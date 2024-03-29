Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | Какой же ты после этого ювелир? Криминал в Феодосии
актуально в республике
Какой же ты после этого ювелир? Криминал в Феодосии
Фото: прокуратура РК

Какой же ты после этого ювелир? Криминал в Феодосии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:21 29.03.2024

В Феодосии осужден мужчина, принявший для ремонта ювелирные украшения и сдавший их в ломбард.

Прокуратура города Феодосии поддержала государственное обвинение  по уголовному делу в отношении 36-летнего уроженца Московской области. Он признан виновным по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата имущества).

Судом установлено, что 7 июня 2023 года принял от потерпевшей золотые украшения на общую сумму 150 тыс. рублей для их ремонта, которые заложил в ломбард, потратив вырученные денежные средства на личные нужды, — рассказали в прокуратуре.

Суд согласился с позицией прокурора и назначил осужденному наказание в виде 1 года и 8 месяцем лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Просмотры: 1

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
прокуратура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.