Камеры на дорогах Крыма в декабре – автомобилистам на заметку

ГИБДД обнародовала дислокацию размещения передвижных комплексов автоматизированной фиксации нарушений ПДД «Кордон-М»2 на дорогах Крыма в период с 1 по 31 декабря. Комплексы размещаются ежедневно с 8:00 до 18:00.
На основании проведенного анализа аварийности ДТП на автодорогах Республике Крым передвижные комплексы автоматизированной фиксации нарушений ПДД РФ «Кордон-М»2 будут размещены в следующих местах концентрации ДТП:
Симферопольский район:
— а/д Дубки – Левадки 10 км;
— а/д Симферополь – Николаевка 10 км;
— а/д Симферополь – Евпатория 28 км. + 900 м;
— а/д Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта 150км+600м.
Бахчисарайский район:
— а/д Песчаное-Почтовое 4км+800м;
— а/д Песчаное-Почтовое 31км+300м;
— а/д Береговое-Бахчисарай 13км+100м.
Джанкой:
— а/д Таврида-Джанкой-Красноперекопск 134км до 136км;
— а/д Таврида-Джанкой-Красноперекопск 142км до 146км.
Красногвардейский район:
— а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта 80км+300м;
— а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта 90км+800м;
— а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта 95км+500м.
Красноперекопский район:
— а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью 118км+150м;
— а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью 127км+500м.
Нижнегорский район:
— а/д Таврида-Джанкой-Красноперекопск» с 69км по71км.
Первомайский район:
— а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью» 85км с. Гришино;
— а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью 76км.
Армянск:
— а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Херсонской областью 134км+650м.
Алушта:
— а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта 169км+950м;
— а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта 171км+600м;
— а/д Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта 173км+100м.
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С тегами: ГИБДД Крыма