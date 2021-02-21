Камеры видеофиксации ПДД в Крыму с 22 по 28 февраля

На основании проведенного анализа аварийности ДТП на автодорогах Республике Крым, руководством УГИБДД МВД по Республике Крым принято решение разместить передвижные комплексы автоматизированной фиксации нарушений ПДД РФ в период с 22 по 28 февраля 2021 г. в следующих местах
Комплексы размещаются ежедневно с 08.00 до 18.00.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
- Симферопольский район
- г. Бахчисарай и Бахчисарайский район
- г. Алушта
- Сакский район
- г. Евпатория
- трасса Таврида
- г. Ялта
- Нижнегорский район
- Красногвардейский район
- Ленинский район
- г. Симферополь
- Сакский район
- Первомайский район
- Черноморский район
- г. Симферополь
- г. Саки
- г. Евпатория
- г. Ялта
- г. Судак
- г. Бахчисарай
- г. Алушта
- г. Джанкой
- г. Армянск
- Аэропорт г. Симферополь
- г. Керчь
- г. Феодосия
Симферопольский район
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 633 км + 800м. (поворот на с. Красная Зорька) направление в сторону г. Джанкой;
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 637 км + 800м. (поворот на пгт. Гвардейское);
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 643 км. (поворот на с. Урожайное);
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 647 км + 900м. (с. Аграрное);
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 648 км + 200м. (поворот на пгт. Молодежное);
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 649 км (поворот на пгт. Молодежное);
- а/д Красноперекопск – Симферополь, 96 км. (поворот на с. Новый Сад);
- а/д Саки – Орловка – Равнополье до а/д Симферополь — Николаевка, с 4 км+ 500 м. (Равнополье);
- а/д Саки – Орловка 13 км + 050 м.
- а/д Саки – Орловка 25 км + 600 м.
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 627 км. + 850 направление в сторону г. Джанкой;
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 682 км. + 300 направление в сторону г. Симферополя;
г. Бахчисарай и Бахчисарайский район
- а/д Песчаное-Почтовое, с 9 км по 10 км (c. Отрадное);
- а/д Песчаное-Почтовое, с 14 км по 15 км;
- а/д Песчаное-Почтовое, с 6 км. + 200м. по 6км. +700 (с. Вилино);
г. Алушта
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 704 км. + 600м;
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 695 км. + 450м;
Сакский район
- а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 10 км. по 11 км;
- а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 17 км. + 500м. по 18 км. + 500м;
- а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 21 км. по 22 км;
- а/д Евпатория – Мирный (с. Молочное) 3 км;
г. Евпатория
- а/д Симферополь – Евпатория, 58 км. + 700м. (г. Евпатория);
- а/д Симферополь – Евпатория, 55 км. + 550м. (г. Евпатория);
- а/д Симферополь – Евпатория, 55 км. + 700м. (г. Евпатория);
- ул. 2 Гвардейской Армии, от дома №93 до дома №111
трасса Таврида
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 20 км. + 350 м. направление из г. Белогорск в г. Керчи;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 34 км. + 100 м. направление из г. Белогорск в г. Керчи;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 84 км. + 500 м. направление из г. Белогорск в г. Керчи;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 98 км. + 200 м. направление из г. Белогорск в г. Керчи;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 99 км. + 700 м. направление из г. Белогорск в г. Керчь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 107 км. + 700 м. направление из г. Белогорск в г. Керчь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 119 км. + 950 м. направление из г. Белогорск в г. Керчь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 128 км. + 800 м. направление из г. Белогорск в г. Керчь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 147 км. + 500 м. направление из г. Белогорск в г. Керчь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 157 км. + 650 м. направление из г. Белогорск в c. Яблочное;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 158 км. направление из г. Симферополь в г. Белогорск;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 174 км. + 300 м. направление из г. Симферополь в г. Белогорск;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 177 км. + 500 м. направление из г. Симферополь в г. Белогорск;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 208 км. + 900 м. направление из г. Бахчисарай в г. Симферополь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 215 км. направление из г. Бахчисарай в г. Симферополь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 216 км. + 600 м. направление из г. Бахчисарай в г. Симферополь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 232 км. + 600 м. направление из г. Бахчисарай в г. Симферополь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 244 км. + 100 м. направление из г. Бахчисарай в г. Симферополь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 244 км. + 200 м. направление из г. Бахчисарай в г. Симферополь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 250 км. + 900 м. направление из г. Бахчисарай в г. Симферополь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 13 км. + 950 м. направление из г. Керчи в г. Белогорск;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 19 км. + 500 м. направление из г. Керчи в г. Белогорск;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 47 км. направление из г. Керчи в г. Белогорск;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 51 км. + 500 м. направление из г. Керчи в г. Белогорск;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 97 км. + 400 м. направление из г. Керчи в г. Белогорск;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 111 км. + 300 м. направление из г. Керчи в г. Белогорск;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 118 км. + 100 м. направление из г. Керчи в г. Белогорск;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 134 км. + 100 м. направление из г. Керчи в г. Белогорск;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 136 км. + 600 м. направление из г. Керчи в г. Белогорск;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 147 км. + 300 м. направление из г. Керчи в г. Белогорск;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 159 км. + 100 м. направление из г. Белогорск в г. Симферополь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 164 км. + 200 м. направление из г. Белогорск в г. Симферополь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 169 км. + 650 м. направление из г. Белогорск в г. Симферополь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 174 км. + 800 м. направление из г. Белогорск в г. Симферополь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 177 км. + 200 м. направление из г. Белогорск в г. Симферополь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 180 км. + 900 м. направление из г. Белогорск в г. Симферополь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 183 км. направление из г. Белогорск в г. Симферополь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 184 км. + 150 м. направление из г. Белогорск в г. Симферополь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 189 км. + 700 м. направление из г. Белогорск в г. Симферополь;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 235 км. + 850 м. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 235 км. + 950 м. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 237 км. + 600 м. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 239 км. + 400 м. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 241 км. + 500 м. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 244 км. + 100 м. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 244 км. + 150 м. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 244 км. + 950 м. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 246 км. + 500 м. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 250 км. + 950 м. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;
- а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 253 км. направление из г. Симферополь в г. Бахчисарай;
г. Ялта
- а/д Гончарное — Ялта, 52 км. + 900м. (пос. Ливадия);
- а/д Ялта – Севастополь, 3 км. + 100м. (г. Ялта);
- а/д Ялта – Севастополь, 5 км. + 50м. (г. Ялта);
- а/д Ялта – Севастополь, 7 км. + 50м. (г. Ялта);
- а/д Ялта – Севастополь, 21 км. + 800м (г. Алупка);
Нижнегорский район
а/д Нижнегорский – Белогорск 6 км. + 800 м;
Красногвардейский район
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 590 км. + 200м. направление в сторону г. Джанкой;
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 595 км. + 350м. направление в сторону г. С;
- а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 589 км. + 850м. направление в сторону г. Симферополь;
Ленинский район
а/д Ленино – Мысовое, 20 км. + 600 м;
г. Симферополь
- а/д Восточный обход г. Симферополя, 2 км. + 800м;
- а/д Восточный обход г. Симферополя, 3 км. + 500м;
Сакский район
а/д Саки — Орловка, 7 км. + 000 м;
Первомайский район
- а/д Красноперекопск — Симферополь, 62 км. + 000 м (направление в г. Симферополь);
- а/д Красноперекопск — Симферополь, 52 км. + 000 м (направление в г. Симферополь);
- а/д Красноперекопск — Симферополь, 28 км. + 200 м (направление в г. Симферополь);
- а/д Красноперекопск — Симферополь, 21 км. + 000 м (направление в г. Красноперекопск);
- а/д Северное – Войково, 23 км. + 150 м. (направление в с. Войково);
- а/д Северное – Войково, 15 км. + 000 м. (направление в с. Северное);
- а/д Северное – Войково, 11 км. + 400 м. (направление в с. Войково);
- а/д Северное – Войково, 5 км. + 000 м. (направление в с. Северное);
Комплексы размещаются ежедневно с 09.30 до 18.00
Черноморский район
- а/д Черноморское – Евпатория 6 км. + 500м.;
- а/д Черноморское – Евпатория 31 км. + 500м.;
- а/д Черноморское – Евпатория 35 км. + 500м.
- а/д Черноморское – Оленевка, 2 км. + 100м;
- а/д Черноморское – Оленевка, 14 км. + 500м;
Маршруты движения комплексов автоматизированной фиксации нарушений ПДД РФ «Паркон» на территории Республики Крым (фиксация нарушений правил парковки).
г. Симферополь
- г. Симферополь, А.Невского ул., от д.№11 до Суворовского спуска
- г. Симферополь, А.Невского ул., от д.№15 до ул. Толстого
- г. Симферополь, А.Невского ул., от д.№27Бк3 до пер. Галерейный
- г. Симферополь, А.Невского ул., от пер. Галерейный до ул. Речная
- г. Симферополь, Ленина бульвар, от д.№7 до ул. Гагарина
- г. Симферополь, Гагарина ул., от д.№9 до ул. Семашко
- г. Симферополь, Семашко ул., д.№17
- г. Симферополь, Семашко ул., от д.№8 до д.№4
- г. Симферополь, Гагарина ул., от ул. Гайдара до пл. Московская
- г. Симферополь, Гагарина ул., от пл. Московской до ул. Железнодорожная
- г. Симферополь, Гагарина ул., от ул. Ким до бул. Ленина
- г. Симферополь, К.Маркса ул., от ул. Павленко до д.№54А
- г. Симферополь, К.Маркса ул., от д.№44 до ул. Толстого
- г. Симферополь, К.Маркса ул., от ул. Толстого до ул. Желябова
- г. Симферополь, К.Маркса ул., от д.№28/10Б до ул. Жуковского
- г. Симферополь, А.Невского ул., от д.№6 до ул. Серова
- г. Симферополь, А.Невского ул., от ул. Серова до д.№2
- г. Симферополь, Совнаркомовский пер., от ул. Пушкина до пл. Советской
- г. Симферополь, Кирова пр., от д.№40 до ул. Горького
- г. Симферополь, Кирова пр., от ул. Гоголя до д.№18А
- г. Симферополь, Севастопольская ул., от ул. Крылова до ул. Чехова
- г. Симферополь, Севастопольская ул., от ул. Чехова до ул. Сергеева-Ценского
- г. Симферополь, Севастопольская ул., от ул. Сергеева-Ценского до ул. Некрасова
- г. Симферополь, Кирова пр., от д.№19 до пл. Советская
- г. Симферополь, Совнаркомовский пер., от пл. Советской до ул. А.Невского
- г. Симферополь, А.Невского ул., от ул. Речная до ул. Павленко
- г. Симферополь, Жуковского ул., от ул. Маяковского до ул. Луначарского
- г. Симферополь, Жуковского ул., от ул. Гоголя до ул. Самокиша
- г. Симферополь, Павленко ул., от ул. Казанской до ул. К.Маркса
- г. Симферополь, Богдана Хмельницкого ул. от ул. Генерала Попова до д.№7
- г. Симферополь, пр. Кирова, от пл. Советская до д.№40
- г. Симферополь, ул. Севастопольская, от д.№30/7 до д. №30/2
- г. Симферополь, ул. Крылова, от ул. Севастопольская до ул. Караимская
- г. Симферополь, ул. Крылова, от ул. Караимская до д.№27
- г. Симферополь, ул. Чехова, от д.№30 до ул. Караимская
- г. Симферополь, ул. Гоголя, от пр. Кирова до ул. Пушкина
- г. Симферополь, ул. Гоголя, от ул. Пушкина до ул. Жуковского
- г. Симферополь, ул. Гоголя, от ул. Жуковского до ул. Желябова
- г. Симферополь, ул. Пушкина, от ул. Маяковского до ул. Самокиша
- г. Симферополь, ул. Самокиша, от ул. Пушкина до пр. Кирова
- г. Симферополь, ул. Ленина, от д.№1 до ул. Пролетарская
- г. Симферополь, ул. Ленина, от д.№19 до д. №21
- г. Симферополь, ул. Ленина, от д.№4 до ул. Шмидта
- г. Симферополь, ул. Ленина, от ул. Шмидта до пл. Советская
- г. Симферополь, бул. Франко от д.№45 до ул. Киевская
- г. Симферополь, ул. Куйбышева, от ул. Киевская до д.№3
- г. Симферополь, ул. Куйбышева, от д.№3 до д.№7
- г. Симферополь, ул. Киевская, Автовокзал
- г. Симферополь, ул. Киевская, от д.№5 до д.№5В
г. Саки
- г. Саки, Симферопольская ул., от д.№23 до ул. 9 Героев
- г. Саки, Симферопольская ул., от ул. 9 Героев до пл. Революции
- г. Саки, Симферопольская ул., от д.№28 до ул. Старикова
- г. Саки, 9 Героев ул., от ул. Трудовой до пер. Ковалева
- г. Саки, 9 Героев ул., от пер. Ковалева до ул. Симферопольской
- г. Саки, Кузнецова ул., от ул. Курортной до ул. Ленина
- г. Саки, Ленина ул., от д.№15 до д.№17
г. Евпатория
- г. Евпатория, Советская ул., д.№11
- г. Евпатория, Советская ул., от д.№3 до ул. Демышева
- г. Евпатория, Некрасова ул., от ул. Советская до ул. 60 лет ВЛКСМ
- г. Евпатория, Шевченко ул., от д.№35 до д.№ 37
- г. Евпатория, Шевченко ул., от ул. Пушкина до ул. Кирова
- г. Евпатория, Кирова ул., от д.№35А до ул. Фрунзе
- г. Евпатория, Кирова ул., от ул. Фрунзе до ул. Токарева
- г. Евпатория, Кирова ул., от ул. Санаторской до ул. Гоголя
- г. Евпатория, Гоголя ул., от ул. Кирова до ул. Санаторской
- г. Евпатория, Гоголя ул., от ул. Санаторской до ул. Пушкина
- г. Евпатория, Гоголя ул., от ул. Пушкина до ул. Белинского
- г. Евпатория, Ленина пр., от ул. Пионерской до д.№2
- г. Евпатория, Ленина пр., от д.№5 до ул. Гоголя
- г. Евпатория, Братьев Буслаевых ул., от ул. Пионерской до ул. Приморская
- г. Евпатория, Революции ул., от д.№36 до наб. им. В.Терешковой
- г. Евпатория, Караева ул., от ул. Матвеева до пер. И. Чепурина
- г. Евпатория, Революции ул., д.№34
- г. Евпатория, Пионерская ул., от ул. Революции до ул. Демышева
- г. Евпатория, Д.Ульянова ул., отд.№2/40 до уд. В. Дубинина
- г. Евпатория, Д.Ульянова ул., от д.№26 до ул. Миллера
- г. Евпатория, Д.Ульянова ул., от ул. Интернациональной до ул. Тухачевского
- г. Евпатория, Интернациональная ул., от ул. Колхозной до ул. Линейная
- г. Евпатория, Интернациональная ул., от ул. Линейная до ул. Д.Ульянова
- г. Евпатория, Д.Ульянова ул., от уло. Интернациональной до ул. Миллера
- г. Евпатория, Д.Ульянова ул., от ул. Миллера до ул. Крымская
- г. Евпатория, Некрасова ул., от ул. Токарева до пр-д Некрасова
- г. Евпатория, Некрасова ул., от д.№54 до ул. Казаса
- г. Евпатория, Некрасова ул., от ул. Казаса до ул. Кольцевая
- г. Евпатория, 60 лет Октября ул., от ул. Крупской до ул. д.№22
- г. Евпатория, Крупской ул., от ул. 60 лет Октября до ул. 9 Мая
- г. Евпатория, Интернациональная ул., от ул. Заславского до ул. Токарева
- г. Евпатория, Интернациональная ул., от ул. Токарева до ул. Заславского
- г. Евпатория, Некрасова ул., от ул. Заславского до пр-д. Некрасова
- а/д Симферополь-Евпатория, 62 км.
- а/д Симферополь-Евпатория, 62 км.
г. Ялта
- г. Ялта, Московская ул., от д.№11 до ул. Руданского
- г. Ялта, Московская ул., от ул. Руданского до ул. д.№43А
- г. Ялта, Московская ул., от ул. Дзержинского до д.№ 53
- г. Ялта, Московская ул., от д.№61А до д.№65
- г. Ялта, Киевская ул., от д.№7 до д.№9
- г. Ялта, п. Гаспра, Алупкинское шоссе, от д.№4Б до д. №5А
- г. Ялта, п. Кореиз, Алупкинское шоссе, от д.№26 до д.№9
- г. Ялта, п. Кореиз, Алупкинское шоссе, от д.№28 до пер. Курчатова
- г. Ялта, п. Кореиз, Алупкинское шоссе, от д.№58 до конца населенного пункта «Кореиз»
- г. Ялта, п. Алупка, Алупкинское шоссе, от Дворцовского шоссе д.№26 до конца населенного пункта «Алупка»
- г. Ялта, п. Кореиз, Алупкинское шоссе, от населенного пункта «Кореиз» до санатория «Морской прибой»
- г. Ялта, п. Кореиз, Алупкинское шоссе, от д.№15Г до пер. Курчатова
- г. Ялта, п. Гаспра, Алупкинское шоссе, от д.№5Б до д.№4Б
- г. Ялта, Коммунаров ул., д.№7А
- г. Ялта, Севастопольская ул., от ул. Володарского до ул. Заречная
- г. Ялта, Гоголя ул., от ул. Севастопольской до наб. имени В.И. Ленина
- г. Ялта, имени В.И. Ленина наб., от д.№35 до д.№39
- г. Ялта, Севастопольская ул., от ул. Речная до ул. Гоголя
- г. Ялта, Гоголя ул., от ул. Севастопольской до д.№2
- г. Ялта, имени В.И. Ленина наб., от д.№35 до д.№39
- г. Ялта, Коммунаров ул., от д.№15 до наб. имени В.И. Ленина
- г. Ялта, имени В.И. Ленина наб., от д.№26 до д.№39
- г. Ялта, Маршака ул., от д.№9 до д.№6
- г. Ялта, Ломоносова ул., д.№1
- г. Ялта, Ломоносова ул., от д.№2 до д.№9
- г. Ялта, Партизанская ул., от ул. Кирова до ул. Чехова
- г. Ялта, Партизанская ул., от ул. Чехова до ул. Кирова
- г. Ялта, Садовая ул., от д.№4 до ул. К.Маркса
- г. Ялта, Дражинского ул., от д.№7 до д.№11А
- г. Ялта, Дражинского ул., от д.№15А до д.№17
- г. Ялта, Дражинского ул., от д.№34 до поворота на санаторий АНИИ имени Сеченова
- г. Ялта, Московская ул., д.№1А
- г. Ялта, Московская ул., д.№5
- г. Ялта, Московская ул., от д.№11 до д.№13
- г. Ялта, Московская ул., от д.№29А до ул. Руданского
- г. Ялта, Московская ул., от ул. Руданского до д.№35
- г. Ялта, Московская ул., от д.№47 до д.№53
- г. Ялта, Московская ул., от д.№55 до д.№65
- г. Ялта, Киевская ул., Автовокзал
- г. Ялта, Киевская ул., от д.№26А до д.№24Г
г. Судак
- г. Судак, Ленина ул., от д.№85А до ул. Спендиарова
- г. Судак, Ленина ул., от д.№79Б до ул. Октябрьская
- г. Судак, Ленина ул., от д.№61 до ул. Гагарина
- г. Судак, Гагарина ул., от ул. Ленина до ул. Партизанская
- г. Судак, Гагарина ул., от д.№3 до ул. Ленина
- г. Судак, Ленина ул., от д.№53 до ул. Мира
- г. Судак, Ленина ул., от д.№41 до д.№35Б
- г. Судак, Ленина ул., от д.№33А до ул. Маяковского
- г. Судак, Ленина ул., от д.№25 до ул. Гвардейской
- г. Судак, Ленина ул., от ул. Гвардейской до ул. Мищенко
- г. Судак, Ленина ул., от д.№76 до ул. Первомайская
- г. Судак, Ленина ул., от д.№68 до д.№48А
- г. Судак, Ленина ул., от д.№40 до ул. Яблоневая
- г. Судак, Ленина ул., от д.№30 до ул. Маяковского
г. Бахчисарай
- г. Бахчисарай, Фрунзе ул., от д. №95 до ул. Гагарина
- г. Бахчисарай, Македонского ул., от д. №1 до д. №15
- г. Бахчисарай, Ленина ул., от ул. Спаи до ул. Пушкина
- г. Бахчисарай, Ленина ул., от ул. Октябрьская до Ханского Дворца
- г. Бахчисарай, Ленина ул., от Ханского Дворца до ул. З. Космодемьянской
- г. Бахчисарай, Ленина ул., от ул. З. Космодемьянской до д. №91
- г. Бахчисарай, Ленина ул., от д. №100 до ул. Школьная
- г. Бахчисарай, Ленина ул., от ул. Пушкина до ул. Спаи
г. Алушта
- . Алушта, Комсомольская ул., от д.№20 до д.№6К1А
- г. Алушта, Комсомольская ул., от д.№1А до ул. Набережная
- г. Алушта, Комсомольская ул., от ул. Набережная до д.№1А
- г. Алушта, Комсомольская-Глазкрицкого проезд, от ул. Комсомольской до ул. Глазкрицкого
- г. Алушта, Глазкрицкого ул., от д.№8Б до д.№15
- г. Алушта, Глазкрицкого ул., от д. №5 до д.№3
- г. Алушта, Комсомольская-Глазкрицкого проезд, от ул. Глазкрицкого до ул. Комсомольская
- г. Алушта, Набережная ул., от ул. Комсомольская до ул. Глазкрицкого
- г. Алушта, Набережная ул., от ул. Глазкрицкого до д.№18
- г. Алушта, Набережная ул., от д.№22 до д.№25
- г. Алушта, Набережная ул., от д.№25 до д.№29
- г. Алушта, Набережная ул., от д.№25 до ул. Глазкрицкого
- г. Алушта, Набережная ул., от д.№6 до д.№1
- г. Алушта, Октябрьская ул., от ул. Ленина до ул. Краснофлотская
- г. Алушта, Комсомольская ул., от д.№20 до поворота на памятник
- г. Алушта, Горького ул., от пер. Гвардейский до ул. Школьная
- г. Алушта, Горького ул., от ул. Школьной до ул. Багликова
- г. Алушта, Горького ул., от ул. Багликова до д.№19
- г. Алушта, Горького ул., от д.№15А до д.№9Б
- г. Алушта, Горького ул., от д.№5 до д.№11
- г. Алушта, 15 Апреля ул., д.№27
- г. Алушта, 15 Апреля ул., от д.№25 до д.№17
- г. Алушта, 15 Апреля ул., от д.№33 до д.№10
- г. Алушта, 15 Апреля ул., от д.№12 до пер. Базарный
- г. Алушта, Ленина ул., д.№24
- г. Алушта, Красноармейская ул., от д.№9 до ул. Перекопская
- г. Алушта, Перекопская ул., от ул. Восточная Набережная до ул. Красноармейской
- г. Алушта, Таврическая ул., от д.№3 до ул. Горбачевой
- г. Алушта, Горбачевой ул., от ул. Пионерской до д.№3
- г. Алушта, В.Хромых ул., от д.№29 до д.№14
- г. Алушта, Набережная ул., от ул. Глазкрицкого до ул. Комсомольская
- г. Алушта, Горького ул., от д.№4 до д.№8Б
- г. Алушта, Горького ул., от д. №20 до ул. Багликова
г. Джанкой
- г. Джанкой, Толстого ул., от ул. Интернациональной до ул. Свердлова
- г. Джанкой, Толстого ул., от ул. Свердлова до ул. Интернациональной
- г. Джанкой, Интернациональная ул., от ул. Толстого до д. №191
- г. Джанкой, Октябрьская ул., от ул. Красноармейской до ул. Калинина
- г. Джанкой, Октябрьская ул., от д. №69 до ул. Красноармеской
- г. Джанкой, Интернациональная ул., от ул. Толстого до пер. Ленинградский
- г. Джанкой, Интернациональная ул., от ул. К.Маркса до ул. Ленина
- г. Джанкой, Калинина ул., от ул. Октябрьская до ул. Интернациональной
- г. Джанкой, Калинина ул., от ул. Итернациональной до пер. К.Маркса
- г. Джанкой, Калинина ул., от д. №23 до д. №21
- г. Джанкой, Калинина ул., от ул. Р.Люксембург до ул. Крымская
г. Армянск
- . Армянск, Иванищева ул., от ул. Сопина до д. №13 мкр. имени Г. Васильева
- г. Армянск, Иванищева ул., от д.№ 13 мкр. имени Г.Васильева до ул. Сопина
- г. Армянск, Сопина ул., от д.№ 7 до ул. Гайдара
- г. Армянск, Сопина ул., от ул. Гайдара до д.№7
Аэропорт г. Симферополь
- «Аэропорт Симферополь» , Подъезд к Аэрокомплексу
- «Аэропорт Симферополь», 3 полоса перед Аэрокомплексом
- «Аэропорт Симферополь», выезд с Аэрокомплекса
- «Аэропорт Симферополь», подъезд к Аэрокомплексу
- «Аэропорт Симферополь», 4 полоса перед Аэрокомплексом
- «Аэропорт Симферополь», выезд с Аэрокомплекса
- «Аэропорт Симферополь», 2 полоса перед Аэрокомплексом
- «Аэропорт Симферополь», Чиллерная площадка
- «Аэропорт Симферополь», Чиллерная площадка
- «Аэропорт Симферополь», пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко от д.№11 до д. №2
- «Аэропорт Симферополь», пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко от д.№17А до д. №17Б
- «Аэропорт Симферополь», пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко от д.№25 до д. №13
г. Керчь
- г. Керчь, ул. Маршала Ерёменко, от д.№11В до ул. Мирошника
- г. Керчь, ул. Маршала Ерёменко, от ул. Мирошника до д. №30Д
- г. Керчь, Ул. Гайдара, от д. №9 до д. №6/1
- г. Керчь, ул. Маршала Еременко, от д. №30Д до ул. Мирошника
- г. Керчь, ул. Советская, от д. 9/16 до д. 26
- г. Керчь, ул. Володи Дубинина, от ул. Карла Маркса до ул. Пролетарской
- г. Керчь, ул. Пролетарская, от ул. Володи Дубинина до ул. Кирова
- г. Керчь, ул. Кирова, от ул. Пролетарской до ул. Карла Маркса
- г. Керчь, ул. Советская, от д. №20 до пер. Кривой
- г. Керчь, ул. Советская, от пер. Кривой до ул. Самойленко
- г. Керчь, ул. Маршала Еременко, от д.№ 38 до Сенной площади
- г. Керчь, ул. Сергея Борзенко, от д.№ 46 до ул. Кирова
- г. Керчь, ул. Горького, от д. №30 до ул. Пошивальникова
- г. Керчь, ул. Сморжевского, от ул. Генерала Петрова до д. 6
- г. Керчь, ул. Сморжевского, от ул. Кирова до д. №6
- г. Керчь, Адмиралтейский пр-д, от пер. Дмитрова до ул. Театральной
- г. Керчь, ул. Свердлова, от д. 4 до д. 6
- г. Керчь, ул. Свердлова, от д. № 12 до ул. Театральная
- г. Керчь, ул. Володи Дубинина, от ул. Советской до Кооперативный пер.
- г. Керчь, ул. Советская, от ул. Козлова до ул. Циолковского
- г. Керчь, ул. Госпитальная, от ул. Пирогова, до ул. Крупской
г. Феодосия
- г. Феодосия, ул. Украинская, от д. № 25 до д. № 23
- г. Феодосия, ул. Украинская, от д. №21 до д. №17
- г. Феодосия, ул. Куйбышева, от ул. Галерейная до д. №23
- г. Феодосия, ул. Куйбышева, от ул. Кирова до ул. Украинская
- г. Феодосия, ул. Украинская, от д. №11 до ул. Земская
- г. Феодосия, ул. Советская, от д. №4 до ул. Украинская
- г. Феодосия ул. Советская, от ул. Победы до д. №25
- г. Феодосия ул. Галерейная, от ул. Советская до пер. Галерейный
Источник: УГИБДД МВД по Республике Крым
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..