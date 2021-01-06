Какие транспортные маршруты соединяют районы Симферополя с новым медицинским центром им. Семашко

Министерством транспорта Республики Крым совместно с администрацией города Симферополя проработаны вопросы транспортного обеспечения многофункционального медицинского центра — Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко.

По состоянию на 5 января 2020 года, автобусное сообщение с пос. Битумное организовано посредством муниципального автобусного маршрута № 55 «Битумное – автостанция «Западная». Маршрут соединяет следующие районы города Симферополя с новым медицинским центром: Аграрное, Молодежное, Республиканский военкомат, Привоз, площадь Московскую, площадь Куйбышева, площадь Советскую, площадь Амет Хана Султана, ул. Севастопольскую, Новоромановку, автостанцию «Западную». На маршруте до 11 января выполняются рейсы 8 единицами автобусов большого класса марки ЛиАЗ» общей вместимостью 110 пассажиров. С 11 января запланировано увеличение количества автобусов до 10 единиц.

В целях обеспечения медицинского персонала Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко по ул. Киевской в беспересадочных поездках в новый медицинский центр с 20 декабря по маршруту № 95 «Агроуниверситет – ул. Гурзуфская» продлена схема движения до пос. Битумное. Маршрут соединяет следующие районы города Симферополя с новым медицинским центром: Аграрное, Молодежное, Республиканский военкомат, Привоз, площадь Московскую, площадь Куйбышева, Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко по ул. Киевской, автовокзал «Симферополь», ул. Гурзуфскую. На маршруте до 11 января выполняются рейсы 8 единицами автобусов малого класса марки «Богдан» общей вместимостью 40 пассажиров. С 11 января количество автобусов будет увеличено до 12 единиц.

Вместе с тем тарифная остановка «Новый медицинский центр» включена в схемы движения автобусов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок:

— «Гвардейское — Симферополь», обслуживается 4 единицами автобусов большого класса марки «ЛиАЗ» общей вместимостью 110 пассажиров. С 20 декабря увеличено количество автобусов до 5 единиц;

— «Урожайное — Симферополь», обслуживается 2 единицами автобусов малого класса марки «Богдан» общей вместимостью 40 пассажиров;

— «Первомайское — Симферополь», обслуживается 1 автобусом малого класса марки «Богдан» общей вместимостью 40 пассажиров;

— «Калиновка — Симферополь», обслуживается 2 единицами автобусов малого класса марки «Богдан» общей вместимостью 40 пассажиров;

— «Красное — Симферополь», обслуживается 2 единицами автобусов большого класса марки «КАВЗ» общей вместимостью 35 пассажиров;

— «Широкое — Симферополь», обслуживается 2 единицами автобусов большого класса марки «КАВЗ» общей вместимостью 35 пассажиров;

— «Новоандреевка — Симферополь», обслуживается 1 единицей автобуса малого класса марки «Богдан» общей вместимостью 40 пассажиров.

Маршруты соединяют следующие районы города Симферополя с новым медицинским центром: Аграрное, Молодежное, Республиканский военкомат, Привоз, площадь Московскую, ул. Гагарина, железнодорожный вокзал,

ул. Павленко.

По информации пресс-службы министерства транспорта РК.