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Камеры наружного наблюдения помогли «вычислить» преступника. История с кражей велосипеда в Ялте

Камеры наружного наблюдения помогли «вычислить» преступника. История с кражей велосипеда в Ялте

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:28 03.08.2021

В Ялте сотрудники полиции «по горячим следам» задержали подозреваемого в краже велосипеда и вернули транспортное средство владельцу. Помогли правоохранителям камеры наружного наблюдения.

Проверив записи с камер видеонаблюдения и опросив возможных свидетелей, оперуполномоченными уголовного розыска злоумышленник был установлен и задержан «по горячим следам». Под подозрение попал ранее судимый 39-летний житель пригорода Ялты.   Мужчина признался в совершении преступления. Как он пояснил, во время прогулки увидел оставленный без присмотра и средств охраны велосипед. После чего решил продолжить свой путь, передвигаясь не пешком, а на чужом транспортном средстве. Прибыв к месту назначения, злоумышленник поспешил избавиться от похищенного велосипеда и продал его неизвестному, потратив вырученные средства на личные нужды, — сообщили в МВД по РК.

Сотрудники полиции изъяли чужое имущество, которое передадут законному владельцу после завершения следственных мероприятий.

По ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Камеры наружного наблюдения помогли «вычислить» преступника. История с кражей велосипеда в Ялте

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