы в ближайшем будущем.

Были подняты такие темы, как: применение страховыми компаниями сервисов под управлением искусственного интеллекта, роль страховых агентов при активной цифровизации сферы страхования, оформление полисов ОСАГО онлайн, переход с системы АИС ОСАГО на систему АИС Страхования и проверка наличия полисов ОСАГО с помощью камер дорожного движения.

Так, президент РСА Евгений Уфимцев прогнозирует увеличение средней стоимости полиса ОСАГО в 2025 году на 7-10% по причине роста цен на автозапчасти, смены маршрутов поставок автомобилей и изменения курса валют.

В 2025 году стоит ожидать не только увеличения стоимости ввозимых в РФ автомобилей, но и сокращения их количества, – отметил Уфимцев во время встречи с журналистами в кулуарах форума Finopolis-2024.

Кроме того, глава РСА сообщил, что союз полностью поддерживает поправки в действующее законодательство, предполагающие увеличение штрафа за повторную езду без полиса ОСАГО с 800 рублей до 3-5 тысяч.

Мы считаем, что это правильно. Если человека предупредили, а он продолжает ездить без полиса ОСАГО, это должно трактоваться как злостное нарушение, – прокомментировал инициативу Евгений Уфимцев, добавив, что эта мера будет работать эффективно вместе с проверкой наличия полиса через камеры на дорогах.

Наконец, РСА подготовил пакет предложений по законодательным изменениям в закон об ОСАГО и рассчитывает на принятие поправок до конца этого года. Поправки призваны защитить права потребителей страховых услуг от действий недобросовестных автоюристов-посредников.

Ранее мы оценивали объем средств, которые уходили в сфере ОСАГО в оплату недобросовестным юристам, на уровне 40 млрд рублей. Сегодня ситуация улучшилась, показатель таких выплат снизился в несколько раз и сегодня оценивается РСА примерно в 10 млрд рублей в год, – сообщил Евгений Уфимцев.

В рамках секции «Берегись нейросетей: Юрий Деточкин VS искусственный интеллект» генеральный директор «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов сообщил, что компания активно использует сервисы под управлением искусственного интеллекта (ИИ) при работе с клиентами по ОСАГО.

Мы ввели такую практику урегулирования страховых случаев, как «зелёный коридор», когда ИИ анализирует параметры страхового случая. Если всё нормально, то ИИ без участия человека отправляет этот случай на урегулирование, выплату. По нашей статистике, около 60% всех страховых случаев по стране и 70% по Москве идут через этот «зелёный коридор», – прокомментировал Владимир Скворцов.

Он также предположил, что через 10-15 лет полисы ОСАГО «уйдут в другие каналы дистрибуции», а их продажа будет осуществляться с помощью совмещения работы страховых агентов и ИИ. Такого же мнения придерживается и генеральный директор Сбербанка Руслан Вестеровский. Он отметил, что за 2 дня работы системы АИС Страхования поступило более 350 тысяч запросов от автовладельцев, которые хотят изменить свой коэффициент бонус-малус (КБМ), чтобы искусственно снизить стоимость полиса ОСАГО:

Нам часто приходилось сталкиваться с ситуациями, когда человек просит сделать ОСАГО подешевле, и агент соглашается. Нельзя полагаться на потенциально недобросовестного посредника, поэтому нейросети станут посредником между проводником страховой услуги и ее получателем.

Переход с системы АИС ОСАГО на АИС Страхования также прокомментировал генеральный директор НСИС Николай Галушин. По его словам, одна из основных функций новой системы – это защита от так называемых серых агентов, стремящихся снизить стоимость полиса ОСАГО по требованию клиента.

Сейчас мы физически закрыли доступ к системе для лиц, которые не должны ей пользоваться. Это должно предотвратить искусственное снижение коэффициента бонус-малус (КБМ). Возможность обращения в случае несогласия со значением КБМ, конечно, остаётся, но совместно с РСА мы постараемся, чтобы таких обращений было минимальное количество, – сообщил Николай Галушин.

источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»

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