Камеры видеофиксации нарушений ПДД в Крыму — с 3 по 9 января

Госавтоинспекция Республики Крым информирует о размещении передвижных комплексов (камеры) гавтоматизированной фиксации нарушений на предстоящую неделю.

Комплексы размещаются ежедневно с 08.00 до 18.00, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Симферопольский район

1. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 627 км. + 850 направление г. Джанкой;

2. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 684 км + 850 м;

3. а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Украиной, 24 км. + 860 м;

4. а/д Саки – Орловка, 13 км. + 050 м;

5. а/д Дубки – Левадки 6 км. + 100 м;

6. а/д Симферополь – Николаевка 23 км. + 060 м.

7. а/д Симферополь-Красноперекопск-граница с Украиной (с. Укромное);

г. Бахчисарай и Бахчисарайский район

1. а/д Саки – Орловка, 37 км. + 650 м. (с. Вилино);

г. Алушта

1. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 691 км;

2. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 693 км + 400 м;

3. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 705 км. + 110 м;

Сакский район

1. а/д Черноморское – Евпатория, 62 км. + 300 м. (с. Колоски);

2. а/д Симферополь – Евпатория, 41 км. + 350м; (с. Орехово) АЗС «АТАН»

г. Ялта:

1. а/д Ялта – Севастополь, 3 км. + 100м. (г. Ялта);

2. а/д Ялта – Севастополь, 8 км. + 500м;

г. Судак

1. а/д Грушевка – Судак, 9 км. + 400 м;

Кировский район:

1. а/д «Таврида – Первомайское» 1 км;

Ленинский район

1. а/д Керчь – Чистополье – Новоотрадное, 2 км. + 300 м, с. Октябрьское;

2. а/д Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь, 413 км. + 100м;

г. Феодосия

1. а/д Белогорск – Феодосия, 58 км. + 950 м;

Маршруты движения комплексов автоматизированной фиксации нарушений ПДД РФ «Паркон» на территории Республики Крым.

г. Симферополь

1. г. Симферополь, А.Невского ул., от д.№11 до Суворовского спуска

2. г. Симферополь, А.Невского ул., от д.№15 до ул. Толстого

3. г. Симферополь, А.Невского ул., от д.№27Бк3 до пер. Галерейный

4. г. Симферополь, А.Невского ул., от пер. Галерейный до ул. Речная

5. г. Симферополь, Ленина бульвар, от д.№7 до ул. Гагарина

6. г. Симферополь, Гагарина ул., от д.№9 до ул. Семашко

7. г. Симферополь, Семашко ул., д.№17

8. г. Симферополь, Семашко ул., от д.№8 до д.№4

9. г. Симферополь, Гагарина ул., от ул. Гайдара до пл. Московская

10. г. Симферополь, Гагарина ул., от пл. Московской до ул. Железнодорожная

11. г. Симферополь, Гагарина ул., от ул. Ким до бул. Ленина

12. г. Симферополь, К.Маркса ул., от ул. Павленко до д.№54А

13. г. Симферополь, К.Маркса ул., от д.№44 до ул. Толстого

14. г. Симферополь, К.Маркса ул., от ул. Толстого до ул. Желябова

15. г. Симферополь, К.Маркса ул., от д.№28/10Б до ул. Жуковского

16. г. Симферополь, А.Невского ул., от д.№6 до ул. Серова

17. г. Симферополь, А.Невского ул., от ул. Серова до д.№2

18. г. Симферополь, Совнаркомовский пер., от ул. Пушкина до пл. Советской

19. г. Симферополь, Кирова пр., от д.№40 до ул. Горького

20. г. Симферополь, Кирова пр., от ул. Гоголя до д.№18А

21. г. Симферополь, Севастопольская ул., от ул. Крылова до ул. Чехова

22. г. Симферополь, Севастопольская ул., от ул. Чехова до ул. Сергеева-Ценского

23. г. Симферополь, Севастопольская ул., от ул. Сергеева-Ценского до ул. Некрасова

24. г. Симферополь, Кирова пр., от д.№19 до пл. Советская

25. г. Симферополь, Совнаркомовский пер., от пл. Советской до ул. А.Невского

26. г. Симферополь, А.Невского ул., от ул. Речная до ул. Павленко

27. г. Симферополь, Жуковского ул., от ул. Маяковского до ул. Луначарского

28. г. Симферополь, Жуковского ул., от ул. Гоголя до ул. Самокиша

29. г. Симферополь, Павленко ул., от ул. Казанской до ул. К.Маркса

30. г. Симферополь, Богдана Хмельницкого ул. от ул. Генерала Попова до д.№7

31. г. Симферополь, пр. Кирова, от пл. Советская до д.№40

32. г. Симферополь, ул. Севастопольская, от д.№30/7 до д. №30/2

33. г. Симферополь, ул. Крылова, от ул. Севастопольская до ул. Караимская

34. г. Симферополь, ул. Крылова, от ул. Караимская до д.№27

35. г. Симферополь, ул. Чехова, от д.№30 до ул. Караимская

36. г. Симферополь, ул. Гоголя, от пр. Кирова до ул. Пушкина

37. г. Симферополь, ул. Гоголя, от ул. Пушкина до ул. Жуковского

38. г. Симферополь, ул. Гоголя, от ул. Жуковского до ул. Желябова

39. г. Симферополь, ул. Пушкина, от ул. Маяковского до ул. Самокиша

40. г. Симферополь, ул. Самокиша, от ул. Пушкина до пр. Кирова

41. г. Симферополь, ул. Ленина, от д.№1 до ул. Пролетарская

42. г. Симферополь, ул. Ленина, от д.№19 до д. №21

43. г. Симферополь, ул. Ленина, от д.№4 до ул. Шмидта

44. г. Симферополь, ул. Ленина, от ул. Шмидта до пл. Советская

45. г. Симферополь, бул. Франко от д.№45 до ул. Киевская

46. г. Симферополь, ул. Куйбышева, от ул. Киевская до д.№3

47. г. Симферополь, ул. Куйбышева, от д.№3 до д.№7

48. г. Симферополь, ул. Киевская, Автовокзал

49. г. Симферополь, ул. Киевская, от д.№5 до д.№5В

50. г. Симферополь, ул. Киевская, д. 150

51. г. Симферополь, ул. Киевская, д. 160

52. г. Симферополь, ул. Киевская, от ул. Киевской до АЗС «ТЭС» (ул. Киевская, д. 156 «Б»)

53. г. Симферополь, ул. Киевская, выезд с АЗС «ТЭС» (ул. Киевская, д. 156)

54. г. Симферополь, съезд с АД Восточный обход г. Симферополя до ул. Киевской, д. 160

55. г. Симферополь, ул. Киевская, от развязки АД Восточный обход г. Симферополя до ул. Киевская, д. 160

56. г. Симферополь, проезд от ул. Тренёва, д. 21 до ул. Киевской, д. 76

г. Саки

1. г. Саки, Симферопольская ул., от д.№23 до ул. 9 Героев

2. г. Саки, Симферопольская ул., от ул. 9 Героев до пл. Революции

3. г. Саки, Симферопольская ул., от д.№28 до ул. Старикова

4. г. Саки, 9 Героев ул., от ул. Трудовой до пер. Ковалева

5. г. Саки, 9 Героев ул., от пер. Ковалева до ул. Симферопольской

6. г. Саки, Кузнецова ул., от ул. Курортной до ул. Ленина

7. г. Саки, Ленина ул., от д.№15 до д.№17

г. Евпатория

1. г. Евпатория, Советская ул., д.№11

2. г. Евпатория, Советская ул., от д.№3 до ул. Демышева

3. г. Евпатория, Некрасова ул., от ул. Советская до ул. 60 лет ВЛКСМ

4. г. Евпатория, Шевченко ул., от д.№35 до д.№ 37

5. г. Евпатория, Шевченко ул., от ул. Пушкина до ул. Кирова

6. г. Евпатория, Кирова ул., от д.№35А до ул. Фрунзе

7. г. Евпатория, Кирова ул., от ул. Фрунзе до ул. Токарева

8. г. Евпатория, Кирова ул., от ул. Санаторской до ул. Гоголя

9. г. Евпатория, Гоголя ул., от ул. Кирова до ул. Санаторской

10. г. Евпатория, Гоголя ул., от ул. Санаторской до ул. Пушкина

11. г. Евпатория, Гоголя ул., от ул. Пушкина до ул. Белинского

12. г. Евпатория, Ленина пр., от ул. Пионерской до д.№2

13. г. Евпатория, Ленина пр., от д.№5 до ул. Гоголя

14. г. Евпатория, Братьев Буслаевых ул., от ул. Пионерской до ул. Приморская

15. г. Евпатория, Революции ул., от д.№36 до наб. им. В.Терешковой

16. г. Евпатория, Караева ул., от ул. Матвеева до пер. И. Чепурина

17. г. Евпатория, Революции ул., д.№34

18. г. Евпатория, Пионерская ул., от ул. Революции до ул. Демышева

19. г. Евпатория, Д.Ульянова ул., отд.№2/40 до уд. В. Дубинина

20. г. Евпатория, Д.Ульянова ул., от д.№26 до ул. Миллера

21. г. Евпатория, Д.Ульянова ул., от ул. Интернациональной до ул. Тухачевского

22. г. Евпатория, Интернациональная ул., от ул. Колхозной до ул. Линейная

23. г. Евпатория, Интернациональная ул., от ул. Линейная до ул. Д.Ульянова

24. г. Евпатория, Д.Ульянова ул., от уло. Интернациональной до ул. Миллера

25. г. Евпатория, Д.Ульянова ул., от ул. Миллера до ул. Крымская

26. г. Евпатория, Некрасова ул., от ул. Токарева до пр-д Некрасова

27. г. Евпатория, Некрасова ул., от д.№54 до ул. Казаса

28. г. Евпатория, Некрасова ул., от ул. Казаса до ул. Кольцевая

29. г. Евпатория, 60 лет Октября ул., от ул. Крупской до ул. д.№22

30. г. Евпатория, Крупской ул., от ул. 60 лет Октября до ул. 9 Мая

31. г. Евпатория, Интернациональная ул., от ул. Заславского до ул. Токарева

32. г. Евпатория, Интернациональная ул., от ул. Токарева до ул. Заславского

33. г. Евпатория, Некрасова ул., от ул. Заславского до пр-д. Некрасова

34. а/д Симферополь-Евпатория, 62 км.

35. а/д Симферополь-Евпатория, 62 км.

г. Ялта

1. г. Ялта, Московская ул., от д.№11 до ул. Руданского

2. г. Ялта, Московская ул., от ул. Руданского до ул. д.№43А

3. г. Ялта, Московская ул., от ул. Дзержинского до д.№ 53

4. г. Ялта, Московская ул., от д.№61А до д.№65

5. г. Ялта, Киевская ул., от д.№7 до д.№9

6. г. Ялта, п. Гаспра, Алупкинское шоссе, от д.№4Б до д. №5А

7. г. Ялта, п. Кореиз, Алупкинское шоссе, от д.№26 до д.№9

8. г. Ялта, п. Кореиз, Алупкинское шоссе, от д.№28 до пер. Курчатова

9. г. Ялта, п. Кореиз, Алупкинское шоссе, от д.№58 до конца населенного пункта «Кореиз»

10. г. Ялта, п. Алупка, Алупкинское шоссе, от Дворцовского шоссе д.№26 до конца населенного пункта «Алупка»

11. г. Ялта, п. Кореиз, Алупкинское шоссе, от населенного пункта «Кореиз» до санатория «Морской прибой»

12. г. Ялта, п. Кореиз, Алупкинское шоссе, от д.№15Г до пер. Курчатова

13. г. Ялта, п. Гаспра, Алупкинское шоссе, от д.№5Б до д.№4Б

14. г. Ялта, Коммунаров ул., д.№7А

15. г. Ялта, Севастопольская ул., от ул. Володарского до ул. Заречная

16. г. Ялта, Гоголя ул., от ул. Севастопольской до наб. имени В.И. Ленина

17. г. Ялта, имени В.И. Ленина наб., от д.№35 до д.№39

18. г. Ялта, Севастопольская ул., от ул. Заречная до ул. Гоголя

19. г. Ялта, Гоголя ул., от ул. Севастопольской до д.№2

20. г. Ялта, имени В.И. Ленина наб., от д.№35 до д.№39

21. г. Ялта, Коммунаров ул., от д.№15 до наб. имени В.И. Ленина

22. г. Ялта, от Парковый проезд ул., д. №2 до Гагаринский спуск ул.

23. г. Ялта, от Гагаринский спуск ул., до Парковый проезд ул., д. №2

24. г. Ялта, от Гагаринский спуск ул., д. №9 до Гагаринский спуск ул., д. №16

25. г. Ялта, от Гагаринский спуск ул., д. №16 до Гагаринский спуск ул., д. №9

26. г. Ялта, имени В.И. Ленина наб., от д.№26 до д.№39

27. г. Ялта, Маршака ул., от д.№9 до д.№6

28. г. Ялта, Ломоносова ул., д.№1

29. г. Ялта, Ломоносова ул., от д.№2 до д.№9

30. г. Ялта, Партизанская ул., от ул. Кирова до ул. Чехова

31. г. Ялта, Партизанская ул., от ул. Чехова до ул. Кирова

32. г. Ялта, Садовая ул., от д.№4 до ул. К.Маркса

33. г. Ялта, Дражинского ул., от д.№7 до д.№11А

34. г. Ялта, Дражинского ул., от д.№15А до д.№17

35. г. Ялта, Дражинского ул., от д.№34 до поворота на санаторий АНИИ имени Сеченова

36. г. Ялта, Московская ул., д.№1А

37. г. Ялта, Московская ул., д.№5

38. г. Ялта, Московская ул., от д.№11 до д.№13

39. г. Ялта, Московская ул., от д.№29А до ул. Руданского

40. г. Ялта, Московская ул., от ул. Руданского до д.№35

41. г. Ялта, Московская ул., от д.№47 до д.№53

42. г. Ялта, Московская ул., от д.№55 до д.№65

43. г. Ялта, Киевская ул., Автовокзал

44. г. Ялта, Киевская ул., от д.№26А до д.№24Г

41. г. Ялта, п. Гаспра, Алупкинское шоссе, от санатория «Парус» до заездного кармана смотровой площадки «Ласточкино гнездо»

г. Судак

1. г. Судак, Ленина ул., от д.№85А до ул. Спендиарова

2. г. Судак, Ленина ул., от д.№79Б до ул. Октябрьская

3. г. Судак, Ленина ул., от д.№61 до ул. Гагарина

4. г. Судак, Гагарина ул., от ул. Ленина до ул. Партизанская

5. г. Судак, Гагарина ул., от д.№3 до ул. Ленина

6. г. Судак, Ленина ул., от д.№53 до ул. Мира

7. г. Судак, Ленина ул., от д.№41 до д.№35Б

8. г. Судак, Ленина ул., от д.№33А до ул. Маяковского

9. г. Судак, Ленина ул., от д.№25 до ул. Гвардейской

10. г. Судак, Ленина ул., от ул. Гвардейской до ул. Мищенко

11. г. Судак, Ленина ул., от д.№76 до ул. Первомайская

12. г. Судак, Ленина ул., от д.№68 до д.№48А

13. г. Судак, Ленина ул., от д.№40 до ул. Яблоневая

14. г. Судак, Ленина ул., от д.№30 до ул. Маяковского

г. Бахчисарай

1. г. Бахчисарай, Фрунзе ул., от д. №95 до ул. Гагарина

2. г. Бахчисарай, Македонского ул., от д. №1 до д. №15

3. г. Бахчисарай, Ленина ул., от ул. Спаи до ул. Пушкина

4. г. Бахчисарай, Ленина ул., от ул. Октябрьская до Ханского Дворца

5. г. Бахчисарай, Ленина ул., от Ханского Дворца до ул. З. Космодемьянской

6. г. Бахчисарай, Ленина ул., от ул. З. Космодемьянской до д. №91

7. г. Бахчисарай, Ленина ул., от д. №100 до ул. Школьная

8. г. Бахчисарай, Ленина ул., от ул. Пушкина до ул. Спаи

г. Алушта

1. г. Алушта, Комсомольская ул., от д.№20 до д.№6К1А

2. г. Алушта, Комсомольская ул., от д.№1А до ул. Набережная

3. г. Алушта, Комсомольская ул., от ул. Набережная до д.№1А

4. г. Алушта, Комсомольская-Глазкрицкого проезд, от ул. Комсомольской до ул. Глазкрицкого

5. г. Алушта, Глазкрицкого ул., от д.№8Б до д.№15

6. г. Алушта, Глазкрицкого ул., от д. №5 до д.№3

7. г. Алушта, Комсомольская-Глазкрицкого проезд, от ул. Глазкрицкого до ул. Комсомольская

8. г. Алушта, Набережная ул., от ул. Комсомольская до ул. Глазкрицкого

9. г. Алушта, Набережная ул., от ул. Глазкрицкого до д.№18

10. г. Алушта, Набережная ул., от д.№22 до д.№25

11. г. Алушта, Набережная ул., от д.№25 до д.№29

12. г. Алушта, Набережная ул., от д.№25 до ул. Глазкрицкого

13. г. Алушта, Набережная ул., от д.№6 до д.№1

14. г. Алушта, Октябрьская ул., от ул. Ленина до ул. Краснофлотская

15. г. Алушта, Комсомольская ул., от д.№20 до поворота на памятник

16. г. Алушта, Горького ул., от пер. Гвардейский до ул. Школьная

17. г. Алушта, Горького ул., от ул. Школьной до ул. Багликова

18. г. Алушта, Горького ул., от ул. Багликова до д.№19

19. г. Алушта, Горького ул., от д.№15А до д.№9Б

20. г. Алушта, Горького ул., от д.№5 до д.№11

21. г. Алушта, 15 Апреля ул., д.№27

22. г. Алушта, 15 Апреля ул., от д.№25 до д.№17

23. г. Алушта, 15 Апреля ул., от д.№33 до д.№10

24. г. Алушта, 15 Апреля ул., от д.№12 до пер. Базарный

25. г. Алушта, Ленина ул., д.№24

26. г. Алушта, Красноармейская ул., от д.№9 до ул. Перекопская

27. г. Алушта, Перекопская ул., от ул. Восточная Набережная до ул. Красноармейской

28. г. Алушта, Таврическая ул., от д.№3 до ул. Горбачевой

29. г. Алушта, Горбачевой ул., от ул. Пионерской до д.№3

30. г. Алушта, В.Хромых ул., от д.№29 до д.№14

31. г. Алушта, Набережная ул., от ул. Глазкрицкого до ул. Комсомольская

32. г. Алушта, Горького ул., от д.№4 до д.№8Б

33. г. Алушта, Горького ул., от д. №20 до ул. Багликова

г. Джанкой

1. г. Джанкой, Толстого ул., от ул. Интернациональной до ул. Свердлова

2. г. Джанкой, Толстого ул., от ул. Свердлова до ул. Интернациональной

3. г. Джанкой, Интернациональная ул., от ул. Толстого до д. №191

4. г. Джанкой, Октябрьская ул., от ул. Красноармейской до ул. Калинина

5. г. Джанкой, Октябрьская ул., от д. №69 до ул. Красноармеской

6. г. Джанкой, Интернациональная ул., от ул. Толстого до пер. Ленинградский

7. г. Джанкой, Интернациональная ул., от ул. К.Маркса до ул. Ленина

8. г. Джанкой, Калинина ул., от ул. Октябрьская до ул. Интернациональной

9. г. Джанкой, Калинина ул., от ул. Итернациональной до пер. К.Маркса

10. г. Джанкой, Калинина ул., от д. №23 до д. №21

11. г. Джанкой, Калинина ул., от ул. Р.Люксембург до ул. Крымская

г. Армянск

1. г. Армянск, Иванищева ул., от ул. Сопина до д. №13 мкр. имени Г. Васильева

2. г. Армянск, Иванищева ул., от д.№ 13 мкр. имени Г.Васильева до ул. Сопина

3. г. Армянск, Сопина ул., от д.№ 7 до ул. Гайдара

4. г. Армянск, Сопина ул., от ул. Гайдара до д.№7

Аэропорт г. Симферополь

1. «Аэропорт Симферополь», Подъезд к Аэрокомплексу

2. «Аэропорт Симферополь», 3 полоса перед Аэрокомплексом

3. «Аэропорт Симферополь», выезд с Аэрокомплекса

4. «Аэропорт Симферополь», подъезд к Аэрокомплексу

5. «Аэропорт Симферополь», 4 полоса перед Аэрокомплексом

6. «Аэропорт Симферополь», выезд с Аэрокомплекса

7. «Аэропорт Симферополь», 2 полоса перед Аэрокомплексом

8. «Аэропорт Симферополь», Чиллерная площадка

9. «Аэропорт Симферополь», Чиллерная площадка

10. «Аэропорт Симферополь», пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко от д.№11 до д. №2

11. «Аэропорт Симферополь», пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко от д.№17А до д. №17Б

12. «Аэропорт Симферополь», пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко от д.№25 до д. №13

г. Керчь

1. г. Керчь, ул. Маршала Ерёменко, от д.№11В до ул. Мирошника

2. г. Керчь, ул. Маршала Ерёменко, от ул. Мирошника до д. №30Д

3. г. Керчь, Ул. Гайдара, от д. №9 до д. №6/1

4. г. Керчь, ул. Маршала Еременко, от д. №30Д до ул. Мирошника

5. г. Керчь, ул. Советская, от д. 9/16 до д. 26

6. г. Керчь, ул. Володи Дубинина, от ул. Карла Маркса до ул. Пролетарской

7. г. Керчь, ул. Пролетарская, от ул. Володи Дубинина до ул. Кирова

8. г. Керчь, ул. Кирова, от ул. Пролетарской до ул. Карла Маркса

9. г. Керчь, ул. Советская, от д. №20 до пер. Кривой

10. г. Керчь, ул. Советская, от пер. Кривой до ул. Самойленко

11. г. Керчь, ул. Маршала Еременко, от д.№ 38 до Сенной площади

12. г. Керчь, ул. Сергея Борзенко, от д.№ 46 до ул. Кирова

13. г. Керчь, ул. Горького, от д. №30 до ул. Пошивальникова

14. г. Керчь, ул. Сморжевского, от ул. Генерала Петрова до д. 6

15. г. Керчь, ул. Сморжевского, от ул. Кирова до д. №6

16. г. Керчь, Адмиралтейский пр-д, от пер. Дмитрова до ул. Театральной

17. г. Керчь, ул. Свердлова, от д. 4 до д. 6

18. г. Керчь, ул. Свердлова, от д. № 12 до ул. Театральная

19. г. Керчь, ул. Володи Дубинина, от ул. Советской до Кооперативный пер.

20. г. Керчь, ул. Советская, от ул. Козлова до ул. Циолковского

21. г. Керчь, ул. Госпитальная, от ул. Пирогова, до ул. Крупской

г. Феодосия

1. г. Феодосия, ул. Украинская, от д. № 25 до д. № 23

2. г. Феодосия, ул. Украинская, от д. №21 до д. №17

3. г. Феодосия, ул. Куйбышева, от ул. Галерейная до д. №23

4. г. Феодосия, ул. Куйбышева, от ул. Кирова до ул. Украинская

5. г. Феодосия, ул. Украинская, от д. №11 до ул. Земская

6. г. Феодосия, ул. Советская, от д. №4 до ул. Украинская

7. г. Феодосия ул. Советская, от ул. Победы до д. №25

8. г. Феодосия ул. Галерейная, от ул. Советская до пер. Галерейный

Источник: МВД России в Крыму

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