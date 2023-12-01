Камеры на дорогах Крыма в декабре – автомобилистам на заметку

ГИБДД обнародовала дислокацию размещения передвижных комплексов автоматизированной фиксации нарушений ПДД «Кордон-М»2 на дорогах Крыма в период с 1 по 31 декабря. Комплексы размещаются ежедневно с 8:00 до 18:00.

На основании проведенного анализа аварийности ДТП на автодорогах Республике Крым передвижные комплексы автоматизированной фиксации нарушений ПДД РФ «Кордон-М»2 будут размещены в следующих местах концентрации ДТП:

Симферопольский район:

— а/д Дубки – Левадки 10 км;

— а/д Симферополь – Николаевка 10 км;

— а/д Симферополь – Евпатория 28 км. + 900 м;

— а/д Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта 150км+600м.

Бахчисарайский район:

— а/д Песчаное-Почтовое 4км+800м;

— а/д Песчаное-Почтовое 31км+300м;

— а/д Береговое-Бахчисарай 13км+100м.

Джанкой:

— а/д Таврида-Джанкой-Красноперекопск 134км до 136км;

— а/д Таврида-Джанкой-Красноперекопск 142км до 146км.

Красногвардейский район:

— а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта 80км+300м;

— а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта 90км+800м;

— а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта 95км+500м.

Красноперекопский район:

— а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью 118км+150м;

— а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью 127км+500м.

Нижнегорский район:

— а/д Таврида-Джанкой-Красноперекопск» с 69км по71км.

Первомайский район:

— а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью» 85км с. Гришино;

— а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью 76км.

Армянск:

— а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью 134км+650м.

Алушта:

— а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта 169км+950м;

— а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта 171км+600м;

— а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта 173км+100м.