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Камеры на дорогах в декабре – автомобилистам на заметку
Фото: ГИБДД

Камеры на дорогах Крыма в декабре – автомобилистам на заметку

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 22:35 01.12.2023

ГИБДД обнародовала дислокацию размещения передвижных комплексов автоматизированной фиксации нарушений ПДД «Кордон-М»2 на дорогах Крыма в период с 1 по 31 декабря. Комплексы размещаются ежедневно с 8:00 до 18:00.

На основании проведенного анализа аварийности ДТП на автодорогах Республике Крым передвижные комплексы автоматизированной фиксации нарушений ПДД РФ «Кордон-М»2 будут размещены в следующих местах концентрации ДТП:

Симферопольский район:

— а/д Дубки – Левадки 10 км;
— а/д Симферополь – Николаевка 10 км;
— а/д Симферополь – Евпатория 28 км. + 900 м;
— а/д Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта 150км+600м.

Бахчисарайский район:

— а/д Песчаное-Почтовое 4км+800м;
— а/д Песчаное-Почтовое 31км+300м;
— а/д Береговое-Бахчисарай 13км+100м.

Джанкой:

— а/д Таврида-Джанкой-Красноперекопск 134км до 136км;
— а/д Таврида-Джанкой-Красноперекопск 142км до 146км.

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Красногвардейский район:

— а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта 80км+300м;
— а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта 90км+800м;
— а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта 95км+500м.

Красноперекопский район:

— а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью 118км+150м;
— а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью 127км+500м.

Нижнегорский район:

— а/д Таврида-Джанкой-Красноперекопск» с 69км по71км.

Первомайский район:

— а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью» 85км с. Гришино;
— а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью 76км.

Армянск:

— а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью 134км+650м.

Алушта:

— а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта 169км+950м;
— а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта 171км+600м;
— а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта 173км+100м.

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