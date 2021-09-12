Какие микрорайоны, улицы в Симферополе останутся без воды в начале недели

В Симферополе – снова аварийные отключения воды. С полуночи и до конца дня понедельника в связи с ремонтными работами будет ограничено водоснабжение по адресам:
- микрорайон «Марьино»,
- ул. Беспалова,
- ул. Гончарова,
- ул. Ломоносова,
- ул. Генерала Родионова,
- ул. Лескова,
- ул. Радищева,
- проспект Вернадского,
- ул. Рылеева,
- ул. Пирогова,
- ул. Мира,
- ул. Б.Хохлова,
- ул. С.Перовской,
- Ялтинское шоссе,
- улица и переулок.Щаденко,
- ул. и пер. Морской,
- ул. Лазурная,
- ул. Родниковая,
- прилегающие улицы и переулки,
- а также с. Заречное, с. Лозовое, с. Андрусово, с. Пионерское, с. Доброе, с. Кирпичное.
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