Канцелярским ножом в грудь: конфликт на почве ревности в Севастополе

Конфликт в Севастополе родился из желания мужчины отвадить ухажера от своей избранницы. Дело было так:
Пока в комнате мирно спал 63-летний мужчина, его 39-летняя сожительница заметила под окнами дома своего 26-летнего ухажера и тайком выбежала к нему поболтать. Пара пропустила пару бокалов горячительного и для продолжения приятного вечера дама пригласила молодого мужчину в квартиру. Утром хозяин жилища пришёл в ярость, когда обнаружил на своих квадратных метрах соперника. Он пригрозил ему расправой, а затем нанёс канцелярским ножом удар в грудь. Пострадавший самостоятельно вызвал медиков, которые оказали ему необходимую помощь и сообщили о происшествии в полицию. Пострадавший вызвал медиков, которые оказали ему необходимую помощь и сообщили о происшествии в полицию, — озвучили детали любовной истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе