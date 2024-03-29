Какой же ты после этого ювелир? Криминал в Феодосии

В Феодосии осужден мужчина, принявший для ремонта ювелирные украшения и сдавший их в ломбард.

Прокуратура города Феодосии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего уроженца Московской области. Он признан виновным по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата имущества). Судом установлено, что 7 июня 2023 года принял от потерпевшей золотые украшения на общую сумму 150 тыс. рублей для их ремонта, которые заложил в ломбард, потратив вырученные денежные средства на личные нужды, — рассказали в прокуратуре.

Суд согласился с позицией прокурора и назначил осужденному наказание в виде 1 года и 8 месяцем лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.