Какие отрасли Крыма привлекают инвесторов. Туризм, понятно, а что еще

Среди отраслей экономики Крыма, наиболее интересных для инвесторов, — строительство, туризм и сельское хозяйство, в том числе виноделие. Об этом сообщила председатель Комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Госсовета РК Ольга Виноградова. По ее словам, полуостров вызывает стабильный интерес инвесторов — физических и юридических лиц — не только из Российской Федерации, но и со всего мира.

По словам парламентария, несмотря на ограничивающий фактор действия санкционного режима, пакет инвестиционных проектов в Крыму ежегодно растет. Многое для этого делают и федеральные, и республиканские органы власти.

Крымский парламент в 2019 году принял важный закон «Об инвестиционной политике в Республике Крым». Этот шаг, в том числе, позволил Республике Крым подняться еще на несколько ступенек вверх в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив. Анализируя практику правоприменения документа, можно назвать его эффективным, ведь изменения и поправки сегодня вносятся не в сам закон, а в принятые правительством подзаконные акты, — пояснила Ольга Виноградова.

Говоря о повышении инвестиционной привлекательности региона, парламентарий назвала свободную экономическую зону на территории Крыма «тем фактором, который помог предприятиям получить весомое преимущество в период вхождения в правовое поле Российской Федерации».

В первые три года действия СЭЗ — с 2015 по 2017 — самой популярной привилегией для предпринимателей была льгота на фонд заработной платы. Ранее эта форма поддержки была ограничена по времени десятью годами, а с 2020 года — привязана к объему вложенных инвестиций, — подчеркнула Виноградова.

Интересно, что многие льготы и иные формы стимулирования инвестиционных вложений, принятые для Крыма федеральным правительством, стали применяться и на территории других российских свободных экономических зон.