Какие пропуска вводят в три этапа в Москве. Крыму приготовиться?

Привычно «примеряем» события и ограничительные меры в Москве к Крыму. Опыт есть: примеры — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ). Теперь – о пропусках. И непросто «бумажках с работы» (как это устроено сейчас в Крыму). Так, в Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин 10 апреля.

На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно, — говорится в сообщении столичной мэрии.



Собянин отметил, что пропускная система будет носить заявительный характер. Власти Москвы оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

Мэр города уточнил, что с понедельника эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться: идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около пятисот человек, то сегодня — уже 1 300. Всего в городе к настоящему моменту зафиксировано 7822 заболевших, сообщили в оперативном штабе.

По словам Собянина, около 75% жителей Москвы лишены возможности передвигаться по городу из-за введенного режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Все ограничения ради одного: дабы исключить вероятность заражения. Мэр столицы отметил, что 3 миллиона человек (из 12,5 миллионов человек), что едут на работу, — «оптимальный уровень социального разобщения». Остальным на улице делать нечего.