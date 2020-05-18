Какие заявления делали на Украине по Крыму в День памяти жертв депортации

Если, не хотите читать дальше, в двух словах: громкие и бессмысленные. Ну, а если интересно, что там, на Украине, в очередной раз наплели о крымчанах и Крыме – читаем до конца.

Президент «незалежной» Владимир Зеленский высказался витиевато, как тост произнес.

Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу! — отметил Зеленский.

По его словам, после вхождения Крыма в состав России в 2014 году «много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю«. Сколько именно – не сказал. По сообщению Офиса генерального прокурора Украины, 48 тысяч человек. А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня же заверил, что 35 тысяч. Несостыковка? Еще какая, так как ранее Госпогранслужба «незалежной» рапортовала о 21 тысяче «вынужденных переселенцев».

Похоже, что в Киеве решили открыто вымогать деньги от ЕС на «обустройство беженцев». И тут уж, в лучших украинских традициях, и про сто тысяч «бежавших от ужасов оккупации» можно наплести.

Своего рода «отмашку» дало заявление Петера Стано, спикера Верховного представителя ЕС по иностранным делам Джозепа Боррелла, в годовщину депортации крымских татар.

В соответствии с резолюцией 74/168 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2019 года крайне важно, чтобы региональные и международные правозащитные механизмы, а также неправительственные правозащитные организации имели беспрепятственный доступ в Крым и Севастополь, – сказано в сообщении.

Странно, правда? С 2014 года и Москва, и Симферополь разве что не умоляли разнообразные мировые инстанции посетить Крым и все увидеть своими глазами. Но для «правильных неправительственных правозащитных организаций» уже дана установка: ищем ужасы, слушаем Джемилева и Чубарова и считаем беженцев.

До сих пор крымские татары сталкиваются с запугиванием и преследованиями. После незаконной аннексии Крымского полуострова Россией, права крымских татар были серьезно нарушены в результате закрытия крымскотатарских СМИ, запрета на деятельность Меджлиса (запрещенная по суду на территории РФ экстремистская организация – ред.), их органа самоуправления и преследования его лидеров и членов их сообщества. В целом положение с правами человека на Крымском полуострове значительно ухудшилось, — отметил спикер ЕС.

А что же приснопамятные Джемилев – Чубаров? Они встретились с Зеленским, «выторговали» (по квоте?) должность первого зама главы МИД (Эмине Джаппар уже назначена), договорились о создании «отдельной группы» в Офисе Президента, строительстве мечети в Киеве и напомнили об обязательстве Зеленского построить 500 квартир (за турецкие деньги) в Херсонской области. Деловые «ребята», не находите?

И еще риторический вопрос: думаете, это все, что прозвучало сегодня из Киева по Крыму?

Ха! Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке его ведомством документа по «деоккупации» Крыма (в который раз заявил!). И… Правильно! По словам главы МИД, его «окончательный формат еще не определен».

Должен ли он остаться документом МИД и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО? Посмотрим, – заявил Кулеба.

Загадка… Зато Кулеба раскрыл некоторые «подробности разрабатываемой стратегии». Она заключается в… постоянном контроле за режимами санкционного давления, а также готовности государственных институтов принять Крым обратно, «когда этот момент наступит». Где-то зарыдал Кличко…

Вице-премьер – министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» Алексей Резников сегодня заявил, что надо добиться создания отдельной международной платформы для переговоров по «возвращению» Крыма, проводя соответствующие переговоры с иностранными партнерами.

По Крыму будет отдельная платформа, потому что имеющийся нынче «Минск» изначально создавался для решения вопроса Донбасса – для прекращения военной агрессии России против Украины, – приводит слова Резникова «Интерфакс-Украина».

Чиновник рассчитывают на помощь США и Великобритании, а также Франции и Китая как гарантов безопасности Украины по Будапештскому меморандуму.

Железная логика! Раз тема Крыма в Минске не оговаривается, то надо ее обсуждать где-то еще. Не в Минске.

Ну а «вишенка на тортике» — заявление Мустафы Джемилева. Он и не скрывает, что фантазирует.

Думаю, что следующий президент России будет намного умнее Путина, и поймет, что в интересах его страны быть цивилизованным государством, и соблюдать международное право. А это значит освобождение все занятые оккупантами территории, как Крыма, так и Донбасса, – сказал Джемилев.

Лучше бы он о предъявленном крымским Следкомом обвинении высказался, что ли. Ну, типа, «не виноватый я»… А так, опять какие-то фантазии, даже не оригинально.

Сеня Фрименс.