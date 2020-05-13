Какие поручения дал Владимир Путин по развитию Крыма и Севастополя

«Аукнулась» (в хорошем смысле) мартовская встреча Владимира Путина с общественниками Крыма и Севастополя. Президент утвердил перечень поручений.

В частности, Правительству РФ поручено:

— представить предложения по обеспечению возмещения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета родственникам инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, погибших (умерших) в Республике Крым и г. Севастополе до 21 марта 2014 г., расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробных памятников.

— предусмотреть в целях обеспечения сохранности объекта всемирного наследия «Древний город Херсонес Таврический и его хора» при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов бюджетные ассигнования на подготовку проектной документации и строительство берегоукрепительных сооружений Херсонесского городища, а также на сохранение, изучение и консервацию объектов хоры древнего города;

— предусмотреть при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов бюджетные ассигнования на реставрацию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» и модернизацию её технического оснащения, а также на содержание и охрану территорий, зданий и сооружений, переданных в 2016–2019 годах федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник».

— представить предложения по совершенствованию предъявляемых к соискателям лицензий на осуществление образовательной деятельности лицензионных требований к образовательным программам, реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

— включить в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» архитектурно-строительное проектирование и строительство нового корпуса городской больницы № 4 г. Севастополя (на 140 коек), предусмотрев при этом финансовое обеспечение такого проектирования и строительства преимущественно за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.

— обеспечивать начиная с 2021 года финансирование проведения Всероссийского форума классных руководителей за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Кроме того, Правительству Российской Федерации поручено подготовить совместно с МВД России, Росгвардией и представить проект указа Президента Российской Федерации, предусматривающего решение вопроса, связанного с обеспечением жилыми помещениями граждан Российской Федерации, уволенных со службы в правоохранительных органах Украины с правом на пенсию, проходивших службу в Республике Крым и г. Севастополе и состоявших на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 года.

Правительству Российской Федерации, совместно с правительством Севастополя поручено подготовить и представить:

— предложения о мерах по развитию судостроения в части, касающейся строительства судов рыбопромыслового флота, в том числе на судостроительных верфях, расположенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя;

— предложения по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Здание военно-морского училища» (г. Севастополь) и его приспособлению для современного использования федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Севастопольский государственный университет», в том числе предложения по финансовому обеспечению таких работ;

— предложения по освобождению территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854–1855 годах «Исторический бульвар» от сторонних коммерческих организаций, не имеющих отношения к музейной деятельности, в целях сохранения целостности территории этого объекта.

Не осталось без специальных поручений и Минобороны России. Военному ведомству поручено:

— рассмотреть возможность передачи г. Севастополю одного из танков Т-34, возвращённых в Российскую Федерацию Лаосской Народно-Демократической Республикой;

— рассмотреть вопрос и при необходимости представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на предоставление лицам, выполнившим в 1960–1970 годах поставленные задачи (в том числе в составе кораблей и судов Военно-Морского Флота) в странах, где велись боевые действия, мер социальной поддержки, которые установлены для ветеранов боевых действий.

Минпросвещения России должно до начала очередного учебного года:

— разработать методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по поддержке программы «Всероссийская Юниор-Лига КВН» Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи», а также обеспечивать начиная с 2021 года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минпросвещения России в федеральном бюджете, необходимое финансирование мероприятий, направленных на поддержку и развитие этой программы;

— организовывать начиная с 2021 года проведение Всероссийского форума классных руководителей.

Минспорту России поручено поддержать инициативу, направленную на реализацию проекта по выявлению сильнейшей нации в мире.

Кроме того, Глава государства рекомендовал Общественной палате Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также в рамках проведения Года памяти и славы выпуск и бесплатное распространение (в том числе среди ветеранских организаций) репринтного издания номера газеты «Правда» от 10 мая 1945 г.

Ну а правительству Севастополя отдельно рекомендовано:

— организовать при участии Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» и Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» осуществление работы по выявлению на территории г. Севастополя объектов, связанных с военной историей города, обеспечить проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов, принятие их на государственную охрану как объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также при необходимости рассмотреть вопрос о дальнейшей музеефикации таких объектов и приспособлении их для современного использования;

— утвердить границы территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Севастополя (в первую очередь объектов археологического наследия), и зон их охраны, а также обеспечить прекращение строительных работ на территории могильника «Бельбек-4» в селе Любимовка Нахимовского района г. Севастополя.

— до 1 сентября текущего года обеспечить возобновление работы в г. Севастополе сети молочных кухонь.

Ознакомиться с поручениями Владимира Путина по Крыму и Севастополю, сроками исполнения и ответствеными можно на сайте Кремля.