Какие налоги нужно заплатить не позднее 1 декабря и как это сделать?

После 1 декабря истекает срок очередной уплаты целого ряда имущественных налогов, которые необходимо заплатить гражданам. Рассказываем, как и где это сделать, и почему это важно.

Какие налоги надо заплатить?

После 1 декабря истекает срок уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на недвижимость за минувший 2020 год. Это налоги на квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и машины, а также на другую недвижимость, землю и транспорт, которые вам принадлежат или принадлежали в 2020 году. Если вы продали имущество в этом году, то заплатить налог за прошлый год все равно необходимо, а если приобрели в 2021, то платить его надо будет уже в 2022-м.

Как это сделать?

Заплатить налог легко. Это можно сделать в отделении банка, предъявив квитанцию ФНС, которая должна была прийти вам по почте. Если вы потеряли или не получили квитанцию, то за повторной вы можете обратиться в районную налоговую службу.

Также заплатить налоги можно через личный кабинет на сайте «Госуслуги» или через сайт ФНС , а также через специальные приложения «Госуслуги» и «Налоги ФЛ» для смартфонов.

Какие существуют льготы?

Налоговый кодекс закрепляет список граждан, имеющих право на федеральные льготы по налогу на имущество и земельному налогу. Кроме того, региональные и местные органы власти также могут устанавливать дополнительные льготы.

В нашей стране действует целый ряд льгот на имущественные налоги, например, для пенсионеров или многодетных семей. Так, для граждан, воспитывающих трех и более детей, база по налогу на имущество была уменьшена на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров квартиры и 7 квадратных метров жилого дома на каждого ребенка. Многодетные семьи также могут получить вычет в размере шести соток при определении налоговой базы по земельному налогу.

Подробнее о том, какие налоговые льготы вам положены, вы можете узнать на сайте ФНС в данном разделе .

Почему необходимо заплатить налоги в срок?

Если вы не заплатите налоги в срок, то каждый день вам будет начисляться пеня — в процентах от неуплаченной суммы налога. Рассчитывается она так — к сумме неуплаченного налога начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

Чем грозит налоговая задолженность?

Налоговый должник может столкнуться с целым рядом ограничений — замороженные банковские счета, арестованное имущество или отказ в выезде за границу. Также ФНС может взыскать налог через суд, и в этом случае помимо пеней придется заплатить исполнительский сбор. Кроме того, налоговая задолженность чревата проблемами с банками при получении кредита.

Фото и материалы: duma.gov.ru.