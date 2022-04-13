реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что считает Крым российским

crimeapress_news



реклама в крыму


Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что считает Крым российским
Фото: france24.com

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что считает Крым российским

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:54 13.04.2022

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен («Национальное объединение») продолжает считать Крым российским и не испытывает сожаления по поводу запрета посещать Украину. Об этом она сообщила в среду в интервью телеканалу BFM.

Я отнюдь не сожалею об этом, поскольку решение о статусе Крыма было принято на референдуме, — сказала Марин Ле Пен, отвечая на вопрос о внесении ее Киевом в список нежелательных на Украине лиц. — Я не собираюсь сейчас в Киев, но в случае моего избрания они, возможно, решат отменить запрет.

Она также выразила мнение, что «санкции, введенные Евросоюзом 2014 году, не нанесли ущерба России, но причинили вред французским фермерам«.

Узнайте больше:  2 из 3 жителей Крыма — за отказ от бакалавриата и магистратуры, и за спецалитет

Отвечая на вопрос телеканала о возможности визита в Москву в случае избрания, Ле Пен сказала, что «не планирует посещать Россию до окончания конфликта на Украине«.

ТАСС напоминает: первый тур президентских выборов состоялся во Франции 10 апреля. В предвыборной гонке приняли участие 12 кандидатов. После обработки 100% бюллетеней президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, получил 27,84%, Ле Пен — 23,15%. Таким образом, во втором туре, который пройдет 24 апреля, повторится дуэль прошлых выборов, когда в финальном поединке за Елисейский дворец сошлись те же политики.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.