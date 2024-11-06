Какие задачи преследует накрутка?

На начальной стадии привлечь аудиторию своими силами бывает проблематично. Именно по этой причине многие рассматривают накрутку, позволяющая решить одновременно пару задач:

оперативно привлечь новых пользователей; продвинуть канал в лидеры; сделать выше узнаваемость и популярность – вместе с этим становится выше рейтинг канала; повысить степень доверия – чем больше пользователей, тем выше внимания с их стороны.

Накрутка направлена на то, чтобы привлечь пользователей в сжатые сроки. Как следствие, становятся выше шансы на то, чтобы получить новых людей за счет просмотров, комментов и прочих видов активности.

При этом удержать живых зрителей на этом канале можно, постоянно транслируя оригинальные стримы. По этой причине подготовка контента хорошего качества – это основная задача стримера.

Человеку удается построить свой распорядок под стримы в том случае, если он будет знать о времени их проведения. Составьте расписание и покажите его на основной странице – подписчики увидят, в какие дни Вы будете стримить.

Хорошо было бы создать контент-план, грамотно продумать тематику стримов и варианты, как подать данные. В расписание добавьте название эфира – такой подход позволит заинтересовать аудиторию. Делайте разбор каждого своего стрима в социальных сетях, а перед тем как начинать транслировать что-то, оповещайте людей об этом.

В момент трансляции сопровождайте игровой процесс комментариями, поддерживайте общение с людьми, отвечайте на вопросы, которые зрители задают в чате.

Стримить желательно без натянутости, но и развязно вести себя тоже не стоит. Разрядить обстановку поможет приятная музыка.

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