Какой будет погода в Крыму в первую неделю ноября

К среде подберется с запада фронтальная система, она принесет уплотнение облаков, пройдут дожди, местами интенсивностью до 8-9 литров дождевой воды на метр квадратный улиц Симферополя. Ночью +6…+9, а днем свежее из-за дождей: +10…+13 градусов. Среда будет самым дождливым и ненастным днем предстоящей семидневки, – отмечает Тишковец.
Уже ближе к выходным, по прогнозу метеоролога, инициативу вновь перехватит очаг высокого давления, погода наладится и следующие суббота и воскресенье ночью будет +5…+8, а днем +12… +15, что четко соответствует норме климата, который предписан многолетними наблюдениями для начала ноября.
источник: РИА Новости Крым
