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Какие комплектующие для ПК принимают в скупку?

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 17:23 08.05.2025

Скупка комплектующих для ПК — это удобный способ избавиться от ненужных деталей системного блока и получить за них деньги. Даже если компоненты устарели или не работают, они могут представлять ценность для ремонта, модернизации или перепродажи. Важно знать, какие именно детали можно сдать, в каком состоянии они принимаются и от чего зависит их цена.

Процессор (CPU)

Процессоры пользуются стабильным спросом, особенно модели Intel Core и AMD Ryzen последних поколений. В скупку принимаются:

  • рабочие процессоры;
  • комплектные с радиатором и вентилятором;
  • без коробки, но с целыми контактами;
  • устаревшие модели, если есть интерес со стороны сервисов или майнеров.

Цена зависит от поколения, сокета и состояния. Неисправные процессоры часто принимаются только на запчасти или вовсе не выкупаются.

Какие комплектующие для ПК принимают в скупку?

Материнская плата

Материнские платы сдаются в любом состоянии, но наилучшую цену дают за:

  • исправные платы без вздутых конденсаторов;
  • с комплектом — заглушкой, коробкой, документацией;
  • современные платы с сокетами под DDR4/DDR5.

Платы с механическими повреждениями, трещинами или следами пайки могут быть приняты на детали, но по низкой цене.

Оперативная память (RAM)

ОЗУ всегда востребована, особенно в рабочем состоянии. Скупаются:

  • модули DDR3, DDR4 и DDR5;
  • планки от ноутбуков и стационарных ПК;
  • бренды Samsung, Kingston, Corsair, Crucial и др.

Важно, чтобы планки не были повреждены и прошли тестирование — это влияет на стоимость.

Видеокарта (GPU)

Одна из самых ликвидных позиций. Принимаются:

  • игровые и офисные модели NVIDIA и AMD;
  • видеокарты с исправным охлаждением;
  • устройства после майнинга (но с диагностикой);
  • даже нерабочие карты — на восстановление или запчасти.

Факторов оценки много: чип, объём памяти, состояние кулера и даже история использования.

Жесткие диски и SSD

Накопители принимаются в зависимости от их работоспособности:

  • HDD и SSD с полным стиранием данных;
  • устройства без битых секторов и с хорошим SMART;
  • диски любых форматов — 2.5″, 3.5″, M.2, SATA, NVMe.

Сильно изношенные накопители выкупаются по минимальной цене или на разбор.

Блоки питания

Скупка блоков питания возможна при наличии:

  • сертификатов качества (80+ Bronze, Gold и выше);
  • полной работоспособности;
  • целых кабелей и корпуса.

Старые и маломощные БП без маркировки часто не представляют ценности.

Корпуса и системы охлаждения

Корпуса принимаются реже и чаще по договорённости. Высоко оцениваются:

  • геймерские модели известных брендов;
  • корпуса с RGB, хорошим охлаждением и без механических повреждений.

Системы охлаждения (воздушные и водяные) сдаются, если они комплектны, чисты и без утечек.

Какие комплектующие для ПК принимают в скупку?

Звуковые, сетевые и другие платы

Дополнительные устройства также можно продать:

  • звуковые карты;
  • Wi-Fi модули;
  • ТВ-тюнеры и платы захвата;
  • контроллеры USB, PCIe-расширения.

Особый интерес вызывают устройства от известных брендов или редкие решения.

Что влияет на цену комплектующих

На итоговую цену влияет:

  • техническое состояние (рабочее, б/у, новое, неисправное);
  • актуальность модели;
  • наличие упаковки и документов;
  • внешний вид и чистота компонента;
  • возможность тестирования на месте.

Рабочие детали всегда оцениваются выше, особенно если можно быстро проверить их в скупке.

Заключение

Сдать старые комплектующие — отличный способ освободить место, избавиться от ненужного «железа» и заработать. Скупка комплектующих для ПК, говорят специалисты, позволяет быстро продать процессоры, видеокарты, ОЗУ и другие детали без лишней волокиты. Главное — проверить состояние элементов, рассортировать их и обратиться в проверенное место для оценки.

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