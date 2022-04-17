Камеры видеофиксации нарушений ПДД в Крыму — с 18 по 24 апреля

Госавтоинспекция Республики Крым информирует о размещении передвижных комплексов автоматизированной фиксации (камеры) нарушений на предстоящую неделю.

Комплексы размещаются ежедневно с 08.00 до 18.00, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Симферопольский район

1. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 158 км + 800 м;

2. а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Украиной, 24 км. + 860 м;

3. а/д Дубки – Левадки 6 км. + 100 м;

4. а/д Симферополь – Николаевка 23 км. + 060 м.

5. а/д Симферополь – Николаевка 16 км. + 100 м.

6. а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Украиной (с. Укромное);

г. Бахчисарай и Бахчисарайский район

1. а/д Саки – Орловка, 37 км. + 650 м. (с. Вилино);

г. Алушта

1. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 165 км;

2. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 167 км + 400 м;

3. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 179 км. + 110 м;

Сакский район

1. а/д Черноморское – Евпатория, 62 км. + 300 м. (с. Колоски);

2. а/д Симферополь – Евпатория, 41 км. + 350м; (с. Орехово) АЗС «АТАН»;

г. Ялта

1. а/д Ялта – Севастополь, 3 км. + 100м. (г. Ялта);

2. а/д Ялта – Севастополь, 8 км. + 500м;

г. Судак

1. а/д Грушевка – Судак, 9 км. + 400 м;

Кировский район

1. а/д «Таврида – Первомайское» 1 км;

Ленинский район

1. а/д Керчь – Чистополье – Новоотрадное, 2 км. + 300 м, с. Октябрьское;

2. а/д Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь, 413 км. + 100м;

г. Феодосия

1. а/д Белогорск – Феодосия, 58 км. + 950 м;

2. а/д Алушта – Судак – Феодосия, 120 км. + 150 м, с. Насыпное;

Маршруты движения комплексов автоматизированной фиксации нарушений ПДД РФ «Паркон» на территории Республики Крым.

г. Симферополь

1. г. Симферополь, А.Невского ул., от д.№11 до Суворовского спуска

2. г. Симферополь, А.Невского ул., от д.№15 до ул. Толстого

3. г. Симферополь, А.Невского ул., от д.№27Бк3 до пер. Галерейный

4. г. Симферополь, А.Невского ул., от пер. Галерейный до ул. Речная

5. г. Симферополь, Ленина бульвар, от д.№7 до ул. Гагарина

6. г. Симферополь, Гагарина ул., от д.№9 до ул. Семашко

7. г. Симферополь, Семашко ул., д.№17

8. г. Симферополь, Семашко ул., от д.№8 до д.№4

9. г. Симферополь, Гагарина ул., от ул. Гайдара до пл. Московская

10. г. Симферополь, Гагарина ул., от пл. Московской до ул. Железнодорожная

11. г. Симферополь, Гагарина ул., от ул. Ким до бул. Ленина

12. г. Симферополь, К.Маркса ул., от ул. Павленко до д.№54А

13. г. Симферополь, К.Маркса ул., от д.№44 до ул. Толстого

14. г. Симферополь, К.Маркса ул., от ул. Толстого до ул. Желябова

15. г. Симферополь, К.Маркса ул., от д.№28/10Б до ул. Жуковского

16. г. Симферополь, А.Невского ул., от д.№6 до ул. Серова

17. г. Симферополь, А.Невского ул., от ул. Серова до д.№2

18. г. Симферополь, Совнаркомовский пер., от ул. Пушкина до пл. Советской

19. г. Симферополь, Кирова пр., от д.№40 до ул. Горького

20. г. Симферополь, Кирова пр., от ул. Гоголя до д.№18А

21. г. Симферополь, Севастопольская ул., от ул. Крылова до ул. Чехова

22. г. Симферополь, Севастопольская ул., от ул. Чехова до ул. Сергеева-Ценского

23. г. Симферополь, Севастопольская ул., от ул. Сергеева-Ценского до ул. Некрасова

24. г. Симферополь, Кирова пр., от д.№19 до пл. Советская

25. г. Симферополь, Совнаркомовский пер., от пл. Советской до ул. А.Невского

26. г. Симферополь, А.Невского ул., от ул. Речная до ул. Павленко

27. г. Симферополь, Жуковского ул., от ул. Маяковского до ул. Луначарского

28. г. Симферополь, Жуковского ул., от ул. Гоголя до ул. Самокиша

29. г. Симферополь, Павленко ул., от ул. Казанской до ул. К.Маркса

30. г. Симферополь, Богдана Хмельницкого ул. от ул. Генерала Попова до д.№7

31. г. Симферополь, пр. Кирова, от пл. Советская до д.№40

32. г. Симферополь, ул. Севастопольская, от д.№30/7 до д. №30/2

33. г. Симферополь, ул. Крылова, от ул. Севастопольская до ул. Караимская

34. г. Симферополь, ул. Крылова, от ул. Караимская до д.№27

35. г. Симферополь, ул. Чехова, от д.№30 до ул. Караимская

36. г. Симферополь, ул. Гоголя, от пр. Кирова до ул. Пушкина

37. г. Симферополь, ул. Гоголя, от ул. Пушкина до ул. Жуковского

38. г. Симферополь, ул. Гоголя, от ул. Жуковского до ул. Желябова

39. г. Симферополь, ул. Пушкина, от ул. Маяковского до ул. Самокиша

40. г. Симферополь, ул. Самокиша, от ул. Пушкина до пр. Кирова

41. г. Симферополь, ул. Ленина, от д.№1 до ул. Пролетарская

42. г. Симферополь, ул. Ленина, от д.№19 до д. №21

43. г. Симферополь, ул. Ленина, от д.№4 до ул. Шмидта

44. г. Симферополь, ул. Ленина, от ул. Шмидта до пл. Советская

45. г. Симферополь, бул. Франко от д.№45 до ул. Киевская

46. г. Симферополь, ул. Куйбышева, от ул. Киевская до д.№3

47. г. Симферополь, ул. Куйбышева, от д.№3 до д.№7

48. г. Симферополь, ул. Киевская, Автовокзал

49. г. Симферополь, ул. Киевская, от д.№5 до д.№5В

50. г. Симферополь, ул. Киевская, д. 150

51. г. Симферополь, ул. Киевская, д. 160

52. г. Симферополь, ул. Киевская, от ул. Киевской до АЗС «ТЭС» (ул. Киевская, д. 156 «Б»)

53. г. Симферополь, ул. Киевская, выезд с АЗС «ТЭС» (ул. Киевская, д. 156)

54. г. Симферополь, съезд с АД Восточный обход г. Симферополя до ул. Киевской, д. 160

55. г. Симферополь, ул. Киевская, от развязки АД Восточный обход г. Симферополя до ул. Киевская, д. 160

56. г. Симферополь, проезд от ул. Тренёва, д. 21 до ул. Киевской, д. 76

57. г. Симферополь, ул. Киевская, от ул. Киевской, д. 150 до ул. Киевской, д. 148 «Б»

58. г. Симферополь, ул. Киевская, от ул. Киевской, д. 144 до пересечения с ул. Никанорова

59. г. Симферополь, ул. Киевская, от ул. Киевской, д. 136 до ул. Киевской, д. 100 «А» литА

60. г. Симферополь, ул. Киевская, от площади Московской до ул. Киевской, д. 139 «А»

г. Саки

1. г. Саки, Симферопольская ул., от д.№23 до ул. 9 Героев

2. г. Саки, Симферопольская ул., от ул. 9 Героев до пл. Революции

3. г. Саки, Симферопольская ул., от д.№28 до ул. Старикова

4. г. Саки, 9 Героев ул., от ул. Трудовой до пер. Ковалева

5. г. Саки, 9 Героев ул., от пер. Ковалева до ул. Симферопольской

6. г. Саки, Кузнецова ул., от ул. Курортной до ул. Ленина

7. г. Саки, Ленина ул., от д.№15 до д.№17

г. Евпатория

1. г. Евпатория, Советская ул., д.№11

2. г. Евпатория, Советская ул., от д.№3 до ул. Демышева

3. г. Евпатория, Некрасова ул., от ул. Советская до ул. 60 лет ВЛКСМ

4. г. Евпатория, Шевченко ул., от д.№35 до д.№ 37

5. г. Евпатория, Шевченко ул., от ул. Пушкина до ул. Кирова

6. г. Евпатория, Кирова ул., от д.№35А до ул. Фрунзе

7. г. Евпатория, Кирова ул., от ул. Фрунзе до ул. Токарева

8. г. Евпатория, Кирова ул., от ул. Санаторской до ул. Гоголя

9. г. Евпатория, Гоголя ул., от ул. Кирова до ул. Санаторской

10. г. Евпатория, Гоголя ул., от ул. Санаторской до ул. Пушкина

11. г. Евпатория, Гоголя ул., от ул. Пушкина до ул. Белинского

12. г. Евпатория, Ленина пр., от ул. Пионерской до д.№2

13. г. Евпатория, Ленина пр., от д.№5 до ул. Гоголя

14. г. Евпатория, Братьев Буслаевых ул., от ул. Пионерской до ул. Приморская

15. г. Евпатория, Революции ул., от д.№36 до наб. им. В.Терешковой

16. г. Евпатория, Караева ул., от ул. Матвеева до пер. И. Чепурина

17. г. Евпатория, Революции ул., д.№34

18. г. Евпатория, Пионерская ул., от ул. Революции до ул. Демышева

19. г. Евпатория, Д.Ульянова ул., отд.№2/40 до уд. В. Дубинина

20. г. Евпатория, Д.Ульянова ул., от д.№26 до ул. Миллера

21. г. Евпатория, Д.Ульянова ул., от ул. Интернациональной до ул. Тухачевского

22. г. Евпатория, Интернациональная ул., от ул. Колхозной до ул. Линейная

23. г. Евпатория, Интернациональная ул., от ул. Линейная до ул. Д.Ульянова

24. г. Евпатория, Д.Ульянова ул., от уло. Интернациональной до ул. Миллера

25. г. Евпатория, Д.Ульянова ул., от ул. Миллера до ул. Крымская

26. г. Евпатория, Некрасова ул., от ул. Токарева до пр-д Некрасова

27. г. Евпатория, Некрасова ул., от д.№54 до ул. Казаса

28. г. Евпатория, Некрасова ул., от ул. Казаса до ул. Кольцевая

29. г. Евпатория, 60 лет Октября ул., от ул. Крупской до ул. д.№22

30. г. Евпатория, Крупской ул., от ул. 60 лет Октября до ул. 9 Мая

31. г. Евпатория, Интернациональная ул., от ул. Заславского до ул. Токарева

32. г. Евпатория, Интернациональная ул., от ул. Токарева до ул. Заславского

33. г. Евпатория, Некрасова ул., от ул. Заславского до пр-д. Некрасова

34. а/д Симферополь-Евпатория, 62 км.

35. а/д Симферополь-Евпатория, 62 км.

г. Ялта

1. г. Ялта, Московская ул., от ул. Руданского до ул. д.№43А

2. г. Ялта, Московская ул., от ул. Дзержинского до д.№ 53

3. г. Ялта, Московская ул., от д.№61А до д.№65

4. г. Ялта, Киевская ул., от д.№7 до д.№9

5. г. Ялта, п. Гаспра, Алупкинское шоссе, от д.№4Б до д. №5А

6. г. Ялта, п. Алупка, Алупкинское шоссе, от Дворцовского шоссе д.№26 до конца населенного пункта «Алупка»

7. г. Ялта, ул. Алупкинское ш., от ул. Мисхорский спуск до д. 40-Б

8. г. Ялта, ул. Алупкинское ш., д. № 36-Ю

9. г. Ялта, ул. Алупкинское ш., от д. № 36-О до д. №28-Б

10. г. Ялта, ул. Алупкинское ш., от д. № 28 до ул. Кореизское ш.

11. г. Ялта, ул. Алупкинское ш., от д. № 9 до д. № 22-А

12. г. Ялта, Алупкинское ш., от д. №32 до д. № 22-Б

13. г. Ялта, ул. Алупкинское ш., от д. № 22-Ю до д. № 5-В

14. г. Ялта, Алупкинское ш., от д. № 5-В до д. № 5-А

15. г. Ялта, п. Гаспра, Алупкинское шоссе, от д.№5Б до д.№4Б

16. г. Ялта, Коммунаров ул., д.№7А

17. г. Ялта, ул. Севастопольская, от ул. Володарского до пер. Кубанского

18. г. Ялта, ул. Севастопольская, от д. №12 до ул. Заречной

19. г. Ялта, ул. Севастопольская, от ул. Заречной до ул. Гоголя

20. г. Ялта, Гоголя ул., от ул. Севастопольской до наб. имени В.И. Ленина

21. г. Ялта, имени В.И. Ленина наб., от д.№35 до д.№39

22. г. Ялта, Севастопольская ул., от ул. Заречной до ул. Гоголя

23. г. Ялта, ул. Алупкинское ш., от д. № 5-Б до д. № 22-ю

24. г. Ялта, ул. Гоголя, от д. №14 до ул. Севастопольской

25. г. Ялта, ул. Гоголя, от д. № 1 до д. № 1-А

26. г. Ялта, имени В.И. Ленина наб., от д.№35 до д.№39

27. г. Ялта, ул. наб. им. Ленина, от ул. Коммунаров до д. №39

28. г. Ялта, ул. наб. им. Ленина, от д. № 39 до ул. ул. Коммунаров

29. г. Ялта, Коммунаров ул., от д.№15 до наб. имени В.И. Ленина

30. г. Ялта, ул. Коммунаров, от д. №4 до ул. Сеченова

31. г. Ялта, ул. Коммунаров, от ул. Сеченова до ул. наб. им. Ленина

32. г. Ялта, ул. Коммунаров, от д. №39 до ул. Володарского

33. г. Ялта, ул. Володарского, от ул. Коммунаров до ул. Щербака

34. г. Ялта, от Парковый проезд ул., д. №2 до Гагаринский спуск ул.

35. г. Ялта, от Гагаринский спуск ул., до Парковый проезд ул., д. №2

36. г. Ялта, от Гагаринский спуск ул., д. №9 до Гагаринский спуск ул., д. №16

37. г. Ялта, от Гагаринский спуск ул., д. №16 до Гагаринский спуск ул., д. №9

38. г. Ялта, Маршака ул., от д.№9 до д.№6

39. г. Ялта, Ломоносова ул., д.№1

40. г. Ялта, Ломоносова ул., от д.№2 до д.№9

41. г. Ялта, Партизанская ул., от ул. Кирова до ул. Чехова

42. г. Ялта, Партизанская ул., от ул. Чехова до ул. Кирова

43. г. Ялта, Садовая ул., от д.№9 до ул. К.Маркса

44. г. Ялта, ул. Садовая, от д. №6 до ул. Войкова

45. г. Ялта, ул. Садовая, от д. №3 до д. №13

46. г. Ялта, ул. Садовая, от д.№ 5 до ул. Карла Маркса

47. г. Ялта, ул. Кирова, от д. №31 до д. №37

48. г. Ялта, ул. Кирова, от д. № 36 до д. 40

49. г. Ялта, Дражинского ул., от д.№7 до д.№11А

50. г. Ялта, Дражинского ул., от д.№15А до д.№17

51. г. Ялта, Дражинского ул., от д.№34 до поворота на санаторий АНИИ имени Сеченова

52. г. Ялта, ш. Дражинского, от д. №59 до Преображенской церкви

53. г. Ялта, ш. Дражинского, от Преображенской церкви до д. № 17

54. г. Ялта, ш. Дражинского, от д. № 14 до Музея НБС

55. г. Ялта, ул. Дражинского, от д. № 50 до Yalta intourist

56. г. Ялта, ул. Дражинского, №50

57. г. Ялта, ул. Дражинского, от д. №50 до д. № 46А

58. г. Ялта, ул. Дражинского, от д. №46-А до д. №37-А

59. г. Ялта, ул. Дражинского, от д. №25-В до ул. Средне-Слободской

60. г. Ялта, ул. Дражинского, от ул. Средне-Слободской до д. № 37

61. г. Ялта, ул. Дражинского, от д. №50 до ш. Туристов

62. г. Ялта, Московская ул., от д.№11 до д.№13

63. г. Ялта, Московская ул., от д.№29А до ул. Руданского

64. г. Ялта, Московская ул., от ул. Руданского до д.№31В

65. г. Ялта, ул. Московская, от д. № 33 до д. №35

66. г. Ялта, ул. Московская, от д. №45 до ул. Дзержинского

67. г. Ялта, ул. Московская, от д. №47 А до д. №57

68. г. Ялта, ул. Московская, от д. №55 до д. №65

69. г. Ялта, Киевская ул., Автовокзал

70. г. Ялта, Киевская ул., от д. №26-Б до д. №24-Г

71. г. Ялта, Киевская ул., от д. № 20 до д. № 18

72. г. Ялта, Киевская ул., от д. № 14 до д. № 8

73. г. Ялта, ш. Туристов, от Южнобережного ш. до ул. Совхозной

74. г. Ялта, ул. Южнобережное ш., от ул. Туристов до д. № 27

75. г. Ялта, ул. Южнобережное ш., от д. №27 до д. №23-А

76. г. Ялта, ул. Южнобережное ш., от д. № 17 до д. № 19-Б

77. г. Ялта, ул. Южнобережное ш., от ул. Винодела Егорова до д. №15-Б

78. г. Ялта, ул. Южнобережное ш., от д. №11 до д. №16-Б

79. г. Ялта, ул. Карла Маркса, от д. № 1А до д. №4/2

80. г. Ялта, ул. Карла Маркса, от д. № 4/2 до ул. Московской

81. г. Ялта, ул. Тренёва, от ул. Киевской до д. №8

82. г. Ялта, ул. Тренёва, от д. №8 до д. №3

83. г. Ялта, ул. Тренёва, д. №6

84. г. Ялта, ул. Тренёва, от д. №6 до ул. Киевской

85. г. Ялта, ул. Киевская, от д. №6 до ул. Карла Маркса

86. г. Ялта, ул. Карла Маркса, от ул. Киевской до ул. Васибьева

87. г. Ялта, ул. Мисхорский спуск, от ул. Кореизское ш. до д. № 42

88. г. Ялта, ул. Мисхорский спуск, от д. № 42 до ул. Алупкинское ш.

г. Судак

1. г. Судак, Ленина ул., от д.№85А до ул. Спендиарова

2. г. Судак, Ленина ул., от д.№79Б до ул. Октябрьская

3. г. Судак, Ленина ул., от д.№61 до ул. Гагарина

4. г. Судак, Гагарина ул., от ул. Ленина до ул. Партизанская

5. г. Судак, Гагарина ул., от д.№3 до ул. Ленина

6. г. Судак, Ленина ул., от д.№53 до ул. Мира

7. г. Судак, Ленина ул., от д.№41 до д.№35Б

8. г. Судак, Ленина ул., от д.№33А до ул. Маяковского

9. г. Судак, Ленина ул., от д.№25 до ул. Гвардейской

10. г. Судак, Ленина ул., от ул. Гвардейской до ул. Мищенко

11. г. Судак, Ленина ул., от д.№76 до ул. Первомайская

12. г. Судак, Ленина ул., от д.№68 до д.№48А

13. г. Судак, Ленина ул., от д.№40 до ул. Яблоневая

14. г. Судак, Ленина ул., от д.№30 до ул. Маяковского

г. Бахчисарай

1. г. Бахчисарай, Фрунзе ул., от д. №95 до ул. Гагарина

2. г. Бахчисарай, Македонского ул., от д. №1 до д. №15

3. г. Бахчисарай, Ленина ул., от ул. Спаи до ул. Пушкина

4. г. Бахчисарай, Ленина ул., от ул. Октябрьская до Ханского Дворца

5. г. Бахчисарай, Ленина ул., от Ханского Дворца до ул. З. Космодемьянской

6. г. Бахчисарай, Ленина ул., от ул. З. Космодемьянской до д. №91

7. г. Бахчисарай, Ленина ул., от д. №100 до ул. Школьная

8. г. Бахчисарай, Ленина ул., от ул. Пушкина до ул. Спаи

г. Алушта

1. г. Алушта, Комсомольская ул., от д.№20 до д.№6К1А

2. г. Алушта, Комсомольская ул., от д.№1А до ул. Набережная

3. г. Алушта, Комсомольская ул., от ул. Набережная до д.№1А

4. г. Алушта, Комсомольская-Глазкрицкого проезд, от ул. Комсомольской до ул. Глазкрицкого

5. г. Алушта, Глазкрицкого ул., от д.№8Б до д.№15

6. г. Алушта, Глазкрицкого ул., от д. №5 до д.№3

7. г. Алушта, Комсомольская-Глазкрицкого проезд, от ул. Глазкрицкого до ул. Комсомольская

8. г. Алушта, Набережная ул., от ул. Комсомольская до ул. Глазкрицкого

9. г. Алушта, Набережная ул., от ул. Глазкрицкого до д.№18

10. г. Алушта, Набережная ул., от д.№22 до д.№25

11. г. Алушта, Набережная ул., от д.№25 до д.№29

12. г. Алушта, Набережная ул., от д.№25 до ул. Глазкрицкого

13. г. Алушта, Набережная ул., от д.№6 до д.№1

14. г. Алушта, Октябрьская ул., от ул. Ленина до ул. Краснофлотская

15. г. Алушта, Комсомольская ул., от д.№20 до поворота на памятник

16. г. Алушта, Горького ул., от пер. Гвардейский до ул. Школьная

17. г. Алушта, Горького ул., от ул. Школьной до ул. Багликова

18. г. Алушта, Горького ул., от ул. Багликова до д.№19

19. г. Алушта, Горького ул., от д.№15А до д.№9Б

20. г. Алушта, Горького ул., от д.№5 до д.№11

21. г. Алушта, 15 Апреля ул., д.№27

22. г. Алушта, 15 Апреля ул., от д.№25 до д.№17

23. г. Алушта, 15 Апреля ул., от д.№33 до д.№10

24. г. Алушта, 15 Апреля ул., от д.№12 до пер. Базарный

25. г. Алушта, Ленина ул., д.№24

26. г. Алушта, Красноармейская ул., от д.№9 до ул. Перекопская

27. г. Алушта, Перекопская ул., от ул. Восточная Набережная до ул. Красноармейской

28. г. Алушта, Таврическая ул., от д.№3 до ул. Горбачевой

29. г. Алушта, Горбачевой ул., от ул. Пионерской до д.№3

30. г. Алушта, В.Хромых ул., от д.№29 до д.№14

31. г. Алушта, Набережная ул., от ул. Глазкрицкого до ул. Комсомольская

32. г. Алушта, Горького ул., от д.№4 до д.№8Б

33. г. Алушта, Горького ул., от д. №20 до ул. Багликова

г. Джанкой

1. г. Джанкой, Толстого ул., от ул. Интернациональной до ул. Свердлова

2. г. Джанкой, Толстого ул., от ул. Свердлова до ул. Интернациональной

3. г. Джанкой, Интернациональная ул., от ул. Толстого до д. №191

4. г. Джанкой, Октябрьская ул., от ул. Красноармейской до ул. Калинина

5. г. Джанкой, Октябрьская ул., от д. №69 до ул. Красноармеской

6. г. Джанкой, Интернациональная ул., от ул. Толстого до пер. Ленинградский

7. г. Джанкой, Интернациональная ул., от ул. К.Маркса до ул. Ленина

8. г. Джанкой, Калинина ул., от ул. Октябрьская до ул. Интернациональной

9. г. Джанкой, Калинина ул., от ул. Итернациональной до пер. К.Маркса

10. г. Джанкой, Калинина ул., от д. №23 до д. №21

11. г. Джанкой, Калинина ул., от ул. Р.Люксембург до ул. Крымская

г. Армянск

1. г. Армянск, Иванищева ул., от ул. Сопина до д. №13 мкр. имени Г. Васильева

2. г. Армянск, Иванищева ул., от д.№ 13 мкр. имени Г.Васильева до ул. Сопина

3. г. Армянск, Сопина ул., от д.№ 7 до ул. Гайдара

4. г. Армянск, Сопина ул., от ул. Гайдара до д.№7

Аэропорт г. Симферополь

1. «Аэропорт Симферополь», Подъезд к Аэрокомплексу

2. «Аэропорт Симферополь», 3 полоса перед Аэрокомплексом

3. «Аэропорт Симферополь», выезд с Аэрокомплекса

4. «Аэропорт Симферополь», подъезд к Аэрокомплексу

5. «Аэропорт Симферополь», 4 полоса перед Аэрокомплексом

6. «Аэропорт Симферополь», выезд с Аэрокомплекса

7. «Аэропорт Симферополь», 2 полоса перед Аэрокомплексом

8. «Аэропорт Симферополь», Чиллерная площадка

9. «Аэропорт Симферополь», Чиллерная площадка

10. «Аэропорт Симферополь», пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко от д.№11 до д. №2

11. «Аэропорт Симферополь», пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко от д.№17А до д. №17Б

12. «Аэропорт Симферополь», пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко от д.№25 до д. №13

г. Керчь

1. г. Керчь, ул. Маршала Ерёменко, от д.№11В до ул. Мирошника

2. г. Керчь, ул. Маршала Ерёменко, от ул. Мирошника до д. №30Д

3. г. Керчь, Ул. Гайдара, от д. №9 до д. №6/1

4. г. Керчь, ул. Маршала Еременко, от д. №30Д до ул. Мирошника

5. г. Керчь, ул. Советская, от д. 9/16 до д. 26

6. г. Керчь, ул. Володи Дубинина, от ул. Карла Маркса до ул. Пролетарской

7. г. Керчь, ул. Пролетарская, от ул. Володи Дубинина до ул. Кирова

8. г. Керчь, ул. Кирова, от ул. Пролетарской до ул. Карла Маркса

9. г. Керчь, ул. Советская, от д. №20 до пер. Кривой

10. г. Керчь, ул. Советская, от пер. Кривой до ул. Самойленко

11. г. Керчь, ул. Маршала Еременко, от д.№ 38 до Сенной площади

12. г. Керчь, ул. Сергея Борзенко, от д.№ 46 до ул. Кирова

13. г. Керчь, ул. Горького, от д. №30 до ул. Пошивальникова

14. г. Керчь, ул. Сморжевского, от ул. Генерала Петрова до д. 6

15. г. Керчь, ул. Сморжевского, от ул. Кирова до д. №6

16. г. Керчь, Адмиралтейский пр-д, от пер. Дмитрова до ул. Театральной

17. г. Керчь, ул. Свердлова, от д. 4 до д. 6

18. г. Керчь, ул. Свердлова, от д. № 12 до ул. Театральная

19. г. Керчь, ул. Володи Дубинина, от ул. Советской до Кооперативный пер.

20. г. Керчь, ул. Советская, от ул. Козлова до ул. Циолковского

21. г. Керчь, ул. Госпитальная, от ул. Пирогова, до ул. Крупской

г. Феодосия

1. г. Феодосия, ул. Украинская, от д. № 25 до д. № 23

2. г. Феодосия, ул. Украинская, от д. №21 до д. №17

3. г. Феодосия, ул. Куйбышева, от ул. Галерейная до д. №23

4. г. Феодосия, ул. Куйбышева, от ул. Кирова до ул. Украинская

5. г. Феодосия, ул. Украинская, от д. №11 до ул. Земская

6. г. Феодосия, ул. Советская, от д. №4 до ул. Украинская

7. г. Феодосия ул. Советская, от ул. Победы до д. №25

8. г. Феодосия ул. Галерейная, от ул. Советская до пер. Галерейный

Источник: пресс-служба МВД России в Крыму