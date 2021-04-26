Какой станет обновленная площадь им. Ленина в Симферополе

В Симферополе стартовали работы по благоустройству центральной городской площади – имени Ленина. О ходе реконструкции, концепции и проекте рассказал глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

В этом году, как известно, в рамках соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустраивается 5 общественных пространств. Мы постарались, чтобы площадь Ленина вошла в этот перечень. Ведь это центральная площадь не только Симферополя, но и Республики, — сказал Демидов.

Сейчас на площади ведётся демонтаж старой плитки.

Хочу отметить, что в этом году выполняется именно благоустройство, то есть капитальный ремонт, а не полноценная реконструкция. К сожалению, мы не можем выполнять какие-либо дополнительные работы, увеличивать объемы и выполнять мероприятия, которые не предусмотрены титулом «Капитальный ремонт», — уточнил глава администрации Симферополя.

Увы, «планов громадье» пришлось откорректировать.

Через экспертизу не прошли несколько объектов, которые предлагались архитекторами — сухой фонтан, питьевой фонтан, который исторически был на этой площади. Прежде чем утвердить концепцию капитального ремонта площади, мы собрали градостроительный совет, на котором были изучены несколько предложений архитекторов. Был ряд интересных и необычных предложений. В том числе, предложения по устройству на площади молодежных зон для занятий скейтбордом и прочие. Тем не менее, основная функциональная задача этого места – центральная площадь, на которой проводятся массовые мероприятия, — рассказал Валентин Демидов.

По его словам, кроме того, существует ряд технических ограничений – необходимость одновременного нахождения на площади большого количества техники до 70 тонн весом, наличие различных коммуникаций, которые проходят через территорию.

С учетом всех ограничений и особенностей был разработан и утвержден проект, по которому сейчас ведутся работы, планируемые к завершению осенью текущего года. Это будет современная и комфортная площадь для всех жителей и гостей города, — подытожил Демидов.