Какие комплектующие для ПК принимают в скупку?

Скупка комплектующих для ПК — это удобный способ избавиться от ненужных деталей системного блока и получить за них деньги. Даже если компоненты устарели или не работают, они могут представлять ценность для ремонта, модернизации или перепродажи. Важно знать, какие именно детали можно сдать, в каком состоянии они принимаются и от чего зависит их цена.
Используй удобное оглавление:
Процессор (CPU)
Процессоры пользуются стабильным спросом, особенно модели Intel Core и AMD Ryzen последних поколений. В скупку принимаются:
- рабочие процессоры;
- комплектные с радиатором и вентилятором;
- без коробки, но с целыми контактами;
- устаревшие модели, если есть интерес со стороны сервисов или майнеров.
Цена зависит от поколения, сокета и состояния. Неисправные процессоры часто принимаются только на запчасти или вовсе не выкупаются.
Материнская плата
Материнские платы сдаются в любом состоянии, но наилучшую цену дают за:
- исправные платы без вздутых конденсаторов;
- с комплектом — заглушкой, коробкой, документацией;
- современные платы с сокетами под DDR4/DDR5.
Платы с механическими повреждениями, трещинами или следами пайки могут быть приняты на детали, но по низкой цене.
Оперативная память (RAM)
ОЗУ всегда востребована, особенно в рабочем состоянии. Скупаются:
- модули DDR3, DDR4 и DDR5;
- планки от ноутбуков и стационарных ПК;
- бренды Samsung, Kingston, Corsair, Crucial и др.
Важно, чтобы планки не были повреждены и прошли тестирование — это влияет на стоимость.
Видеокарта (GPU)
Одна из самых ликвидных позиций. Принимаются:
- игровые и офисные модели NVIDIA и AMD;
- видеокарты с исправным охлаждением;
- устройства после майнинга (но с диагностикой);
- даже нерабочие карты — на восстановление или запчасти.
Факторов оценки много: чип, объём памяти, состояние кулера и даже история использования.
Жесткие диски и SSD
Накопители принимаются в зависимости от их работоспособности:
- HDD и SSD с полным стиранием данных;
- устройства без битых секторов и с хорошим SMART;
- диски любых форматов — 2.5″, 3.5″, M.2, SATA, NVMe.
Сильно изношенные накопители выкупаются по минимальной цене или на разбор.
Блоки питания
Скупка блоков питания возможна при наличии:
- сертификатов качества (80+ Bronze, Gold и выше);
- полной работоспособности;
- целых кабелей и корпуса.
Старые и маломощные БП без маркировки часто не представляют ценности.
Корпуса и системы охлаждения
Корпуса принимаются реже и чаще по договорённости. Высоко оцениваются:
- геймерские модели известных брендов;
- корпуса с RGB, хорошим охлаждением и без механических повреждений.
Системы охлаждения (воздушные и водяные) сдаются, если они комплектны, чисты и без утечек.
Звуковые, сетевые и другие платы
Дополнительные устройства также можно продать:
- звуковые карты;
- Wi-Fi модули;
- ТВ-тюнеры и платы захвата;
- контроллеры USB, PCIe-расширения.
Особый интерес вызывают устройства от известных брендов или редкие решения.
Что влияет на цену комплектующих
На итоговую цену влияет:
- техническое состояние (рабочее, б/у, новое, неисправное);
- актуальность модели;
- наличие упаковки и документов;
- внешний вид и чистота компонента;
- возможность тестирования на месте.
Рабочие детали всегда оцениваются выше, особенно если можно быстро проверить их в скупке.
Заключение
Сдать старые комплектующие — отличный способ освободить место, избавиться от ненужного «железа» и заработать. Скупка комплектующих для ПК, говорят специалисты, позволяет быстро продать процессоры, видеокарты, ОЗУ и другие детали без лишней волокиты. Главное — проверить состояние элементов, рассортировать их и обратиться в проверенное место для оценки.
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