Календарь ЕНС: предоставить уведомления по исчисленным налогам необходимо не позднее 26 февраля

Ближайший срок предоставления уведомлений об исчисленных налогах и сборах приходится на 26 февраля. Перенос срока произошел в связи с тем, что 25 февраля – выходной день.

Не позднее этого срока необходимо предоставить уведомления по таким налогам:

НДФЛ, удержанный за период с 1 февраля по 22 февраля. При этом по строке 5 «Отчетный (налоговый) период» необходимо указать новый код — 21/02, отчетный (календарный) год – 2024. Перечислить НДФЛ в бюджет нужно не позднее 28 февраля 2024 года (по уведомлению, представленному в срок не позднее 26 февраля 2024 года).

По страховым взносам за январь (код периода 21/01).

По имущественным налогам: транспортному, земельному и налогу на имущество за 2023 год. Уведомления предоставляются в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости. Сумма налогов указывается как общая сумма за 2023 год за вычетом авансовых платежей, которые были уплачены в течение 2023 года (п. 1 письма ФНС России от 01.03.2023 № БС-4-21/2346). Код отчетного периода – 34/04, отчетный (календарный) год – 2023. А вот уведомление по налогу на имущество за 2023 год, исчисляемому исходя из среднегодовой стоимости, подавать не надо, так как по такому имуществу предоставляется декларация по налогу на имущество.

Подробная информация обо всех аспектах предоставления уведомлений содержится на промостранице сайта ФНС России «Все о ЕНС» .