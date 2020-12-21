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Камышовое шоссе в Севастополе открыто. Но недоделки есть

Камышовое шоссе в Севастополе открыто. Но недоделки есть

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:50 21.12.2020

Четырехполосное движение на всем протяжении Камышового шоссе в Севастополе открыто:

Наконец, закончена сама дорога. Осталось доделать тротуары, инженерные коммуникации, установить опоры освещения, которые уже выполнены на 80%, но эти работы не влияют на движение по трассе, – цитирует пресс-служба губернатор Севастополя Михаила Развожаева. — Финальный слой асфальта планируется уложить в апреле 2021 года.  — Дорожники обоснованно считают, что основание дороги должно постоять до весны. За это время получится выявить возможные дефекты и устранить их до укладки финишного слоя асфальта. В апреле дорога будет завершена в идеальном состоянии.

Камышовое шоссе в Севастополе открыто. Но недоделки есть Камышовое шоссе в Севастополе открыто. Но недоделки есть Камышовое шоссе в Севастополе открыто. Но недоделки есть Камышовое шоссе в Севастополе открыто. Но недоделки есть

По словам Михаила Развожаева, открыть трассу удалось благодаря слаженной и ударной работе всех участвующих в стройке организаций:

Когда Фиолентовское кольцо запустили в четыре полосы, пробки практически не фиксируются даже в утреннее время. Вот такой получился подарок автомобилистам к Новому году.

Михаил Развожаев поставил задачу спроектировать через Камышовое шоссе мостовые переходы.

Чтобы движение по этой дороге было максимально беспрепятственным и безопасным, как для автомобилистов, так и для пешеходов. К сожалению, тот проект, который был сделан несколько лет назад, мягко говоря, не выдерживает никакой критики. Многое пришлось исправлять в процессе работ, – заявил Губернатор.

Камышовое шоссе в Севастополе открыто. Но недоделки есть

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