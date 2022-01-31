Калла — лекарственные свойства и применение в медицине

Калла содержит острожгучие соединения, летучие вещества типа аронина с раздражающими свойствами. В большом количестве в калле находятся витамин C, сахара, крахмал, органические кислоты и смолистые вещества.

Ягоды и корневища растения ядовиты, но при сушке и варке их ядовитые свойства улетучиваются. Для лечебных препаратов используют корень, траву и ягоды. Корни следует выкапывать поздней осенью или ранней весной. Их сушат, измельчают в муку и варят.

Применение каллы

В народной медицине это известное мочегонное и болеутоляющее средство, также калла применяется при укусах ядовитых змей. Для лечения гриппа и одышки используют чай из высушенных и отваренных корней, в виде припарок его применяют при кровотечениях. При остеомиелите назначают вываренные в молоке листья растения. Отваром из высушенных корневищ лечат водянку. Считается, что ягоды являются эффективным средством от запоров и грыжи.

Настой: 20 г сухой травы растения необходимо залить 250 мл кипящей воды и настаивать под крышкой в течение часа. Рекомендуется принимать настой за 5–6 часов до еды по 1 столовой ложке 2–3 раза в день.

Отвар: 10 г сухих, хорошо измельченных корней следует залить 0,5 л крутого кипятка и поставить на водяную баню не менее чем на 30 минут. Состав процеживают после полного остывания. Принимать отвар рекомендуется по 50 г три раза в день после еды.

Компресс: нужно хорошенько обдать свежие корневища каллы кипятком, завернуть в несколько слоев марли и приложить к местам укусов до приезда врача.

Противопоказания к применению каллы

Все части этого растения ядовиты, от злоупотребления лекарственными формами возможен летальный исход. Отравление выражается в виде рвоты, оцепенения, замедления сердечного ритма, судорог. В этом случае необходимо принять слабительное и препарат, поддерживающий деятельность сердца. Беременным и кормящим женщинам, а также детям принимать лекарства на основе каллы следует после консультации и под присмотром врача.

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