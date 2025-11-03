Прямо сейчас:
Какой будет погода в Крыму в первую неделю ноября
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:20 03.11.2025

Погода в Крыму на следующей неделе будет иметь переменчивый характер. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец. Начало недели, по словам специалиста, будет комфортным. Из-за западной периферии антициклона в понедельник будет много солнца. Утром +4…+7, днем +16…+19. Во вторник облаков прибавится, фон атмосферного давления начнет понижаться, ночью +5…+8, днем +14…+17.

К среде подберется с запада фронтальная система, она принесет уплотнение облаков, пройдут дожди, местами интенсивностью до 8-9 литров дождевой воды на метр квадратный улиц Симферополя. Ночью +6…+9, а днем свежее из-за дождей: +10…+13 градусов. Среда будет самым дождливым и ненастным днем предстоящей семидневки, – отмечает Тишковец. 

В четверг и пятницу эхом уходящего фронта еще кое-где отзовутся короткие дожди, уточнил он. Интенсивность их будет небольшой от 6 до 1,4 мм, температура в темное время суток от +4 до +8, а днем +11..+14 градусов.

Уже ближе к выходным, по прогнозу метеоролога, инициативу вновь перехватит очаг высокого давления, погода наладится и следующие суббота и воскресенье ночью будет +5…+8, а днем +12… +15, что четко соответствует норме климата, который предписан многолетними наблюдениями для начала ноября.

Узнайте больше:  Крым - в лидерах по спросу на отдых в межсезонье

источник: РИА Новости Крым 

