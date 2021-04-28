Какие льготные программы по ипотеке действуют в России

В нашей стране выбор такой программы зависит от региона и населенного пункта, где планируется купить жилье, от состава семьи и других факторов. Рассказываем подробнее, какие льготные программы по ипотеке действуют сейчас в России.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
«Семейная ипотека».
Что нового? Постановлением Правительства РФ
Ипотека под 6,5 %.
Эта программа действует по всей стране. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 12 млн. рублей, для жителей других регионов – 6 млн рублей.
Льготную ставку – она сохраняется на весь срок ипотеки – банкам просубсидирует государство. Кредит должен быть выдан в период с 17 апреля 2020 года до 1 июля 2021 года. Подробнее —
За счет программы льготой ипотеки под 6,5 % удалось улучшить жилищные условия более чем двум миллионам человек. Программа оказала существенную экономическую поддержку для строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса. В 2020 году в 61 регионе восстановился спрос на недвижимость, — отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его мнению, «сейчас правильно было бы рассмотреть вопрос с учетом размеров доходов жителей регионов».
«Сельская ипотека».
Для желающих купить жилье в сельской местности по всей стране действует программа с льготной ставкой до 3 %. Первоначальный взнос должен составить не менее 10 % от стоимости приобретаемого жилья.
Строительство дома под 6,1 %.
Программа действует не по всей стране. Земельный участок может находиться в любом регионе России, за исключением Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Адыгеи, Калмыкии, Дагестана, Карачаево-Черкессии, Чеченской Республики. Воспользоваться программой могут те россияне, которым на дату погашения кредита будет от 21 до 65 лет. Есть еще ряд условий, ознакомиться можно по
«Дальневосточная ипотека».
Воспользоваться льготными условиями по этой программе может любой россиянин, однако купить жилье можно только в ДФО. Ставка составит всего 2 % годовых, однако есть
Для военнослужащих.
Программу запустили в 2005 году. Ее регулирует
Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.
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