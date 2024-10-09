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Капитализация Крымского фонда развития промышленности в 2025 году составит свыше 150 млн. руб

Капитализация Крымского фонда развития промышленности в 2025 году составит свыше 150 млн. руб

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:56 09.10.2024

Промышленный сектор – один из локомотивов экономики Крыма. Несмотря внешние ограничения, отрасль планомерно развивается, демонстрирует позитивные результаты. Об этом заявил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Правительство Крыма ведет курс по укреплению промышленного сектора экономики, который формирует треть консолидированного бюджета республики и обеспечивает занятостью более 60 тыс. человек, – цитирует пресс-служба Председателя Совета министров.

В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по созданию новых промышленных предприятий в сфере стройматериалов, производства электронных компонентов и пластиковых труб.

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Юрий Гоцанюк также отметил, что Крымский региональный фонд развития промышленности предоставляет льготные займы с низкой процентной ставкой от 1 до 7 % по 11 программам финансирования.

В 2024 году Крым вошел в число победителей конкурсного отбора Минпромторга России на получение субсидии, в результате чего объем докапитализации фонда в 2025 году составит свыше 150 млн. руб.

Общая капитализация фонда с начала его деятельности превысит 1 млрд. руб.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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