О чем общественность Крыма и Севастополя спрашивала и просила Владимира Путина. Подробно

Как мы уже сообщали, в рамках поездки в Южный федеральный округ, 18 марта Президент РФ Владимир Путин встретился с общественностью Крыма и Севастополя.

Приводим этот разговор.

В.Путин: Добрый день!

Рад вас очень всех видеть.

Хочу вас поздравить с сегодняшним событием – событие действительно знаковое и для всей страны, и особенно, думаю, для Севастополя, для Крыма.

Шесть лет назад произошло очень важное событие: состоялось подписание договора о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией. Это справедливое и, как показала жизнь, долгожданное событие и для крымчан, и для всей нашей страны.

Люди тогда сделали осознанный выбор, причём настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку. Я думаю, что те, кто пытается это сделать, даже сами понимают нелепость всяких попыток подобного рода.

Но сейчас не об этом. Сейчас мы будем говорить о нас – о том, что мы делаем, как мы делаем, как мы живём, будем говорить о перспективах развития.

Сейчас я имел удовольствие поздравить и наградить строителей Крымского моста. Я думаю, что это действительно одно из самых ярких, знаковых событий, которое «визуализировало» воссоединение Крыма и Севастополя с остальной Россией.

Мало того что это «визуализировало», это ещё и создаёт хорошие предпосылки для поступательного и хорошего развития Крыма и Севастополя: условия для поставок товаров, строительных материалов, для вывоза продукции, которая производится в Крыму, для увеличения потока туристов, а значит, для развития строительной отрасли и всего, что с этим связано, рекреации, и так далее и так далее.

До этого, как вы знаете, решали вопросы с энергоснабжением. Несмотря на попытки создать какие‑то сложности – на каком‑то этапе эти сложности, видимо, и были заметны людям, которые здесь проживают, – но, как и следовало ожидать, эти попытки разбились, рассыпались, растворились прежде всего о настроения людей, об их желания работать, быть вместе с Россией, несмотря ни на какие внешние сложности. Так всё и получилось, всё восстановилось: и энергоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, теперь инфраструктурное развитие в виде Крымского моста.

Я знаю, что многое ещё предстоит сделать. Давайте об этом и поговорим.

Пожалуйста, у нас никаких протоколов нет. Прошу Вас.

Л.Мельник: Добрый день, Владимир Владимирович!

Я, Мельник Лариса, являюсь руководителем регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Севастополе. Хотела бы сегодня поговорить о таких важных моментах в жизни нашей страны, как внесение поправок в Конституцию.

Нам, жителям Крымского полуострова, близки очень многие из них, и как непосредственный участник событий «русской весны» я считаю, что закрепление в Конституции прямого запрета на отчуждение территорий имеет крайне важное значение. Потому что в 2014 году мы уже сделали свой исторический выбор и хотим, чтобы никто и никогда не смог повлиять на этот выбор, никакие политические изменения в жизни нашей страны или мира.

Общероссийский народный фронт в начале марта запустил такой сайт, называется «Моя Конституция», где предложил каждому жителю страны стать участником истории и высказать поддержку этим поправкам, потому что именно эти поправки обеспечивают нам безопасность, наш суверенитет, дают нам возможность воспитывать наших детей и внуков на идеалах нашей многовековой истории. И внесение прямого запрета на отчуждение территорий, мы считаем, что поубавит геополитические аппетиты отдельных наших соседей и позволит уже снять данный вопрос с повестки дня окончательно.

Но, к огромному нашему сожалению, некоторые граждане, получившие российские паспорта, начисто лишены той памяти предков, о которой говорится в поправках к статье 67 Конституции. И именно это обстоятельство даёт возможность сегодня некоторым политическим спекулянтам извне играть на чувствах жителей полуострова. Речь ведётся о поправке, в которой прописаны нормы назначения граждан России на руководящие федеральные должности. Там, где говорится, что это должны быть граждане, постоянно проживающие на территории страны, не имеющие второго гражданства, не имеющие вида на жительство либо иных каких‑то документов, которые определяют постоянное место жительства гражданина России на территории иностранного государства. Всё дело в том, что Севастополь и Крым много лет находились в составе Украины, и практически все из нас имели украинское гражданство.

Вот отсюда возникает вопрос: Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, жители Севастополя и Крыма потенциально могут быть назначены на федеральные руководящие должности или нет? Спасибо.

В.Путин: Я ещё не ответил, а Вы говорите спасибо.

Действительно, я видел что‑то подобное, честно говоря, так уж не вдавался в детали, наверное, есть желающие поиграть на этом, на чувствах крымчан и сказать, что они не совсем граждане России, если им что‑то не разрешается. Но это, как юристы говорят, покушение с негодными средствами. Если внимательно почитать текст – уже не помню, 81‑я статья, что ли, – то из него сразу станет понятно, что для крымчан и севастопольцев сделано исключение. И там прямо прописано, что если какие‑то территории либо часть территории другого государства вошла в состав Российской Федерации, то на людей, которые проживают на этой территории, данные ограничения не распространяются. Вот и весь ответ. Даже, знаете, не распространяются на тех, кто не мог официально выйти из гражданства Украины, но получил российское гражданство, официально не мог в силу известных сложностей, на них тоже не распространяются ограничения, связанные с занятием высших должностей в государстве.

Другое дело, если люди делают для себя осознанный выбор, с этим тоже нужно согласиться и относиться к этому с уважением, существуют самые разные жизненные ситуации, поэтому я лично всегда с уважением к этому отношусь. Если человек принял для себя решение остаться гражданином другого государства и не приобретает российского гражданства, то да, тогда в этом случае, конечно, у него есть ограничения. Но я полагаю, что всем понятно, с чем связаны эти ограничения. Они связаны исключительно с тем, что человек, который претендует на высшие должности в стране, должен быть кровно связан именно с этой страной, а не с какой‑то другой, вот и всё.

Что касается Конституции в целом, то, я уже об этом говорил, воспользуюсь случаем, чтобы повторить ещё раз, она принята была в 1993 году, и основополагающие, фундаментальные основания остаются неизменными. Мы ведь Конституцию не меняем, мы вносим туда только дополнения: не меняются первая, вторая, девятая главы, которые являются фундаментом самой Конституции, где отражены основные права граждан. Тем не менее жизнь идёт и идёт вперёд, и технологически, и политически наше общество меняется, общество стало более зрелым, более требовательным – это всё понятно. Технологии меняются, возможности государства возрастают, и теперь мы не просто можем, а если можем, значит, обязаны, раскрыть социальный характер нашего государства, его социальную суть, зафиксировать некоторые вещи, которые связаны с обеспечением прав наших граждан в социальной сфере. А если мы можем, значит, обязаны это сделать, и надо это зафиксировать в Основном законе.

Я думаю, что это востребовано, тем более что вы знаете, хоть и жили тогда в составе другого государства, тем не менее я знаю, что севастопольцы, крымчане всегда самым внимательным образом следили за тем, что происходит в России, и чувствовали себя в душе частью России. Но принималась Конституция в 1993 году, когда в Москве, чего греха таить, все знают об этом, вооружённые столкновения были, была стрельба по парламенту, люди гибли в Москве, штурмом пытались взять Останкинскую башню, телекомплекс «Останкино», принималась в совсем сложных условиях острой внутриполитической борьбы.

Сейчас мы живём в другом мире, в другой стране, по сути дела, поэтому эти дополнения востребованы. Я очень рассчитываю на то, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения. Хотя я вчера сказал уже на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии: если будут проблемы, связанные с известным коронавирусом, то закон позволяет нам спокойно сдвинуть вправо, что называется, по графику, перенести на более поздний срок это голосование. Закон не ограничивает, не ставит нам каких‑то ограничений в этой связи. На первом плане, без всяких сомнений, у нас всегда будет жизнь и здоровье граждан. Поэтому если эпидемиологическая обстановка позволит, будем проводить это всероссийское голосование, если нет – мы немножко его подвинем.

Л.Мельник: Спасибо.

В.Путин: Спасибо Вам.

Пожалуйста, прошу Вас.

В.Володин: Добрый день, Владимир Владимирович!

Володин Валерий Иванович, директор музейного комплекса «35‑я береговая батарея», эксперт ОНФ.

Как-то в одной из бесед в аудитории Вы говорили об особой роли севастопольской земли в истории России, назвав наш город сакральным местом в истории России. Было, да? Конечно, у нас и первые христиане, и славянская азбука, и крещение Владимира, и XVIII век – это присоединение Крыма к Российской империи, это строительство Черноморского флота для стратегии развития страны, это события начала Великой Отечественной войны здесь, в Севастополе. Кстати, 50–100 метров отсюда, сюда падали первые мины, акустические ещё неначавшейся войны, которую объявили в четыре утра. А вот ещё одно событие, 100 лет которого мы будем в этом году отмечать, – это русский исход, ноябрь 1920 года, конец Гражданской войны. Почти два или три, наверное, поколения, может быть, россиян жили, постоянно деля друг друга на красных и белых. И не только в анкетах: откуда ты родом и так далее, – это, в общем‑то, и в повседневной жизни как‑то сказывалось.

В Севастополе всё‑таки к этому вопросу относятся тоже остро, потому что отсюда уходила эскадра – 126 кораблей и судов, 150 тысяч наших россиян покинули и ушли на чужбину – в Константинополь, Бизерту, и мы это знаем. И вопрос, с которым до сих пор часть общества не согласна и делит нас, – это русское единство, 67‑я статья. Я прочитал, мне показали, оно сглаживает этот вопрос. В Севастополе в прошлом году в Карантинной бухте, там, где крестился Владимир, установили камень закладной, который бы назывался «Единство России», будущий памятник на этом месте. И всё же такой раскол имеет место. Я же говорю не только за Севастополь, наверное, и в других регионах России. Каково Ваше личное отношение к единству нашей истории – такой у меня вопрос.

Спасибо.

В.Путин: Я уже высказывался, здесь, наверное, ничего оригинального не скажу, тем не менее вопрос очень важный. Если мы хотим иметь будущее, мы, конечно, должны знать своё прошлое, и это прошлое не должно нас делить, несмотря на разницу подходов в оценке того, что происходит сегодня, и на разницу мнений о том, как нужно развивать страну, какими путями двигаться, потому что, только объединяя усилия, мы добиваемся результата. Если мы разъединены, то тогда… Знаете, это как один палец или кулак – всё очень образно в народе уже сказано.

Поэтому, конечно, зная о прошлом и понимая, к чему приводят подобного рода события… Октябрьская революция, без всяких сомнений, – это крупнейшее событие мировой истории, надо к этому относиться именно так, это было прологом к огромной внутригосударственной трагедии, к огромной трагедии, в результате которой миллионы людей погибли, многие сотни тысяч остались без родного дома, на чужбине оказались и так далее.

Конечно, нам нужно преодолеть это. И есть символы. Одним из этих символов единства всё‑таки, я думаю, будет и тот памятник, о котором Вы сказали. Но раскол, главное – преодолеть его в душе, в сердце. И несмотря, повторяю ещё раз, на разницу в подходах и в понимании, как и что нужно делать для будущего, всё‑таки нас эта трагедия прошлого должна объединять в мысли о том, что ничего подобного никогда мы повторить не можем и не должны. Потому что потери же были колоссальные, просто невероятные потери. Вы знаете, даже сейчас уже считают задним числом, что бы было, если бы не было этого раскола, если бы не было Гражданской войны, какими темпами в 1914 году развивалась Россия. Темпы роста экономики России были выше мировых, и самыми высокими в 1914 году, темпы роста нашей экономики. Поэтому если бы такая тенденция сохранялась, то, знаете, в политике нет сослагательного наклонения, но точно можно сказать, что мощь Российского государства была бы просто огромной, просто огромной. Сейчас не буду окончательно формулировать то, что я думаю по этому поводу.

Поэтому, если мы хотим иметь уверенное хорошее будущее, нужно преодолеть все эти расколы прошлого и вместе двигаться вперёд.

В.Володин: Спасибо.

Я обязательно пойду на выборы, потому что 67‑я статья как раз и говорит, что мы признаём исторически сложившееся государственное единство, я себе записал, потому что этот вопрос нельзя дальше оставлять потомкам.

Спасибо большое.

В.Путин: Спасибо Вам.

Пожалуйста.

А.Вертинская: Добрый день, Владимир Владимирович!

Меня зовут Алла Вертинская, я глава исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Крым.

Позвольте мне осветить две темы. Одну просто невозможно не затронуть, это тема коронавируса, которая уже практически захватила всё информационное пространство, все социальные сети, интернет гудит об этой болезни. Но, к сожалению, большая часть информации – это фейки. Но наши жители на это реагируют, хотя это не соответствует действительности.

Общероссийский народный фронт не мог остаться в стороне, и было принято решение создать штабы во всех регионах, которые объединят силы волонтёров и просто неравнодушных граждан, для того чтобы помочь самой уязвимой категории для инфекции – это пожилые люди. У нас уже работает круглосуточно «горячая линия», работает колл-центр, к нам можно обратиться через наше приложение «ОНФ. Помощь» и через наш официальный сайт.

Наши волонтёры готовы оказать помощь, например, такую, как сходить и купить лекарства в аптеке или принести продукты, купить. Мы считаем, что сейчас необходимо нашему народу сплотиться и помогать друг другу, а Общероссийский народный фронт готов организовать этот процесс, и мы также надеемся на Вашу поддержку.

По второму вопросу: этот вопрос касается и крымских, и севастопольских ветеранов, и их родственников. В Крыму создан волонтёрский штаб, на котором мы рассматриваем обращения граждан, поступившие на «Прямую линию» Президента. По Вашему поручению мы сейчас реализуем проект, как Вы его назвали, «Прямая линия. Продолжение». И одним из достаточно частых вопросов, с которым крымчане обращаются к Вам на «Прямую линию», это вопрос, касающийся увековечения памяти ветеранов Великой Отечественной войны. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией у родственников крымских и севастопольских ветеранов, которые нас покинули, умерли после 2014 года, появилась возможность за счёт федеральных средств согласно федеральному закону о ветеранах изготавливать и устанавливать памятники. Однако эта мера не распространяется на тех ветеранов, которые нас покинули до 2014 года – переломного и знакового. Мы считаем, что это не совсем справедливо, потому что нашу Великую Победу ковал единый советский народ. Общаясь с родственниками, мы сталкиваемся с такими случаями, когда действительно у них просто нет средств, для того чтобы изготовить этот памятник. Они уже устали обивать пороги чиновников, но действительно у органов власти нет реальной возможности использовать бюджетные средства на эти цели.

Конечно же, волонтёры и местная власть помогают устанавливать памятники, если у родственников есть средства, также и благоустраивают захоронения. На сегодняшний день мы по «Прямой линии» ведём переговоры с НКО, и у нас уже есть договорённость об установке двух памятников для ветеранов, родственники которых обратились к Вам на «Линию». Но мы понимаем, что этого будет недостаточно, сил общественности не хватит на это.

Мы сейчас, на сегодняшний день, пытаемся собрать – потому что архивы, к сожалению, в 2014 году исчезли – списки тех ветеранов, которые нас покинули до 2014 года. Ведём работу с ДОСААФ, военкоматами, ветеранскими организациями, после чего мы хотим провести инвентаризацию всех захоронений и понять вообще, в каком состоянии, есть ли там памятники или нет. И после этого у нас будет реальная картина всей этой ситуации.

Владимир Владимирович, я прошу рассмотреть возможность расширить право на получение финансовой помощи из федерального бюджета на эти цели для категорий «инвалиды и участники Великой Отечественной войны», а также «ветераны боевых действий» для тех крымчан, которые проживали в Крыму и в Севастополе, нас покинули до 2014 года, до воссоединения Крыма, Севастополя и России.

В.Путин: Что касается первого вопроса, я вчера встречался тоже с группой волонтёров в информационном центре: молодые люди и подготовленные хорошо, и настроенные очень решительно на помощь, поддержку тем, кто в ней нуждается. Такая работа, безусловно, востребована. И мы будем приветствовать такую работу, будем помогать. Естественно, нужно позаботиться о тех, кто проводит соответствующие мероприятия, позаботиться об их безопасности, об их собственном здоровье.

Что касается информации, то есть информация объективная, не нужно верить каким‑то вбросам, как Вы сказали, фейкам всяким. Кто‑то делает бессознательно, а кто‑то осознанно с целью посеять недоверие к тому, что делает власть на региональном, на федеральном уровнях, на муниципальном, панику какую‑то вызвать.

Есть момент какой: органы власти могут не владеть целиком информацией, потому что люди не обращаются иногда, сами не знают, что они больны, и очень большой латентный период, скрытый, когда нет признаков заболевания. Но всё, что выдаётся в Москве, в других городах Министерством здравоохранения, – это всё объективная информация, которой владеют сами эти органы власти. Так и будет в дальнейшем – она будет оперативной, максимально полноценной и абсолютно достоверной. Несмотря на то что наша страна намного лучше выглядит, чем другие страны, слава богу, – как вы знаете, в некоторых странах Европы эта болезнь приобрела действительно характер массовой эпидемии, там тысячи заболевших, тысячи, и сотни уже ушедших из жизни, в основном это действительно люди старшего поколения, люди, у которых есть какие‑то сопутствующие, хронические, как правило, тяжёлые заболевания, которые подавляют иммунитет, собственно говоря, – у нас Минздрав и соответствующие учреждения на местах держат ситуацию под контролем. Это сегодня очевидная вещь.

Я вчера говорил и сегодня ещё хочу повторить: я требую от Правительства, от соответствующих учреждений в регионах Российской Федерации, чтобы они готовили мероприятия упреждающего характера и вводили их по мере необходимости. Насколько необходим перевод школ, учебных заведений на дистанционные формы обучения – на местах виднее на самом деле. И мы договорились создать рабочую группу Госсовета во главе с Собяниным, мэром Москвы. Эта группа будет постоянно мониторить через руководителей регионов, помимо линии мониторинга через Министерство здравоохранения, соответствующие структуры на местах, будет через руководителей регионов ещё вести параллельную работу и в зависимости от этого действовать.

Повторю ещё раз, слава богу, у нас в целом пока под контролем всё. Надеюсь, так и будет в дальнейшем. Мы будем наращивать эти усилия, потому что контактов очень много. Вы видите, наверное, средства массовой информации показывают: несмотря на то что ситуация в мире и в Азии, сейчас она там успокаивается – китайцы молодцы, они эффективно очень отработали, – есть азиатские страны, где она не так хороша, эта ситуация, в Европе совсем плохо, но наши люди ездят везде в большом количестве. Здесь трудно что‑то сказать. У кого‑то были планы, заранее купленные путёвки, билеты. Кто‑то выстроил отпуска таким образом, что только сейчас или никогда. Кто‑то просто недооценил ситуацию, не знал, что те или иные страны закроют границы, и действительно попадает в трудную ситуацию. Мы, разумеется, будем максимально делать всё, для того чтобы людям помочь: вывезти, помочь выехать из этих стран, вернуться домой. Здесь будем соответствующим образом с ними работать.

Я вчера говорил, хочу ещё раз сказать: мы должны усилия объединять, помогать друг другу обязательно. И проявить максимальную дисциплину. Никакой расхлябанности здесь быть не должно. Нельзя подвергать своё здоровье, свою жизнь опасности и подвергать опасности жизнь и здоровье других людей. Поэтому этот известный русский авось в данном случае абсолютно непригоден, его нужно отложить в сторонку и проявить максимальную ответственность и дисциплинированность, а органам власти проявить компетентность.

Я очень рассчитываю на то, что соответствующие наши научные учреждения, там специалисты работают очень высокой степени квалификации. Достаточно вспомнить пример эболы, этой лихорадки, где наша вакцина оказалась самой эффективной в мире, самой эффективной в мире. Она реально внесла свой существенный вклад в борьбе с эболой в Африке. И это все специалисты, в том числе специалисты Всемирной организации здравоохранения, подтверждают. Поэтому у нас есть все шансы рассчитывать на то, что и в данном случае коллеги наши отработают с высокой эффективностью – и чем быстрее, конечно, тем лучше. Это касается и препаратов, предотвращающих заболевания, это касается препаратов для борьбы с этим заболеванием, когда оно уже возникло. Сейчас не буду сроки называть, но мне эти сроки называют. Надеюсь, что в эти обозначенные сроки всё будет сделано.

А что касается злонамеренной информации, лучше не обращать на это внимания, смотреть за официальной информацией. Мне вот сказали, я, честно говоря, даже не заметил, вчера был какой‑то очередной вброс. Надо смотреть и следить за официальной информацией, она достоверна.

А.Вертинская: По захоронениям. Памятники.

В.Путин: Да, памятники. Знаете, как‑то для меня это совершенно неожиданно. Вы правы абсолютно, что касается людей, которые защищали наше общее когда‑то Отечество – Советский Союз, для нас не должно быть никакой разницы сегодня. Они не виноваты в том, что Советский Союз распался, и делить мы здесь никого не будем, поэтому если такая несправедливость имеет место, её нужно устранить, мы это сделаем.

Е.Морозова: Владимир Владимирович, Морозова Елена, «Херсонес Таврический», директор.

Владимир Владимирович, позвольте поблагодарить за эффективную государственную политику в области культуры и яркий пример плодотворного содружества государства, Русской православной церкви, частного бизнеса, который позволяет сохранять и популяризировать уникальное наследие Херсонеса.

Владимир Владимирович, в прошлом году Вы дали указание на создание археологического научного центра и продолжение создания историко-археологического парка, которые когда‑то в процессе войдут в состав «Херсонеса Таврического». То, что касается археологического центра, разработана его концепция, разработана его структура. То, что касается историко-археологического парка, на данный момент при поддержке фонда «Моя история» работает комплексная экспедиция, в состав которой вошли ведущие учёные Государственного Эрмитажа, Института археологии и академии наук и «Херсонеса Таврического», то есть работа идёт плодотворная.

Владимир Владимирович, «Херсонес Таврический» – это огромный музей, это большое хозяйство и многопрофильная деятельность. В состав Херсонеса входит не только всемирно известное городище, но и так называемая хора, земледельческая округа античного Херсонеса. Хора – это 380 гектаров из 418 принадлежащих Херсонесу. Многие участки хоры находятся внутри самого Севастополя, а это земледельческие наделы с сохранёнными усадьбами, это святилища, гидротехнические сооружения, это античные дороги, плантажные стенки и многое другое. Именно благодаря сохранённой хоре в том числе «Херсонес Таврический» вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. К огромному сожалению, на протяжении многих лет, десятилетий участки хоры сохранялись ненадлежащим образом, многие из них превращались в откровенные свалки и помойки.

Владимир Владимирович, мы очень просим дать указание Министерству культуры на увеличение государственного задания «Херсонеса Таврического», на основании которого каждый год музей будет получать финансирование на содержание участков хоры. А это ограждение участков, это видеонаблюдение и контроль, это очистка и покос травы, это возможность проводить археологические изыскания, консервацию, реставрацию, музеефикацию, благоустройство и в конце концов интеграцию памятников хоры в культурологическую, историческую часть Севастополя, что позволит вокруг воссозданных участков создавать особую городскую инфраструктуру и развивать туристское направление не только самого Херсонеса, но и Севастополя в целом.

И вторая часть моего вопроса – это берегоукрепление. «Херсонес Таврический», а именно его знаменитые памятники, такие как базилика, образ которой вошёл на 200‑рублёвую купюру, знаменитый «туманный» колокол, фортификационные сооружения с башнями и куртинами, они находятся на берегу ласкового Чёрного моря, которое, к огромному сожалению, является ещё и агрессивной средой. Море ежегодно подмывает берег. В этом году в январе месяце у нас произошло обрушение 15‑метровой части берега – 15 метров вдоль и полтора метра в глубь самого музея.

Министерство культуры в этом году выделило деньги на проведение мониторинга береговой линии, но финансирования дальнейшего междисциплинарного исследования берега, а также, конечно, создания проекта и самого берегоукрепления – финансирования на данный момент нет.

Мы просим не оставить этот вопрос без внимания и проконтролировать доведение до музея финансирования на берегоукрепление.

Спасибо огромное. И конечно, ждём в Херсонесе!

В.Путин: Спасибо.

А там объёмы Вам примерно понятны? Сколько там?

Е.Морозова: Большой объём.

На данный момент первое, что мы должны сделать, и мы это будем делать в ближайшее время, мы соберём некую рабочую группу из учёных и инженеров, которые смогут адекватно оценить всю сложившую ситуацию, которая на самом деле есть, и закрывать глаза на это нельзя, и тогда, конечно, мы будем понимать и масштаб финансовых вложений.

В.Путин: Я уже высказывался тоже на этот счёт: Херсонес – это источник зарождения и веры, и русского народа. Не только русского, но и украинского, белорусского, именно поэтому это место является в известной степени сакральным для нас, потому что после того, как здесь крестился Владимир, крестил свою дружину, за этим началось Крещение Руси, основываясь, как наши выдающиеся историки пишут, на сочетании факторов: власть князя, единый рынок, единый язык, и к нему присоединилась единая вера. Это сплотило разрозненные славянские племена, проживающие на этой территории, в единый народ, и стал складываться русский народ. До XIII века и украинцы– те люди, которые сейчас себя считают украинцами и являются таковыми,– все: и проживавшие в Московском царстве, и проживавшие в Речи Посполитой, то есть в Польше, все православные назывались не иначе как русские, и никакого различия по языку даже в то время не было. Только начиная с конца XIII, дальше там XIV, XV века, в результате полонизации, ополячивания, появляются элементы расхождения в языке. Это такой экскурс в историю.

Но исток духовности, исток нашего духовного единения – это, конечно, то место, которое сейчас называется Херсонес. Поэтому, конечно, нужно уделить этому особое внимание. Я переговорю обязательно с Министерством культуры, с Министерством финансов. Даже не сомневайтесь: мы это не бросим, не оставим, будем над этим работать.

Определение: «Сколько нужно денег?» – «Много». Ответ: «Недостаточно». Нужно всё посчитать как следует, потому что всё-таки это деньги государственные, и они любят счёт конкретный. Но то, что мы будем заниматься этим, даже не сомневайтесь. Обязательно будем это делать.

Е.Морозова: Спасибо огромное.

В.Путин: Это касается и хор этих, это касается и берегоукрепления, конечно.

Насколько «съело» море уже?

Е.Морозова: Порядка 150–200 метров в разных местах, часть Херсонеса находится под водой.

В.Путин: Это за сколько? За 1000 лет?

Е.Морозова: Это, конечно, достаточно большой период. Но то, что упал берег в январе и до ближайшего памятника осталось буквально полтора метра, заставляет нас ускориться в данном вопросе.

В.Путин: Хорошо, займёмся обязательно. Спасибо.

Н.Кирюхина: Здравствуйте! Меня зовут Кирюхина Наталья, член Общественной палаты Российской Федерации от города Севастополя.

Вчера вступили в законную силу нормы права о проведении 22 апреля Всероссийского голосования, и все мы готовы прийти и поддержать новую Конституцию. Я думаю, что для севастопольцев это особая историческая миссия, теперь вопрос вхождения в родную гавань Севастополя и Крыма – это уже вопрос решенный.

Но существует проблема – эпидемия коронавируса. И, как Вы уже говорили, безусловно, для России это немножко другая история. Есть проблемы в Китае, свирепствует коронавирус в Китае, свирепствует в Италии. В России принимаются меры карантинные, в России принимаются меры по въезду, невозможности въехать на территорию Российской Федерации граждан Китая и других стран. Но тем не менее многих волнует вопрос: не повлияет ли коронавирус на проведение голосования и возможно ли проведение голосования с использованием, например, интернет-площадок? [Например,] «Госуслуги».

В.Путин: Ну, да, это должно все соответствовать закону. Мы вчера обсуждали это с председателем Центральной избирательной комиссии, с Эллой Александровной Памфиловой. В рамках закона будем действовать.

Как Вы видите, допустим, во Франции, действительно, если не свирепствует, то там тяжелое положение, не сравнимое с Россией. По сравнению с Францией у нас ничего нет, а там серьезная ситуация, и все равно там не отказались от проведения выборов, там выборы идут.

Я уже сказал, хочу еще раз повторить, если ситуация будет, с эпидемиологической точки зрения, неблагоприятной, мы отодвинем и перенесем срок голосования, закон это позволяет сделать. Проведем его в более поздние сроки. Но если обстановка позволит, то проводить будем, но проводить будем, конечно, с соблюдением всех предосторожностей, которые в таких случаях должны применяться на участках для голосования, с использованием соответствующих средств защиты. Там связано с расстоянием, вот как во Франции делают, там они на определенное расстояние отодвигают эти кабинки для голосования и так далее. Там много мелочей, но они важны в данном случае. Голосование на дому может производиться. Вот все современные способы, которые позволяет закон, все будут использованы.

Н.Кирюхина: Спасибо большое.

В.Путин: Спасибо. Только, если позволите, маленькая поправочка. Мы не принимаем новую Конституцию, мы принимаем закон о поправках в действующую. Но это так, между прочим.

Прошу Вас.

С.Литвиненко: Помощник военного комиссара города Севастополя по работе с ветеранами Литвиненко Сергей Алексеевич. Я же являюсь заместителем председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил.

Владимир Владимирович, примите от ветеранов Вооруженных Сил города Севастополя и Крыма горячий привет и самые наилучшие пожелания Вашей работе.

В.Путин: Спасибо большое.

С.Литвиненко: И еще я Вам скажу, что ветераны-черноморцы всегда были и остаются верными Вашими товарищами в решении всех задач на благо России.

Владимир Владимирович, обращаюсь к Вам по просьбе ветеранов, которые в 60–70-е годы участвовали в составе экипажей кораблей, в решении задач на территории Сирии, Эфиопии, Египта, где проходили боевые действия. Эти ветераны впоследствии, по справкам из архивов, были награждены грамотами Президиума Верховного Совета СССР, им вручены нагрудные знаки ветеранов боевых действий, выданы были удостоверения, которые являлись свидетельством о праве на льготы.

После возвращения Севастополя и Крыма в состав России эти ветераны встали на учет в военкомат, и обнаружилось вдруг, что они перестали быть ветеранами боевых действий. Военкомат направил запрос в архив, где были предыдущие справки о том, что они являются ветеранами. Архив ответил, что директива, которая объявляла перечень кораблей и частей, участвующих в боевых действиях, признана утратившей силу. Ветеранам этим военкомат перестал выплачивать соответствующую надбавку к пенсии. Тем ветеранам, которые обратились в суд, восстановили свои права по суду, и суд принял решение выплачивать, выплачивают деньги. А вот те ветераны, которые считают, что недопустимо обращаться в суд против своего государства (я и так ветеран), они не считают нужным идти в суд, они идут ко мне и говорят: «Помоги!» А я говорю: «Ребята, я и сам лишен этого статуса, и, к сожалению, такая ситуация», – «А чего ты тогда сидишь? Иди к Президенту!» Вот я к Вам и пришел.

Нужно помочь ветеранам, Владимир Владимирович. Сложилась такая ситуация, что есть закон о ветеранах, в котором написано, что есть перечень государств, в которых граждане России принимали участие в боевых действиях. Есть ветераны, которые награждены и имеют соответствующие удостоверения, на груди у них соответствующие знаки, но нет списка кораблей, на которых эти ветераны в составе экипажей принимали участие в боевых действиях. Я думаю, что эту проблему можно решить, иначе они меня побьют.

В.Путин: Они Вас не побьют, потому что, если бы они Вас не любили и не уважали, они бы не избрали Вас на ту должность, на которой Вы сейчас находитесь. Но это не повод для того, чтобы не решать вопросы подобного рода, которые возникают. Честно говоря, это несколько неожиданно. Думаю, что речь, конечно, связана с коллизией каких-то там нормативных актов. В какой-то момент у соответствующих структур, в данном случае у Минобороны, возникли сомнения по поводу того, что принимали ли все эти ветераны непосредственное участие в боевых действиях. То есть можно было быть на корабле, но участия в боевых действиях не принимать. Мне кажется, что в этом все дело, и отсюда возникла эта коллизия, когда там что-то поотменяли. Но что совершенно точно нельзя делать, и нам Конституционный Суд неоднократно указывал на это, – нельзя ухудшать положение граждан. И если люди когда-то получали, отменять уже нельзя.

Поэтому Вы правы абсолютно, и я в этом разберусь поподробнее, но нарушенные права ветеранов должны быть восстановлены. Согласен с Вами, сделаем это.

С.Литвиненко: Спасибо.

В.Путин: Пожалуйста, прошу Вас.

С.Пасеин: Здравствуйте, Владимир Владимирович! Меня зовут Пасеин Сергей Николаевич, директор «Малой академии наук» города Севастополя.

Я руковожу учреждением, которому уже более 55 лет. Мы работаем с одаренными детьми, поэтому активно развиваем различные технологии, и самое главное для нас – это развитие современных технологий, высокотехнологичных. Наше учреждение сотрудничает и с научно-исследовательскими институтами Академии наук, и с предприятиями военно-промышленного комплекса, с университетами. Огромные достижения у ребят – это и победы на всероссийских мероприятиях, это олимпиады, конкурсы, международные салоны, изобретения, инновации в различных странах мира. Несмотря на санкции, наши дети побеждают даже и в Европе, хотя их работы только принимают, но мы туда выехать не можем.

У меня вопрос касается лицензирования образования, которое сейчас затруднено для современных высокотехнологичных компаний, но не таких больших, как, например, Сбербанк, а есть компании, у которых небольшой штат, но они разрабатывают очень технологичные современные продукты, которые мы не можем донести до своих детей с точки зрения нелицензированных на сегодняшний момент. К сожалению, пока компания лицензирует этот продукт, он уже устаревает. Поэтому возникает такой вопрос: возможно ли максимально упростить лицензирование онлайн-образования, дистанционных форм образования, если они связаны с высокими технологиями в информатике, в программировании и так далее?

Это связано с тем, что мы как учреждение в Севастополе реализуем проект центра выявления и поддержки одаренных детей по модели центра «Сириус». Мы участвуем в конкурсе «Большие вызовы». И, конечно же, наши дети показывали бы еще лучшие результаты, если мы могли бы пользоваться современными лицензионными программами еще и разработки российских компаний.

И в продолжение вопрос такой. Все уже вспоминали сегодня о коронавирусе. В городе Севастополь с завтрашнего дня дети и школы переходят на дистанционные формы образования. Будет ли какая-то рекомендация со стороны Министерства просвещения о единой платформе онлайн-обучения детей на период карантина? В любом случае карантин когда-то закончится, и чтобы мы дальше могли использовать уже на законных основаниях и не бояться прихода прокуратуры. Спасибо.

В.Путин: Прихода прокуратуры законопослушные люди не должны бояться, они должны только порадоваться, что пришли сотрудники прокуратуры, которые должны защищать права граждан.

Что касается лицензий. Их кто выдает?

С.Пасеин: Соответствующие, скажем так, организации: это и Роспотребнадзор, и Рособрнадзор. И здесь, скажем так, технология лицензирования осталась еще, я боюсь сказать с советских времен, но она уже достаточно устарела. И обычные программы мы лицензируем без всяких проблем, но онлайн мы не можем лицензировать, например, помещения.

В.Путин: Ну, да. Смотрите, как раз за Вашей спиной сидит Министр просвещения. Мы сейчас пошлем эту шайбу ему, он, надеюсь, ответит. Что касается каникул и дистанционного обучения, я так понимаю, что в Севастополе и в Крыму нет тех, кто заболел коронавирусом?

Реплика: Таких нет сейчас.

В.Путин: Таких, слава богу, нет, так что эта мера, насколько я понимаю, превентивного характера, если нет, чтобы и не было. А по поводу лицензирования мы попросим Сергея Сергеевича.

Пожалуйста.

С.Кравцов: Действительно, сейчас активно развиваются дистанционные технологии, дистанционное обучение. Наверное, речь идет о самих программах, которые требуют лицензирования и, конечно, они реализуются не в образовательных учреждениях, а на некоей онлайн-платформе либо с использованием определенных технологий, конечно, здесь требуют определенного пересмотра. Мы тогда тоже встретимся, у нас есть такая рабочая группа, мы уже создали, Владимир Владимирович, будем в этом направлении вместе с Рособрнадзором и с другими ведомствами работать.

А что касается рекомендаций, то школы на карантин не закрываются. У нас действительно вводятся там, где необходимо, дистанционные технологии. Это не новое для российских школ. Сегодня созданы платформы, и учителя уже работают. Сегодня мы создали методический центр по поддержке дистанционного обучения, куда привлекли лучших учителей Москвы, Московской области, других регионов, чтобы оказывать необходимую поддержку родителям, тем школам, которые переходят на каникулы. И в понедельник соответствующие методические рекомендации будут разосланы в регионы.

В.Путин: Коллегам как помочь? Эти методические рекомендации до них тоже дойдут, да?

С.Кравцов: Обязательно.

В.Путин: Вы это имели в виду?

С.Кравцов: Да, обязательно. И для всех школ, и для всех компаний, которые занимаются дистанционными технологиями.

В.Путин: Ну, а если есть какие-то вещи административного характера, которые, как вы считаете, мешают, допустим, развернуть работу подобного рода, вы их просто нам дайте. Потому что мы готовим комплексные решения по поводу устранения всяких административных барьеров, особенно по тем направлениям, которых раньше не было. Правила административной процедуры существуют, написанные в прежние времена, и распространяются на те общественные отношения или на те сферы производства, которых раньше не было никогда. Поэтому это мы все будем устранять, к 1 января следующего года это должно быть сделано. Но такие предложения с вашей стороны будут крайне своевременными и полезными. Спасибо.

С.Пасеин: Спасибо большое.

В.Гавриляк: Добрый вечер, Владимир Владимирович!

Валентина Гавриляк, член регионального штаба ОНФ в городе Севастополь, модератор тематической площадки «Здравоохранение».

Прежде всего, я хочу Вас поздравить с шестой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Как врач я хочу пожелать Вам богатырского здоровья и процветания, а всем присутствующим в зале благополучной эпидемиологической ситуации.

Мой вопрос касается медицинского обеспечения жителей северной стороны. На Северной стороне находится…

В.Путин: А, Северная сторона города.

В.Гавриляк: Где мы с вами находимся, да.

Медицинское обеспечение Северной стороне и пригороду Севастополя, находящемуся здесь, оказывает городская больница № 4, главным врачом которой я и являюсь. Это многопрофильное лечебное учреждение с разветвленной структурой, которая имеет в своей структуре четыре ФАПа, пять врачебных амбулаторий и обслуживает 50 тысяч населения, из которых более 11 тысяч – это сельское население.

И в чем заключается наша проблема, Владимир Владимирович. У больницы огромная проблема, мы испытываем катастрофическую нехватку площадей. Все здания и сооружения больницы не соответствуют санитарным нормам и правилам. Они все построены в 50-х годах. С чем мы столкнулись сегодня? Мы активно модернизируемся, активно переоснащаемся и активно проводим капитальные ремонты. И вот при приведении к требуемым нормам мы теряем коечный фонд, мы теряем целые структурные подразделения, потому как раньше можно было, в те времена, иметь кабинет врачебный 7–9 квадратов, сегодня это невозможно и нужно привести это к норме.

И, с одной стороны, мы делаем то, что нужно, мы делаем комфортные условия, создаем правильные условия, соответствующие СанПиНам. А с другой стороны, мы получим на выходе из 40-коечного отделения 20-коечное отделение. И для нас сегодня ситуация эта стоит очень остро: нам негде развернуть ту необходимую медицинскую помощь жителям северной стороны, которую мы оказываем на сегодняшний день, в связи с чем мы просим Вас рассмотреть вопрос о выделении средств на строительство палатного корпуса на 140 коек круглосуточного пребывания.

И, соответственно, вторая просьба. При положительном решении нашего вопроса и учитывая наш опыт и социальную значимость данного вопроса, чтобы у нас был определен единый поставщик услуги от проектирования, следовательно, дальше – строительства и ввода в эксплуатацию. Мы не выживем в современном мире. Северная сторона активно развивается, у нас самые лучшие пляжи, в летний сезон многократно увеличивается нагрузка на все наши структурные подразделения. Эта проблема архиважная для нас. Помогите нам, пожалуйста.

В.Путин: Насколько я помню, в Севастополе в соответствии с ФЦП (Федеральной целевой программой) должно быть построено три достаточно крупных медицинских учреждения – это скорая помощь, институт скорой помощи, инфекционная больница и отдельный корпус онкологического диспансера. По 4-й больнице, Вы говорите, там, по-моему, этого действительно нет. Нет, я думаю, потому что городские власти и не ставили вопрос, этот вопрос перед федеральным центром не поднимался. Мы сейчас спросим у губернатора, как там обстоят дела.

М.Развожаев: Владимир Владимирович, Валентина Геннадьевна поскромничала немножко. Мы с ней недавно были как раз на северной стороне, прошли всю больницу. Действительно мы там сейчас делаем капитальные ремонты – сделали недавно отделение детской поликлиники, сейчас ремонтируется взрослое отделение. Детское отделение поликлиники хоть и новое, в приспособленном помещении в жилом доме, там еще понадобиться и новую детскую поликлинику строить. Мы как раз сейчас обсуждаем, может быть, модульную конструкцию применить. Но когда действительно мы отремонтируем корпуса, у нас там существенно коечный фонд уменьшится. Действительно, некоторых блоков, которые очень нужны, просто не будет.

Поэтому мы посмотрели, есть участки, где еще действительно земля свободная в границах, там еще надо добавить, оформить правильно прилегающие участки, в общем, можно построить новый палатный корпус. Но мы действительно не заявляли раньше этот объект в федеральную целевую программу, а сейчас нужно, во-первых, его запроектировать. То есть была попытка, но хотели вначале все там снести радикально, построить новое, что вообще нельзя делать, потому что медицинские услуги-то надо жителям оказывать все равно. Там сейчас на освобожденном участке постараемся сконфигурировать, какой должен быть новый палатный корпус, и будем заявляться на федеральную целевую программу, сейчас приоритезацию как раз сделаем.

Сегодня как раз с Маратом Шакирзяновичем очень активно все это проработали, проговорили, приоритеты я тоже обозначил. В этом году будем проектирование ставить и потом заявляться на дополнительные деньги в ФЦП.

В.Путин: Посчитайте и мне бумагу напишите. Я постараюсь Вас поддержать, если действительно это крайне необходимо для города, для этой большой части города, то, конечно, надо построить. Построим.

М.Развожаев: Тем более северная сторона сейчас активно развивается, парк здесь новый, благоустройство.

В.Путин: Как быстро Вы сможете это посчитать и представить соответствующие предложения?

М.Развожаев: Договорились, что на следующей неделе мы приоритезацию сделаем.

В.Путин: Хорошо. Договорились. Жду от Вас бумаги.

М.Развожаев: Спасибо.

В.Путин: Пожалуйста.

Д.Данильченко: Добрый вечер, Владимир Владимирович!

Меня зовут Данила Данильченко, «Волонтеры Победы» в Республике Крым.

Одним из основных направлений нашего движения является благоустройство памятных мест и воинских захоронений. И мы часто с ребятами уходим в походы, чтобы убрать удаленные памятные места, которые посвящены нашему партизанскому движению в Республике Крым.

И очень приятно то, что к нашему движению сейчас присоединяются семьи с детьми, также и я со своим ребенком, с Добрыней, иду, с супругой в памятные места, потому что добровольчество помогает в воспитании детей, немножко прививается им ответственность.

И в этом году мы вместе с нашими добровольцами, с партией «Единая Россия» проведем большой международный субботник, посвященный Великой Отечественной войне, состоится он 18 апреля. И ключевым событием у нас будет уборка на Ржевском мемориале, который когда-то Вы инициировали, поддержали идею.

И мы хотели бы пригласить Вас в Тверскую область посетить данное мероприятие, так как туда приедут не только добровольцы из нашего Крыма, из других регионов нашей страны, но и родственники героев Ржевской битвы. И было бы приятно с Вами провести этот день.

В.Путин: Подо Ржевом?

Д.Данильченко: Подо Ржевом, да, Ржевский мемориал.

В.Путин: Я постараюсь это сделать, потому что там, действительно, очень крупный, большой мемориал создается, по-моему, 25 метров высотой памятник будет, один из самых крупных будет у нас в стране. И это правильно, потому что Ржевское сражение все время оставалось как бы в тени других победоносных битв Второй мировой войны. Здесь нельзя сказать, что она была победоносной в полном смысле этого слова, но она была точно кровопролитной, очень важной для удержания тогда ситуации, баланса. Там отмобилизованные армии группы «Центр» воевали против Советской Армии, и, безусловно, это место заслуживает того, чтобы о нем помнили будущие поколения. Они внесли ценой огромных потерь свой огромный вклад в Победу над нацизмом. Поэтому я постараюсь там быть.

А Вас хочу поблагодарить за то, что Вы не только своего ребенка вовлекаете в эту работу, но и занимаетесь в целом. Это, конечно, очень хороший пример для подражания. Спасибо Вам большое.

Пожалуйста.

Р.Чегринец: Добрый вечер, Владимир Владимирович!

Чегринец Роман, председатель Национально-культурной автономии белорусов Республики Крым, член Общественной палаты Крыма, Общественной палаты Союзного государства «Россия – Беларусь».

В первую очередь мне хотелось бы Вас от лица, наверное, всех национальных общин Крыма поблагодарить за Ваши инициативы, за Вашу работу, которую Вы делаете на поддержку наших общин, на поддержку вообще всех общин, проживающих и в России, и в Республике Крым. Также хотел бы сказать слова благодарности главе Республики Крым, который уже на земле, на территории республики, эти инициативы реализует.

Крымские белорусы – это четвертый по величине этнос из проживающих в Крыму. Первый этнос у нас, естественно, русские, второй – украинцы, третий – крымские татары, и мы, белорусы, четвертый по величине этнос.

В 2014 году, естественно, крымские белорусы, десятки тысяч крымских белорусов, пришли на референдум, активно участвовали во всех мероприятиях, с ним связанных. Были в ополчении, были в комиссиях. С огромной эйфорией приняли все-таки возвращение Крыма из украинской оккупации домой, на Родину. Нам хотелось эту эйфорию передать дальше, передать на нашу малую историческую Родину.

Проходили годы. Мы видели, как наши коллеги из других национальных общин приглашали друзей, коллег. К нам в Крым приезжали депутаты Бундестага, а нам приезжали депутаты парламента Франции, депутаты парламента Италии и многие другие люди. Но, к сожалению, почему-то официальные представители, наверное, самой братской, самой дорогой для нас страны – Белоруссии, страны, с которой мы находимся в Союзном государстве, к нам не приезжали. Их, конечно, можно было встретить в Крыму, но максимум на пляже, в коротких шортиках, когда они загорали.

В.Путин: Тоже неплохо. Пусть приезжают отдыхать.

Р.Чегринец: Тоже вариант. Но нам очень, конечно, хотелось бы увидеть их в рамках официальной делегации.

Мы на волне эйфории от постройки нашего грандиозного Крымского моста сделали открытое обращение к Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко, где очень сильно его попросили все-таки возобновить транспортное сообщение Республики Беларусь с Крымом, и авиа, и железнодорожное. Причем для Республики Беларусь это стало бы уникальной возможностью все-таки, чтобы первый иностранный поезд, который прошел бы по Крымскому мосту, был белорусский. Мы получили ответ через месяц. Ответ тоже был очень интересный. Нам ответили белорусские монополисты – «Белавиа» и «БелЖД», что это экономически невыгодно, оказывается. То есть из Ижевска, Екатеринбурга и Казани летать выгодно, а из Минска невыгодно. Вот возникает вопрос, что же нам все-таки делать, как нам можно усилить в рамках нашего Союзного государства все-таки эту дружбу и чтобы нас услышали. Это первая часть моего вопроса.

Вторая часть – то, о чем сегодня мы говорим, говорит вся страна и волнует всю страну, это, естественно, изменения в нашу Конституцию. Для меня как для крымчанина, ну и, наверное, для многих других крымчан, если не для всех, одна из самых главных поправок – это поправка, которая связана с абсолютной невозможностью отчуждения нашей территории. Мы аплодируем стоя этой поправке, это абсолютно верное, правильное, назревшее решение.

И мне вспоминается буквально один момент. Я в сентябре, в Варшаве на Форуме ОБСЕ по правам нацменьшинств представлял нашу страну, нашу республику. И опять же в своем выступлении говорил о том, что действительно происходит в Крыму, о том, что закончился период украинской оккупации, о том, что Крыму не давали жить, в украинский период его гробили, из него высасывали все ресурсы. Сейчас абсолютно по-другому. На этих словах почему-то украинская делегация встала и ушла все вместе.

Проходит время, я сейчас вижу, что на моменте обсуждения именно этой поправки какие-то западные товарищи, которые нам совсем не товарищи, начинают говорить, что это приведет к тому, что у нас могут закрыться границы, начнется какая-то шпиономания, абсолютно абсурдные вещи. Как Вы считаете, как на это можно отреагировать и вообще стоит ли на это реагировать?

В.Путин: Ничего у нас не закроется, никакой шпиономании не было и не будет. Это мы наблюдаем, к сожалению, у некоторых наших партнеров, шпиономанию, когда без всякого объяснения начинают высылать наших дипломатов не по одному, а целыми коллективами. Мы отвечаем зеркально, как правило. Ничего хорошего это для развития международных отношений не сулит и не несет. Надеемся, что это не будет практикой такой массовой.

Что касается открытия, закрытия, Россия – открытая страна. У нас очень много иностранцев работает, кстати говоря, везде: в наших крупных компаниях и в учреждениях различного рода. У нас очень плотные, надежные культурные контакты, широкие очень, научные, образовательные. Ведь поправка, здесь мы уже о ней говорили, которая вносится в Конституцию, касается только высших должностных лиц. И мне кажется, это понятно для каждого гражданина – если кто-то претендует на должность Президента Российской Федерации, Председателя Правительства, Министра, то, я еще раз повторю, все его чаяния и устремления должны быть связаны с русским народом и другими народами Российской Федерации и с нашим государством. У него не может быть никаких интересов на стороне. Современный мир, в том числе и российское законодательство, позволяет человеку, скажем, иметь недвижимость за границей, иметь счета за границей в иностранных банках – ну и ради бога. Но если человек претендует на то, чтобы руководить страной, либо влиять на политику российского государства, а от этой политики зависят судьбы миллионов россиян, то тогда, конечно, это личный выбор: или ты хочешь иметь счета за границей, недвижимость, или хочешь служить государству. И те, кто хотят служить государству, должны осознанный для себя выбор сделать. Ничего общего со шпиономанией и закрытием страны это не имеет, и иметь не может. Так что, это все блеф. Более того, это не иначе как попытка повлиять на внутриполитические процессы внутри самой Российской Федерации, с чем мы никогда не соглашались и не согласимся.

Что касается первой части, не ставьте Президента Беларуси в сложное положение – он хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, думаю, в этом все дело, а не в экономической целесообразности или в отсутствии таковой для перевозчиков. Беларусь имеет право, это суверенное, независимое государство, несмотря на то, что мы строим Союзное государство. Это не в прямом смысле единое государство, это все-таки два разных субъекта международного права. Беларусь – независимая, суверенная страна и имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает целесообразной и полезной для себя, поэтому не ставьте его в трудное положение. Хотя я понимаю, что для вас – для белоруса по национальности – связь и возможность, техническая возможность, со своей исторической родиной быть в тесном, хорошем контакте, иметь возможность инфраструктурно перемещаться удобно и так далее, это важно, но я думаю, настанет время, когда и эти вопросы будут решены. Мы со своей стороны делаем все, и будем делать все, чтобы люди, которые в Крыму проживают, не чувствовали никаких ограничений, а чувствовали свободу перемещения по России и могли дальше путешествовать куда-то. Я думаю, что это все встанет тоже на свои места.

Р.Чегринец: Спасибо Вам огромное.

В.Путин: Не за что. Пожалуйста.

М.Мишин: Добрый вечер, Владимир Владимирович!

Максим Мишин, региональный штаб Общероссийского народного фронта, город-герой Севастополь.

Город Севастополь настолько погружен в историю, причем разных поколений, что где бы, наверное, ты сегодня ни воткнул лопату, ты столкнешься с этой историей. Сегодня при реконструкции улицы Большой Морской у нас удивительное событие: были найдены бойцы, среди которых у одного был найден орден Красной Звезды, и уже определили этого бойца, это командир башни танка Т-34. Сейчас в районе как раз мыса Херсонес, справа от Вас, имеется памятник легкоузнаваемый, нашли 7-й бастион, и он очень хорошо сохранился.

Достаточно много сегодня в Севастополе фортификационных объектов, которые так или иначе связаны с героической обороной города Севастополя, ее защитой и многими вещами. К сожалению, вчера нас покинул последний освободитель Сапун-Горы Патук Иван Иванович, легендарная личность для города Севастополя, разведчик, очень жалко.

У нас имеются достаточно интересные примеры восстановления подобных объектов, к примеру, 35-я береговая батарея при частном инвесторе, непосредственно Константиновские батареи при поддержке Российского географического общества, у нас имеется штольня в Балаклаве, которая восстановлена при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, имеется российский опыт такой как Зеленый пояс Славы в Санкт-Петербурге. Очень хочется эти объекты, во-первых, проинвентаризировать, потому что знаем, что не все объекты на сегодняшний день учтены и, соответственно, имеются в открытом доступе, вандалы разного рода пытаются их разрушать. Те, которые находятся непосредственно в городской черте, точно также поддаются воздействию застройки очень плотной, которая есть. Очень хочется эти объекты, первое, сохранить, а во-вторых, предоставить возможность будущим нашим поколениям все-таки прикоснуться к той самой истории.

К сожалению, ветераны уходят, а объекты эти уникальные, остаются. Очень хочется, чтобы Правительство Российской Федерации приложило максимум усилий для того, чтобы поколения наши могли притронуться к этой истории.

В.Путин: Я сейчас не буду говорить о финансировании, которое на это выделяется, на эти цели, цели абсолютно благородные, правильные. Нужно столбить на века все, что было сделано прежними поколениями, потому что они сделали, их уже нет, а то, что мы сохраняем память, это нужно нам и нашим детям, нашим внукам. Поэтому это чрезвычайно важно. Хочу Вас за это тоже поблагодарить.

Что касается конкретных мест, тоже с губернатором поговорите, пусть он сформулирует, если нужна какая-то помощь из федерального центра, мы постараемся это сделать. Тем более что у нас настрой не так, как в некоторых соседних государствах, настрой абсолютно правильный. Мы с уважением относимся к нашей истории, так и будем делать.

Здесь коллега только что говорил о том, что с Крымом и Севастополем происходило в прежние годы. Это видно из финансовых документов, Крым в составе Украины был донором, хотя сам нуждался. Я просто это очень хорошо знаю, потому что мне прежние руководители прямо и честно говорили: да, мы понимали, что Крым сам нуждается в помощи и поддержке, но в других частях страны было еще хуже, поэтому деньги отсюда брали и перераспределяли. И так доперераспределялись, что все как было в середине 80-х годов, инфраструктура, так все и осталось, да еще и в полуразрушенном состоянии оказалось. Поэтому это факт просто.

Что касается этой части, сохранения нашей исторической памяти, то, безусловно, Крым – уникальное место. Веками здесь, веками просто все концентрировалось, концентрировался интерес Российского государства здесь. Поэтому Крым защищался особым образом. Безусловно, это должно быть поддержано, мы это сделаем.

Пожалуйста, еще что-то? Прошу Вас.

И.Абажер: Иван Иванович Абажер, представитель Общественной палаты Республики Крым в Общественной палате Российской Федерации.

Владимир Владимирович, Общественная палата Российской Федерации была той площадкой, и есть та площадка, в которой рассматривались все поправки, которые приходили от общественности, в том числе и региональные общественные палаты принимали непосредственное участие и делали предложения. В частности, поправки Общественной палаты Крыма тоже вошли в тот пакет, который Госдума утвердила. Также Общественная палата России и региональная Общественная палата принимают непосредственное участие в координации, формировании общественных наблюдателей, которые будут наблюдать, а также координировать и контролировать ход проведения голосования на общероссийском форуме. Поэтому я считаю, что то, что делается в стенах общественных палат, заслуживает глубокого уважения со стороны общественности.

Я наблюдаю последние 20 лет, что в Российском государстве активно и интенсивно развивается социальная сфера. И та проблема, которая существовала в 90-е годы, когда идеология была направлена на то, чтобы формировалась прибыль за счет граждан России, мы видим сегодня, что социальная направленность нашего государства четко выверена: есть законы, есть подзаконные акты, есть всевозможные инструменты для того, чтобы именно выполнять социальные [обязательства].

У меня такой вопрос: зачем нам нужно вносить социальный пакет в саму Конституцию тогда, когда у нас есть вся законодательная база для того, чтобы рассмотреть этот вопрос? Спасибо.

В.Путин: Я уже в начале говорил, что многие вещи мы не могли делать раньше, а сейчас можем. Значит, обязаны зафиксировать эти права граждан. Имеется в виду, допустим, какие наиболее важные вещи, о чем я говорю? МРОТ, минимальный размер оплаты труда, не может быть ниже прожиточного минимума. Мы это фиксируем. Необходимо регулярно, ежегодно, не реже одного раза в год, индексировать пенсии. И я посчитал правильным зафиксировать в Основном законе вот почему.

Вы правы абсолютно, у нас уже во многих законах такие вещи отражены, то есть МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума или необходимость индексации пенсии. Но раньше этого не делалось и частенько не делалось. И почему важно в Конституции закрепить? Вот смотрите, есть закон, требующий, допустим, индексаций социальных пенсий, социальных пособий. Но ежегодно принимается другой закон – закон о бюджете. И неоднократно были случаи, когда в законе о бюджете прописано: такая-то статья в таком-то законе, требующая этой индексации, приостанавливается, – вот и всё, и этого не делалось многократно. А если такая норма изложена в Конституции, в Основном законе страны, то никакой закон другого свойства не может отменить действие Конституции прямого характера, просто это невозможно по определению. Поэтому это чрезвычайно важная вещь – закрепление именно в основном законе требования исполнения социальных обязательств государства перед гражданами. Такой трюк уже будет невозможен. Невозможно принять закон о бюджете и сказать, что действие такой-то статьи Конституции приостанавливается – это просто невозможно по определению, нет ничего выше Конституции. В этом весь смысл.

Прошу Вас.

М.Августинович: Здравствуйте!

Меня зовут Марта Августинович, я хореограф-постановщик форума «Таврида» и тренер студии танца «Марта» в городе Севастополе.

Я к Вам с очень позитивными новостями. Вы посещали уже наш форум, если Вы помните, и в 2019 году наш форум приобрел свой новый дом в городе Судак, бухта Капсель, и мы сейчас в расширенном формате начали работать. И в том году нас посетило около 5000 молодых деятелей культуры и искусства из 85 субъектов России.

Также невероятной красоты просто у нас сейчас построился арт-парк на территории и впервые был проведен фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ». За три дня нашего фестиваля нас посетили 92 тысячи зрителей, что в принципе невероятно для всех нас. Было невероятное количество настоящих творческих людей, молодых. Если рассказать, то царила действительно очень красивая, настоящая эмоция, искусство, и все было очень красиво.

И от лица всей нашей команды я хочу Вас поблагодарить за то, что Вы поддерживаете наш форум, и очень хочется Вас пригласить на «Тавриду» в 2020 году, где действительно царит мир, любовь и искусство. У нас все так.

В.Путин: Спасибо.

Мы поддерживали Вас с помощью грантов, да?

М.Августинович: Да.

У меня даже с Вами есть фотография, если Вы помните.

В.Путин: Конечно, помню.

М.Августинович: Нет, конечно, Вы не помните.

Правда, очень хотим Вас пригласить к нам. Спасибо большое.

В.Путин: Спасибо. Я хочу Вам пожелать успехов, поблагодарить Вас за эту работу.

Фото: kremlin.ru и glava.rk.gov.ru.