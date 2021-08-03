Камеры наружного наблюдения помогли «вычислить» преступника. История с кражей велосипеда в Ялте

В Ялте сотрудники полиции «по горячим следам» задержали подозреваемого в краже велосипеда и вернули транспортное средство владельцу. Помогли правоохранителям камеры наружного наблюдения.

Проверив записи с камер видеонаблюдения и опросив возможных свидетелей, оперуполномоченными уголовного розыска злоумышленник был установлен и задержан «по горячим следам». Под подозрение попал ранее судимый 39-летний житель пригорода Ялты. Мужчина признался в совершении преступления. Как он пояснил, во время прогулки увидел оставленный без присмотра и средств охраны велосипед. После чего решил продолжить свой путь, передвигаясь не пешком, а на чужом транспортном средстве. Прибыв к месту назначения, злоумышленник поспешил избавиться от похищенного велосипеда и продал его неизвестному, потратив вырученные средства на личные нужды, — сообщили в МВД по РК.