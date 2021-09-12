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Какие микрорайоны, улицы в Симферополе останутся без воды в начале недели

Какие микрорайоны, улицы в Симферополе останутся без воды в начале недели

Опубликовал: CrimeaPRESS в Водоснабжение Крыма 20:44 12.09.2021

В Симферополе – снова аварийные отключения воды. С полуночи и до конца дня понедельника в связи с ремонтными работами будет ограничено водоснабжение по адресам:

  • микрорайон «Марьино»,
  • ул. Беспалова,
  • ул. Гончарова,
  • ул. Ломоносова,
  • ул. Генерала Родионова,
  • ул. Лескова,
  • ул. Радищева,
  • проспект Вернадского,
  • ул. Рылеева,
  • ул. Пирогова,
  • ул. Мира,
  • ул. Б.Хохлова,
  • ул. С.Перовской,
  • Ялтинское шоссе,
  • улица и переулок.Щаденко,
  • ул. и пер. Морской,
  • ул. Лазурная,
  • ул. Родниковая,
  • прилегающие улицы и переулки,
  • а также с. Заречное, с. Лозовое, с. Андрусово, с. Пионерское, с. Доброе, с. Кирпичное.

Какие микрорайоны, улицы в Симферополе останутся без воды в начале недели

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