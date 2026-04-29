Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Каковы главные схемы мошенников в майские праздники? Эксперты знают
Новости Республики
Каковы главные схемы мошенников в майские праздники? Эксперты знают

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:04 29.04.2026

Создание фейковых сайтов магазинов, лотерей и благотворительных акций — наиболее вероятный прием мошенников в майские праздники. Об этом доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко заявил 29 апреля NEWS.ru.

По его слова, для таких платформ типичны предложения больших скидок и обещания крупных призов. Также мошенники могут активно предлагать акции и скидки на туры к майским праздникам. Щербаченко предупредил, что ввод данных на поддельных страницах может привести к потере денег и доступа к личному кабинету на «Госуслугах», интернет‑банкам и другим аккаунтам.

Кроме того, в период майских праздников мошенники могут действовать под видом представителей ЖКХ, доставщиков подарков, цветов или посылок, а также инвестиционных менеджеров.

Эксперт призвал с осторожностью относиться к предложениям с доходностью значительно выше ключевой ставки и не переходить по ссылкам из сообщений от неизвестных лиц.

Не следует отвечать неизвестным людям, особенно если речь идет о финансах. Рекомендуется устанавливать качественный антивирус, а также скачивать приложения только из магазинов официальных источников, проверив их репутацию, — добавил собеседник издания. 

источник: «Парламентская газета» 

Просмотры:

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.