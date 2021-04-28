Какие льготные программы по ипотеке действуют в России

В нашей стране выбор такой программы зависит от региона и населенного пункта, где планируется купить жилье, от состава семьи и других факторов. Рассказываем подробнее, какие льготные программы по ипотеке действуют сейчас в России.

«Семейная ипотека».

Программа действует по всей стране, но в ДФО есть особые условия. Она предусматривает льготное жилищное кредитование семей, в которых начиная с 1 января 2018 года родился второй ребенок или последующие дети, а также дети с ограниченными возможностями. Программа позволяет оформить ипотечный кредит на покупку жилого помещения по льготной ставке до 6 % на срок до 30 лет.

Что нового? Постановлением Правительства РФ от 14 апреля расширены условия программы «Семейная ипотека». Теперь кредиты по льготной ставке до 6 % годовых можно будет получить не только на покупку готового жилья, но и на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Получить льготную ипотеку смогут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребенком, если у него есть инвалидность. Обязательное условие – строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Первоначальный взнос составит 15 % от стоимости участка и цены на строительство дома по договору или только цены на строительство дома, если у заемщика уже есть земельный участок.

Ипотека под 6,5 %.

Эта программа действует по всей стране. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 12 млн. рублей, для жителей других регионов – 6 млн рублей.

Льготную ставку – она сохраняется на весь срок ипотеки – банкам просубсидирует государство. Кредит должен быть выдан в период с 17 апреля 2020 года до 1 июля 2021 года. Подробнее — тут .

За счет программы льготой ипотеки под 6,5 % удалось улучшить жилищные условия более чем двум миллионам человек. Программа оказала существенную экономическую поддержку для строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса. В 2020 году в 61 регионе восстановился спрос на недвижимость, — отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, «сейчас правильно было бы рассмотреть вопрос с учетом размеров доходов жителей регионов».

«Сельская ипотека».

Для желающих купить жилье в сельской местности по всей стране действует программа с льготной ставкой до 3 %. Первоначальный взнос должен составить не менее 10 % от стоимости приобретаемого жилья. Программа позволяет купить готовое жилье по договору купли-продажи или квартиру в строящемся доме по договору участия в долевом строительстве, а также земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

Строительство дома под 6,1 %.

Программа действует не по всей стране. Земельный участок может находиться в любом регионе России, за исключением Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Адыгеи, Калмыкии, Дагестана, Карачаево-Черкессии, Чеченской Республики. Воспользоваться программой могут те россияне, которым на дату погашения кредита будет от 21 до 65 лет. Есть еще ряд условий, ознакомиться можно по ссылке .

«Дальневосточная ипотека».

Воспользоваться льготными условиями по этой программе может любой россиянин, однако купить жилье можно только в ДФО. Ставка составит всего 2 % годовых, однако есть много условий , в том числе возрастных. А вот владельцев дальневосточных гектаров возрастные ограничения не касаются.

Для военнослужащих.

Программу запустили в 2005 году. Ее регулирует № 117 ФЗ от 2004 года. Военную ипотеку дают на срок от года до 20 лет. При этом военный обязан погасить ее до того, как ему исполнится 45 лет. Курирует программу Росвоенипотека, все условия можно посмотреть на сайте .

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.