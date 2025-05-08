Какие комплектующие для ПК принимают в скупку?

Скупка комплектующих для ПК — это удобный способ избавиться от ненужных деталей системного блока и получить за них деньги. Даже если компоненты устарели или не работают, они могут представлять ценность для ремонта, модернизации или перепродажи. Важно знать, какие именно детали можно сдать, в каком состоянии они принимаются и от чего зависит их цена.

Процессор (CPU)

Процессоры пользуются стабильным спросом, особенно модели Intel Core и AMD Ryzen последних поколений. В скупку принимаются:

рабочие процессоры;

комплектные с радиатором и вентилятором;

без коробки, но с целыми контактами;

устаревшие модели, если есть интерес со стороны сервисов или майнеров.

Цена зависит от поколения, сокета и состояния. Неисправные процессоры часто принимаются только на запчасти или вовсе не выкупаются.

Материнская плата

Материнские платы сдаются в любом состоянии, но наилучшую цену дают за:

исправные платы без вздутых конденсаторов;

с комплектом — заглушкой, коробкой, документацией;

современные платы с сокетами под DDR4/DDR5.

Платы с механическими повреждениями, трещинами или следами пайки могут быть приняты на детали, но по низкой цене.

Оперативная память (RAM)

ОЗУ всегда востребована, особенно в рабочем состоянии. Скупаются:

модули DDR3, DDR4 и DDR5;

планки от ноутбуков и стационарных ПК;

бренды Samsung, Kingston, Corsair, Crucial и др.

Важно, чтобы планки не были повреждены и прошли тестирование — это влияет на стоимость.

Видеокарта (GPU)

Одна из самых ликвидных позиций. Принимаются:

игровые и офисные модели NVIDIA и AMD;

видеокарты с исправным охлаждением;

устройства после майнинга (но с диагностикой);

даже нерабочие карты — на восстановление или запчасти.

Факторов оценки много: чип, объём памяти, состояние кулера и даже история использования.

Жесткие диски и SSD

Накопители принимаются в зависимости от их работоспособности:

HDD и SSD с полным стиранием данных;

устройства без битых секторов и с хорошим SMART;

диски любых форматов — 2.5″, 3.5″, M.2, SATA, NVMe.

Сильно изношенные накопители выкупаются по минимальной цене или на разбор.

Блоки питания

Скупка блоков питания возможна при наличии:

сертификатов качества (80+ Bronze, Gold и выше);

полной работоспособности;

целых кабелей и корпуса.

Старые и маломощные БП без маркировки часто не представляют ценности.

Корпуса и системы охлаждения

Корпуса принимаются реже и чаще по договорённости. Высоко оцениваются:

геймерские модели известных брендов;

корпуса с RGB, хорошим охлаждением и без механических повреждений.

Системы охлаждения (воздушные и водяные) сдаются, если они комплектны, чисты и без утечек.

Звуковые, сетевые и другие платы

Дополнительные устройства также можно продать:

звуковые карты;

Wi-Fi модули;

ТВ-тюнеры и платы захвата;

контроллеры USB, PCIe-расширения.

Особый интерес вызывают устройства от известных брендов или редкие решения.

Что влияет на цену комплектующих

На итоговую цену влияет:

техническое состояние (рабочее, б/у, новое, неисправное);

актуальность модели;

наличие упаковки и документов;

внешний вид и чистота компонента;

возможность тестирования на месте.

Рабочие детали всегда оцениваются выше, особенно если можно быстро проверить их в скупке.

Заключение

Сдать старые комплектующие — отличный способ освободить место, избавиться от ненужного «железа» и заработать. Скупка комплектующих для ПК, говорят специалисты, позволяет быстро продать процессоры, видеокарты, ОЗУ и другие детали без лишней волокиты. Главное — проверить состояние элементов, рассортировать их и обратиться в проверенное место для оценки.

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