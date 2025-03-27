Канцелярским ножом в грудь: конфликт на почве ревности в Севастополе

Пока в комнате мирно спал 63-летний мужчина, его 39-летняя сожительница заметила под окнами дома своего 26-летнего ухажера и тайком выбежала к нему поболтать. Пара пропустила пару бокалов горячительного и для продолжения приятного вечера дама пригласила молодого мужчину в квартиру. Утром хозяин жилища пришёл в ярость, когда обнаружил на своих квадратных метрах соперника. Он пригрозил ему расправой, а затем нанёс канцелярским ножом удар в грудь. Пострадавший самостоятельно вызвал медиков, которые оказали ему необходимую помощь и сообщили о происшествии в полицию. Пострадавший вызвал медиков, которые оказали ему необходимую помощь и сообщили о происшествии в полицию, — озвучили детали любовной истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.