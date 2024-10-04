Каких-то два дня выходных — и более сотни пьяных водителей на дорогах Крыма

Это только те, что попались… а сколько «проскочило»…

С 27 по 29 сотрудники Госавтоинспекции провели на дорогах Крыма оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Нетрезвый водитель». Как известно, такие рейды проводятся регулярно, в целях снижения уровня аварийности, профилактики ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения.

В ходе отработки пресечено 106 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения или отказа от медицинского освидетельствования. 7 водителей задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. При повторном управлении в состоянии опьянения транспортное средство подлежит обязательной конфискации. Все автомобили изъяты и помещены на специализированную стоянку, — сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Республики Крым напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой административное наказание — штраф в размере 30 000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, при повторном совершении в течение года данного административного правонарушения, наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

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