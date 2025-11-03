Какой будет погода в Крыму в первую неделю ноября

Погода в Крыму на следующей неделе будет иметь переменчивый характер. Об этом в эфире радио

рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец. Начало недели, по словам специалиста, будет комфортным. Из-за западной периферии антициклона в понедельник будет много солнца. Утром +4…+7, днем +16…+19. Во вторник облаков прибавится, фон атмосферного давления начнет понижаться, ночью +5…+8, днем +14…+17.