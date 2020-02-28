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Какой будет погода в Крыму в последний день февраля?
иллюстрация: pxhere.com

Какой будет погода в Крыму в последний день февраля?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:52 28.02.2020

В субботу погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт.

Ночью без существенных осадков, утром и днем пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы вероятны туманы. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха -2…+3°, максимальная +6…+11°. В первые дни весны антициклональный характер погоды обусловит на полуострове сухую солнечную погоду. Ветер изменит направление на восточное, юго-восточное. Ночная температура воздуха понизится до 0…-5°, на побережье +1…+6°, дневная повысится и составит +8…+13°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Какой будет погода в Крыму в последний день февраля?

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