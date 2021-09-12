Какие микрорайоны, улицы в Симферополе останутся без воды в начале недели

В Симферополе – снова аварийные отключения воды. С полуночи и до конца дня понедельника в связи с ремонтными работами будет ограничено водоснабжение по адресам:

микрорайон «Марьино»,

ул. Беспалова,

ул. Гончарова,

ул. Ломоносова,

ул. Генерала Родионова,

ул. Лескова,

ул. Радищева,

проспект Вернадского,

ул. Рылеева,

ул. Пирогова,

ул. Мира,

ул. Б.Хохлова,

ул. С.Перовской,

Ялтинское шоссе,

улица и переулок.Щаденко,

ул. и пер. Морской,

ул. Лазурная,

ул. Родниковая,

прилегающие улицы и переулки,

а также с. Заречное, с. Лозовое, с. Андрусово, с. Пионерское, с. Доброе, с. Кирпичное.