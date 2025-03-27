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Канцелярским ножом в грудь: конфликт на почве ревности в Севастополе
фото: pxhere.com (автор - Bakytbek Solpiev)

Канцелярским ножом в грудь: конфликт на почве ревности в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 20:15 27.03.2025

Конфликт в Севастополе родился из желания мужчины отвадить ухажера от своей избранницы. Дело было так:

Пока в комнате мирно спал 63-летний мужчина, его 39-летняя сожительница заметила под окнами дома своего 26-летнего ухажера и тайком выбежала к нему поболтать. Пара пропустила пару бокалов горячительного и для продолжения приятного вечера дама пригласила молодого мужчину в квартиру. Утром хозяин жилища пришёл в ярость, когда обнаружил на своих квадратных метрах соперника. Он пригрозил ему расправой, а затем нанёс канцелярским ножом удар в грудь. Пострадавший самостоятельно вызвал медиков, которые оказали ему необходимую помощь и сообщили о происшествии в полицию. Пострадавший вызвал медиков, которые оказали ему необходимую помощь и сообщили о происшествии в полицию, — озвучили детали любовной истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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