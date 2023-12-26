Какое наказание может грозить тем, кто снимал и выкладывал в Сеть ночную атаку врага на Феодосию

Адвокат рассказал, сколько лет тюрьмы грозит снимавшим атаку на Феодосию.

Снимавшим атаку ВСУ на Феодосию (и размещавшим фото и видео в Сети) грозит до 20 лет тюрьмы по ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Об этом рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Он отметил, что ответственность может наступить, если будет доказано, что опубликованные фото- и видеоматериалы нанесли ущерб РФ.

Деяние может подпадать под действие ст.275 УК РФ (Госизмена), наказание включает в себя лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. Если снимающие обстрел размещением видеоматериалов в интернете помогли стороне противника зафиксировать и доказать нанесенный России ущерб, то выводы должно сделать следствие, и они могут быть весьма неутешительными, — уточнил Исаев.

Отметим и едкий комментарий в Telegram советника Главы Крыма Олега Крючкова:

Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки — объективный контроль. Все выложившие видео уже установлены, проводится работа специальных служб. Напоминаю, что за подобные видео возможно уголовное наказание.