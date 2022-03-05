Какие важные законы подписал накануне вечером Владимир Путин

Накануне вечером Президент РФ Владимир Путин подписал четыре закона, которые так или иначе направлены на обеспечение безопасности россиян, отечественных Вооруженных Сил, всего государства.

Закон о санкциях для всех иностранцев, нарушающих права россиян.

Путин подписал закон о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств, а не только США, и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он расширяет действие принятого в 2012 году закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», который предусматривает ограничительные меры только в отношении граждан США.

По действующему законодательству предусмотрено применение таких мер, как запрет на въезд в Россию, арест финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, на распоряжение имуществом, приостановление деятельности подконтрольных гражданам из черного списка юридических лиц, а также приостановление их полномочий в советах директоров и иных органах управления организаций, зарегистрированных в РФ. Речь идет о тех американцах, которые включены в список МИД РФ.

Закон распространяет действующие в законодательстве меры на иностранных граждан и лиц без гражданства, включенных Министерством иностранных дел РФ в соответствующие списки.

Ограничительные меры могут быть применены к иностранцам также за использование государственных и должностных полномочий для освобождения от ответственности лиц, совершивших преступления в отношении российских граждан, за причастность к их похищению или незаконному лишению свободы и за вынесение необоснованных и несправедливых приговоров в отношении их и необоснованное юридическое преследование.

Закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям против России.

Уголовный кодекс России дополняется новой статьей — «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц». Она распространяется на призывы к применению иностранным государством, государственным объединением, государственным или межгосударственным учреждением «мер ограничительного характера» в виде «введения или продления политических, или экономических санкций» в отношении РФ, ее граждан или юридических лиц.

Такие действия будут наказываться штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы, принудительными работами на срок до трех лет, арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с возможным штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до одного года.

Данная статья будет применяться в отношении граждан РФ, которые до этого в течение года привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Закон об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных Сил России.

Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил РФ. Инициатива была рассмотрена и одобрена Госдумой и Советом Федерации в пятницу. Уголовный кодекс РФ дополняется статьей 207.3 — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

При этом такое нарушение закона, совершенное с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Как отмечал в ходе заседания Госдумы спикер палаты Вячеслав Володин, принятые законы нужны для предоставления объективной информации, чтобы «защитить граждан и страну от лжи, которая льется в первую очередь посредством тех информационных ресурсов, влияние на которые оказывается из-за рубежа«.

Закон об административной ответственности за дискредитацию применения Вооруженных Сил России.

Глава государства подписал закон о введении административной ответственности за дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Инициатива была рассмотрена и одобрена Госдумой и Советом Федерации в пятницу.

Закон вводит ответственность за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то штраф для граждан составит от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Если действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, сопровождаются призывами к проведению незаконных акций и создают угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан и общественной безопасности, то для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

За призывы к введению или продлению санкций против РФ, российских физических или юридических лиц штрафы составят до 50 тыс. рублей для граждан, до 200 тыс. рублей для должностных лиц и до полумиллиона рублей для юридических лиц.

Если правонарушение в течение года будет совершено повторно, то за это будет грозить уже уголовная ответственность. Необходимые изменения в Уголовный кодекс РФ также были рассмотрены и одобрены в пятницу.

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