Календарь ЕНС: какую налоговую отчетность необходимо предоставить в апреле

Для того, чтобы не забыть о важных датах апреля, Управление ФНС России по г. Севастополю напоминает о том, какие формы налоговой отчетности необходимо представить в этом месяце.

Уточним, что с 2023 года для всех налогоплательщиков страны применяется новый механизм уплаты налогов – перечисление платежей на единый налоговый счет. Для того, чтобы налоговый орган имел возможность распределить уплаченные на ЕНС суммы, введена отдельная форма отчетности: уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам.

Такая отчетность введена с целью распределения денежных средств, поступивших на ЕНС для платежей с авансовой системой расчетов. Срок предоставления – не позднее 25 числа месяца, в котором установлена обязанность по уплате соответствующих налогов и взносов.

Таким образом до 25 апреля предоставляются уведомления:

о суммах страховых взносов за март и суммах удержанного НДФЛ за период с 01.04.2024 по 22.04.2024;

по авансовым платежам по УСН за 1 квартал;

по налогу на имущество организаций за 1 квартал;

по транспортному налогу за 1 квартал;

по земельному налогу за 1 квартал;

по НДФЛ за 1 квартал для индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения.

Удобнее всего предоставить уведомление посредством телекоммуникационных каналов связи или через линейку личных кабинетов уже сейчас, не затягивая срок сдачи до предельной даты, 25 апреля.

В апреле 2024 года субъекты хозяйствования также предоставляют следующую отчетность:

ИП — УСН декларацию за 2023 год;

организации и ИП, имеющие наемных сотрудников:

— расчет 6-НДФЛ за I квартал по обновленной форме;

— расчет по страховым взносам за I квартал;

организации и ИП, использующие водный объект по лицензии, декларацию по водному налогу за I квартал;

организации и ИП на общей системе налогообложения — декларацию по НДС;

организации — декларацию по налогу на прибыль за I квартал;

организации и ИП, которые не платят НДС, но проводили в I квартале операции с импортными товарами, подлежащими прослеживаемости, отчет об операциях с ними.

Напоминаем, что с общим порядком предоставления налоговой отчетности, а также аспектами предоставления уведомлений можно ознакомиться в разделе сайта ФНС России «Все о ЕНС» .

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе