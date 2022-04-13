Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что считает Крым российским

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен («Национальное объединение») продолжает считать Крым российским и не испытывает сожаления по поводу запрета посещать Украину. Об этом она сообщила в среду в интервью телеканалу BFM .

Я отнюдь не сожалею об этом, поскольку решение о статусе Крыма было принято на референдуме, — сказала Марин Ле Пен, отвечая на вопрос о внесении ее Киевом в список нежелательных на Украине лиц. — Я не собираюсь сейчас в Киев, но в случае моего избрания они, возможно, решат отменить запрет.

Она также выразила мнение, что «санкции, введенные Евросоюзом 2014 году, не нанесли ущерба России, но причинили вред французским фермерам«.

Отвечая на вопрос телеканала о возможности визита в Москву в случае избрания, Ле Пен сказала, что «не планирует посещать Россию до окончания конфликта на Украине«.

ТАСС напоминает: первый тур президентских выборов состоялся во Франции 10 апреля. В предвыборной гонке приняли участие 12 кандидатов. После обработки 100% бюллетеней президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, получил 27,84%, Ле Пен — 23,15%. Таким образом, во втором туре, который пройдет 24 апреля, повторится дуэль прошлых выборов, когда в финальном поединке за Елисейский дворец сошлись те же политики.