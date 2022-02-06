Какой кофе выбрать? Тяжело ли выбирать зерновой кофе

Кофеманы обычно проходят несколько последовательных стадий употребления напитка. Сначала это может быть употребления напитка из стиков три в одном. Дальше это может быть употребление растворимого кофе, кофе из автоматов или даже покупка в кафе. После этого многие решают, что выгоднее и интереснее самому готовить кофе, причем, процесс можно делать буквально от начала до конца. Тут речь идет о работе с самими зернами, которые нужно определенным образом обжаривать, молоть и так далее. Как раз таким людям выгодно научиться ориентироваться в разнице между отдельными видами зернового кофе.

Насколько на вкус кофе влияет сорт и степень помола зерен?

Посмотреть, насколько разнообразным, в том числе и по цене, является зерновой кофе, можно тут — https://food-store.by/catalog/chay-i-kofe/kofe-v-zernah/. Среди наиболее распространенных сортов кофе особняком стоит арабика и робуста. Арабика считается несколько более нежным сортом, где горький вкус не доминирует. Сильно чувствуется кислинка, хотя конечный набор вкусовых характеристик зависит от конкретного сорта. Что касается главного конкурента в виде робусты, то там кофеина намного больше, чем в предыдущем случае. Это гораздо более горький и крепкий кофе. Если говорить о популярности, то потребители в большинстве своем предпочитают именно арабику, так как из нее проще готовить напитки на основе кофе. Робуста больше для хардкорных ценителей.

Дальше идет степень обжарки. Почти всегда производители делают обжарку сами, значительно упрощая потребителю дальнейший процесс приготовления напитка. При светлой обжарке вкус и оригинальный аромат кофе сохраняется, также никуда не уходит и фирменная кислинка. При средней обжарке во вкусе напитка появляется горчинка, но ее столько же, сколько и кислинки. Также при подобной обжарке зерен, напитки получают уловимый аромат дымка. Темную обжарку выбирают реже всего, так как здесь появляется сильный горький вкус. Это вариант для любителей начать день с чашки эспрессо.

Важный момент – некоторые недобросовестные производители используют темную обжарку, чтобы намеренно скрыть изначальные недостатки сырья.

Важность изучения упаковки

Любой товар оценивается по внешнему виду, куда относится и вид самой упаковки — https://food-store.by/catalog/myaso/. Упаковка с кофе должна быть полностью герметичной, но также там должен быть клапан для выпуска накопленного углекислого газа. Иначе качество зерен будет страдать.

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