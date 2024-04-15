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Календарь ЕНС: какую налоговую отчетность необходимо предоставить в апреле

Календарь ЕНС: какую налоговую отчетность необходимо предоставить в апреле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:50 15.04.2024

Для того, чтобы не забыть о важных датах апреля, Управление ФНС России по г. Севастополю напоминает о том, какие формы налоговой отчетности необходимо представить в этом месяце.

Уточним, что с 2023 года для всех налогоплательщиков страны применяется новый механизм уплаты налогов – перечисление платежей на единый налоговый счет. Для того, чтобы налоговый орган имел возможность распределить уплаченные на ЕНС суммы, введена отдельная форма отчетности: уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам.

Такая отчетность введена с целью распределения денежных средств, поступивших на ЕНС для платежей с авансовой системой расчетов. Срок предоставления – не позднее 25 числа месяца, в котором установлена обязанность по уплате соответствующих налогов и взносов.

Таким образом до 25 апреля предоставляются уведомления:

  • о суммах страховых взносов за март и суммах удержанного НДФЛ за период с 01.04.2024 по 22.04.2024;
  • по авансовым платежам по УСН за 1 квартал;
  • по налогу на имущество организаций за 1 квартал;
  • по транспортному налогу за 1 квартал;
  • по земельному налогу за 1 квартал;
  • по НДФЛ за 1 квартал для индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения.
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Удобнее всего предоставить уведомление посредством телекоммуникационных каналов связи или через линейку личных кабинетов уже сейчас, не затягивая срок сдачи до предельной даты, 25 апреля.

В апреле 2024 года субъекты хозяйствования также предоставляют следующую отчетность:

  • ИП — УСН декларацию за 2023 год;
  • организации и ИП, имеющие наемных сотрудников:

— расчет 6-НДФЛ за I квартал по обновленной форме;

— расчет по страховым взносам за I квартал;

  • организации и ИП, использующие водный объект по лицензии, декларацию по водному налогу за I квартал;
  • организации и ИП на общей системе налогообложения — декларацию по НДС;
  • организации — декларацию по налогу на прибыль за I квартал;
  • организации и ИП, которые не платят НДС, но проводили в I квартале операции с импортными товарами, подлежащими прослеживаемости, отчет об операциях с ними.

Напоминаем, что с общим порядком предоставления налоговой отчетности, а также аспектами предоставления уведомлений можно ознакомиться в разделе сайта ФНС России «Все о ЕНС».

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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