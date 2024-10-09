Капитализация Крымского фонда развития промышленности в 2025 году составит свыше 150 млн. руб

Промышленный сектор – один из локомотивов экономики Крыма. Несмотря внешние ограничения, отрасль планомерно развивается, демонстрирует позитивные результаты. Об этом заявил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
Правительство Крыма ведет курс по укреплению промышленного сектора экономики, который формирует треть консолидированного бюджета республики и обеспечивает занятостью более 60 тыс. человек, – цитирует пресс-служба Председателя Совета министров.
В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по созданию новых промышленных предприятий в сфере стройматериалов, производства электронных компонентов и пластиковых труб.
Юрий Гоцанюк также отметил, что Крымский региональный фонд развития промышленности предоставляет льготные займы с низкой процентной ставкой от 1 до 7 % по 11 программам финансирования.
В 2024 году Крым вошел в число победителей конкурсного отбора Минпромторга России на получение субсидии, в результате чего объем докапитализации фонда в 2025 году составит свыше 150 млн. руб.
Общая капитализация фонда с начала его деятельности превысит 1 млрд. руб.
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С тегами: промышленность Крыма