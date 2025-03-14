Какой препарат быстрее других сокращает период гриппа?

У специалистов есть чёткий ответ

В большинство регионов страны, пришла настоящая весна. Однако март принёс отнюдь не только весеннее настроение – к сожалению, мартовская погода крайне благоприятствует распространению вирусов. Как утверждают учёные, грипп активнее всего проявляет себя при температуре от –2°C до +4°C. Это заметно и по статистике заболеваемости — количество заболевших постоянно увеличивается, перевалив за миллион случаев в неделю.

Не все антивирусные препараты одинаково эффективны

Особое беспокойство вызывает увеличение доли вирусов гриппа А (H1N1) – печально известного «свиного гриппа», отличающегося высоким уровнем заразности и повышенном риском осложнений — пневмонии, менингита и др.

В сложившейся эпидемиологической ситуации необходимо уделить максимум внимания профилактическим мерам, а при появлении первых симптомов – оперативно приступать к лечению. Какие же способы защиты от вирусов наиболее эффективны?

Противовирусные препараты – популярный способ профилактики и лечения вирусных заболеваний. Как объясняет главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, д.м.н. Андрей Продеус такие средства целесообразно применять и в профилактических, и в терапевтических целях, так как они препятствуют проникновению вирусов в клетку, позволяют заметно снизить риск осложнений и уменьшить продолжительность заболевания.

Недавно в журнале Американской медицинской ассоциации JAMA был опубликован обобщённый анализ многочисленных исследований противовирусных препаратов (73 исследования, 34,5 тысячи испытуемых). Лучший результат по быстроте устранения симптомов гриппа показал разработанный в нашей стране препарат умифеновир, более известный как Арбидол, пишет ridus.ru. На втором месте балоксавир, на третьем – осельтамивир. Надо заметить, что в России из этой тройки только умифеновир отпускается без рецепта. Как отмечает известный врач и телеведущая, д.м.н. Елена Малышева, результаты опубликованного в США исследования Jama Network полностью опровергают миф о неэффективности Арбидола. Учёные доказали, что он активно борется и побеждает не только грипп А и B, но и другие инфекции – аденовирусы, риновирусы, лёгкую форму ковида.

В то же время исследование показало, что некоторые ранее популярные средства от гриппа — такие, как, например, амантадины — утратили свою былую эффективность. Новые разновидности вирусов гриппа к ним адаптировались.

Нелекарственная профилактика

Не следует забывать о базовых профилактических правилах – мойте руки с мылом после возвращения домой, промывайте нос, дезинфицируйте гаджеты и рабочие поверхности.

Ограничьте посещение мест большого скопления людей и, тем более, по минимуму контактируйте с заболевшими. Если вы всё-таки заболели, то оставайтесь дома, до выздоровления не ходите на работу, на учёбу, в гости. Не подвергайте риску здоровье окружающих.

ВАЖНО: перед применением любого лекарственного средства проконсультируйтесь со своим лечащим врачом!

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