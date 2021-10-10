Какие налоги нужно заплатить не позднее 1 декабря и как это сделать?

После 1 декабря истекает срок очередной уплаты целого ряда имущественных налогов, которые необходимо заплатить гражданам. Рассказываем, как и где это сделать, и почему это важно.
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Какие налоги надо заплатить?
После 1 декабря истекает срок уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на недвижимость за минувший 2020 год. Это налоги на квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и машины, а также на другую недвижимость, землю и транспорт, которые вам принадлежат или принадлежали в 2020 году. Если вы продали имущество в этом году, то заплатить налог за прошлый год все равно необходимо, а если приобрели в 2021, то платить его надо будет уже в 2022-м.
Как это сделать?
Заплатить налог легко. Это можно сделать в отделении банка, предъявив квитанцию ФНС, которая должна была прийти вам по почте. Если вы потеряли или не получили квитанцию, то за повторной вы можете обратиться в районную налоговую службу.
Также заплатить налоги можно через личный кабинет на сайте «Госуслуги» или через
Какие существуют льготы?
В нашей стране действует целый ряд льгот на имущественные налоги, например, для пенсионеров или многодетных семей. Так, для граждан, воспитывающих трех и более детей, база по налогу на имущество была
Подробнее о том, какие налоговые льготы вам положены, вы можете узнать на сайте ФНС в данном
Почему необходимо заплатить налоги в срок?
Если вы не заплатите налоги в срок, то каждый день вам будет начисляться пеня — в процентах от неуплаченной суммы налога. Рассчитывается она так — к сумме неуплаченного налога начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
Чем грозит налоговая задолженность?
Налоговый должник может столкнуться с целым рядом ограничений — замороженные банковские счета, арестованное имущество или отказ в выезде за границу. Также ФНС может взыскать налог через суд, и в этом случае помимо пеней придется заплатить исполнительский сбор. Кроме того, налоговая задолженность чревата проблемами с банками при получении кредита.
Фото и материалы: duma.gov.ru.
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