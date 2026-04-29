Каковы главные схемы мошенников в майские праздники? Эксперты знают

Создание фейковых сайтов магазинов, лотерей и благотворительных акций — наиболее вероятный прием мошенников в майские праздники. Об этом доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко заявил 29 апреля NEWS.ru.

По его слова, для таких платформ типичны предложения больших скидок и обещания крупных призов. Также мошенники могут активно предлагать акции и скидки на туры к майским праздникам. Щербаченко предупредил, что ввод данных на поддельных страницах может привести к потере денег и доступа к личному кабинету на «Госуслугах», интернет‑банкам и другим аккаунтам.

Кроме того, в период майских праздников мошенники могут действовать под видом представителей ЖКХ, доставщиков подарков, цветов или посылок, а также инвестиционных менеджеров.

Эксперт призвал с осторожностью относиться к предложениям с доходностью значительно выше ключевой ставки и не переходить по ссылкам из сообщений от неизвестных лиц.

Не следует отвечать неизвестным людям, особенно если речь идет о финансах. Рекомендуется устанавливать качественный антивирус, а также скачивать приложения только из магазинов официальных источников, проверив их репутацию, — добавил собеседник издания.

источник: «Парламентская газета»

