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Какой он, проводник в прошлое? Узнаете на выставке в Херсонесе Таврическом!

Какой он, проводник в прошлое? Узнаете на выставке в Херсонесе Таврическом!

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 16:39 14.02.2025

В честь наступающего Дня экскурсовода в малом зале Византийской экспозиции музея-заповедника открывается новая выставка. На ней вы узнаете о развитии экскурсионной деятельности в Херсонесе Таврическом, о его известных посетителях и о многом другом.

Приглашаем 20 февраля в 15:00 на открытие выставки «Проводник в  прошлое»! Посетителям расскажут об истории музея и о личности его основателя ‒ Карла Казимировича Косцюшко-Валюжинича, который положил начало экскурсионной деятельности в Херсонесе. Выставка «Проводник в прошлое» затронет и тему развития учреждения культуры в советские годы. Гости узнают о том, что в 1936 г. в музее впервые появляется штатная должность экскурсовода, а в 1937 г. – должность организатора экскурсий.  Выставка «Проводник в прошлое» поведает и о нелегкой судьбе сотрудников учреждения в годы Великой Отечественной войны, об эвакуации коллекции на Урал, о послевоенном восстановлении Херсонеса и его расцвете, связанном с именем легендарной Инны Анатольевны Антоновой. Она стала директором музея в 26 лет, и именно при ней «дореволюционный склад местных древностей… стал крупным научным центром» и получил статус заповедника. В период ее руководства в Херсонесе были созданы реставрационные лаборатории, полностью перестроена экспозиция античной истории, создана обновлённая средневековая экспозиция, — рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический». 

Заключительный раздел выставки расскажет о жизни современного историко-археологического музея-заповедника, о формах его работы с детьми и взрослыми, со школьниками и студентами. Также вы узнаете о благоустройстве территории городища и об экскурсиях для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Изюминкой экспозиции станут артефакты из фондов Херсонеса Таврического ‒ архивные фотографии, подлинные документы конца XIX века, советского времени и наших дней, археологические находки. Они оживят события прошлого и помогут каждому по-новому взглянуть на экскурсионную деятельность музея.

Заинтересовались? Тогда приходите 20 февраля в 15:00 на открытие выставки «Проводник в прошлое». Для посетителей музея-заповедника вход бесплатный!

Какой он, проводник в прошлое? Узнаете на выставке в Херсонесе Таврическом!

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника  «Херсонес Таврический»

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