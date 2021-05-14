Какие меры поддержки самозанятых действуют в стране

Сегодня в России отмечается День фрилансера. В нашей стране у работающих на себя есть особый налоговый режим. Рассказываем, какие условия действуют для профессионалов, зарегистрировавшихся в этом статусе, то есть для САМОЗАНЯТЫХ граждан.

Кто такие самозанятые?

Самозанятые — это лица, у которых нет работодателя и у которых нет наемных работников, то есть это граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Кроме того, их максимальный доход не должен превышать 2,4 млн. рублей в год, — пояснял председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

Что дает этот налоговый режим?

В соответствии с законом для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4 %, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6 %. Уплата налогов осуществляется по упрощенной процедуре — для регистрации нужно скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Отчисление налога необходимо делать ежемесячно не позднее 25-го числа.

Важно: это не дополнительный налог, это выгода. Ведь если вы работаете на себя, оказываете услуги и получаете за это деньги, то должны платить подоходный налог — 13 %. Те, кто зарегистрировались как самозанятые, платят меньше.

Обязанности делать фиксированные взносы на пенсионное страхование нет. Однако самозанятые могут самостоятельно формировать свой пенсионный стаж и пенсионные накопления. Сделать это можно тоже через приложение «Мой налог». Формировать отчисления можно двумя способами: единовременным платежом или произвольной суммой.

Как еще поддерживают самозанятых?

27 мая 2020 года был принят закон , в соответствии с которым меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства будут распространены также и на самозанятых.

Речь идет, в том числе о финансовой и имущественной поддержке, — пояснял Председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Это аренда муниципального имущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса, доступ к навигатору готовых правовых и бизнес-решений, который поможет занять свою нишу, и бесплатным обучающим семинарам, в том числе дистанционным.

1 октября 2020 года Правительство РФ выпустило соответствующее Постановление , по которому самозанятые получат доступ к мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Теперь они могут обратиться в центры «Мой бизнес» и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета, пройти обучающие курсы. Им станут доступны займы (до 1 млн рублей) от государственных микрофинансовых организаций, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов.

Налоговый вычет.

Для самозанятых есть особый налоговый вычет. Воспользоваться им можно один раз. Ставка в отношении доходов, полученных от физлиц, уменьшается до 3 %, а от юрлиц — до 4 %. Расчет автоматический, пока таким образом гражданин не сэкономит 10 тысяч рублей, после чего вычет прекращается.

Как стать самозанятым?

Для того чтобы зарегистрироваться самозанятым, достаточно сделать несколько простых шагов:

Скачать на свое мобильное устройство специальное приложение «Мой налог». Оно доступно абсолютно бесплатно в AppStore и Google Play. Также на сайте Федеральной налоговой службы РФ есть его веб-версия .

. Зарегистрироваться в приложении. Это можно сделать в любое время без необходимости визита в налоговую. Никаких бумаг заполнять не нужно, для регистрации в приложении нужно лишь сканировать свой паспорт камерой смартфона и загрузить свою фотографию, которую можно сделать просто на камеру смартфона. Также зарегистрироваться можно через личный кабинет налогоплательщика — в этом случае паспорт не понадобится, нужен ИНН и пароль, который вы используете для доступа в личный кабинет физлица на сайте nalog.ru .

. Приложение само будет подсчитывать сумму налога, которую самозанятый гражданин должен будет уплатить. «От налогоплательщика требуется только формирование чека по каждому поступлению от того вида деятельности, который облагается налогом на профессиональный доход», — подчеркивают в ФНС. Применение налогового вычета, учет налоговых ставок в зависимости от плательщика, контроль над ограничением по сумме дохода и другие особенности расчета полностью автоматизированы.

Выясните электронную почту или телефон покупателя вашей услуги. Укажите в приложении, какую сумму и за что вы получили. Наименование товара или услуги может быть любым, но при этом оно должно соответствовать реально оказанной услуге или проданному товару.

Выберите плательщика — физическое или юридическое лицо. Это повлияет на ставку налога — при расчетах с физлицами она составляет 4 %, при расчетах с ИП и организациями — 6 %. Если продажа осуществляется юрлицу или ИП, нужен их ИНН. На сумму, указанную в чеке, и будет автоматически начислен налог. Чек, в свою очередь, вы можете также отравлять своим клиентам.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.